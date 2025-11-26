Menos eventos y una agenda con horario reducido: 'The New York Times' pone en duda la vitalidad de Trump

En la campaña de las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, la salud del expresidente Joe Biden fue un tema recurrente. Sin embargo, la vejez de su sucesor, Donald Trump -que es cuatro años menor-, también ha salido a colación durante el primer año de su segundo mandato. Este martes, The New York Times reavivaba este polémico tema en un artículo, al que Trump ya ha contestado tildando al periódico de "pasquín barato".

El reportaje, titulado Días más cortos, signos de fatiga: Trump enfrenta las realidades del envejecimiento en el cargo, siembra la duda sobre el estado de salud del mandatario, a pesar de los intentos del propio presidente y su círculo de asegurar de que es positivo.

Casi un año después de su regreso al poder, Trump ha reducido el número de eventos públicos en su agenda. También viaja mucho menos por el país, según The New York Times, aunque ha tenido más viajes internacionales en comparación con el primer año de su primer mandato. Además, el republicano ha acortado el horario de su agenda pública.

De hecho, el pasado 6 de noviembre era noticia que Trump se había quedado sentado durante unos 20 minutos mientras que los ejecutivos con los que se había reunido en el Despacho Oval conversaban de pie. Incluso fue comentado el momento en el que el mandatario cerró los ojos y parecía que se había quedado dormido.

El artículo también señala el misterio que Trump ha establecido en torno a sus procedimientos médicos, que alguna vez ha mencionado sin muchos detalles. Un ejemplo fue la resonancia magnética a la que tuvo que someterse, de la que comentó: "No tengo idea de lo que analizaron".

La reacción de Donald Trump

El presidente de EEUU ha tachado de "difamatorio" el artículo de The New York Times, rotativo al que ha descrito como "pasquín barato" y "enemigo del pueblo".

"Los lunáticos de la izquierda radical del New York Times, que pronto cerrará, publicaron un artículo difamatorio sobre mí diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que demuestran exactamente lo contrario. Saben que esto está mal, como casi todo lo que escriben sobre mí", escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente también criticó a la autora del análisis, la periodista Katie Rogers, llamándola "reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera" y defendió su actual gestión en la Casa Blanca, durante la que aseguró mantiene "las cifras en las encuestas más altas" de su vida.

Trump, que cumplirá 80 años el próximo junio, se convirtió en 2024 en el candidato presidencial de mayor edad en ganar unas elecciones.

En julio pasado, la Casa Blanca informó de que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas de la tercera edad, aunque especificaron entonces que gozaba de "excelente salud".