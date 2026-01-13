El Gobierno convoca al embajador iraní para mostrar su rechazo a la violencia en las protestas

El Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, ha convocado este martes al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, para trasladarle su “enérgica repulsa y condena” por la “la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos” durante las protestas contra el régimen. Las protestas dejan ya al menos 648 fallecidos.

“Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión. Tienen que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet. Y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental”, ha explicado el ministro Albares, en una entrevista en Catalunya Ràdio, refiriéndose a las medidas tomadas por el régimen de Irán, como prohibir Internet, lo que ha dejado a la población incomunicada. "Tienen que cesar las detenciones arbitrarias que se han producido estos días y que Irán tiene que volver a las mesas de diálogo y a las mesas de negociación", ha añadido.

Ya el lunes, en un comunicado, el Ministerio aseguró que el Gobierno "condena la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos en Irán y exige a las autoridades del país que se respete y garantice el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica”. El departamento afirmó estar en contacto con la Embajada de Teherán, y destacó que su equipo sigue la operativa para atender a los españoles en el país, en caso de que fuera necesario, que ascienden a 150.