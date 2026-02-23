EEUU mata a tres hombres en un nuevo ataque a una presunta narcolancha

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a tres hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Caribe presuntamente operada por narcotraficantes, anunció este lunes el Comando Sur de Estados Unidos, con lo que suman al menos 150 víctimas desde que comenzaron estas acciones en septiembre de 2025.

El ataque de este lunes ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha destruido 44 embarcaciones, según afirma para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, además de elevar la presión sobre Venezuela.

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses "condujeron un ataque cinético letal en una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas". "Inteligencia confirmó que la embarcación estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de EEUU sufrió daños", señaló el organismo militar en sus redes sociales.

Este nuevo ataque llega tras una operación que dejó otros tres muertos el viernes pasado en el Pacífico, también por presunto narcotráfico.

También la semana pasada, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron la destrucción de tres lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico, en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total dejó 11 muertos, el mayor ataque simultáneo desde que comenzó la operación Lanza del Sur.

Con el ataque de este lunes, sumarían ya 44 bombardeos y 150 muertos desde que comenzaron estas acciones, según recuentos de la prensa nacional estadounidense.

Aunque organizaciones civiles, legisladores demócratas y algunos republicanos han tachado de ilegales estos ataques, el Gobierno de Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque está en un "conflicto armado" con carteles y organizaciones terroristas ligadas al tráfico de drogas procedentes de Latinoamérica. La ONU calificó de "violación al derecho internacional" estos ataques.