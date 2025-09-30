Hamás se inclina por aceptar el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

El grupo terrorista Hamás y otras facciones similares que operan en la franja de Gaza se inclinan por aceptar el plan de Donald Trump para acabar con la invasión de Gaza, según ha informado un miembro de la organización a la televisión estadounidense CBS. El portavoz también ha comunicado que este miércoles se reunirán con mediadores egipcios y cataríes para presentar su propuesta de acuerdo.

El llamado Plan de Paz para Gaza también ha sido bien recibido este martes por un amplio abanico de países y alianzas, que lo ven como una oportunidad para poner fin a la violencia en la región, aunque también con cautela.

La propuesta, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes (aunque sin especificar cuándo), la liberación de rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la llegada de ayuda humanitaria.

También contempla un gobierno de transición para Gaza sin la participación de Hamás tutelado por el propio Trump y una "junta de paz", y abre la puerta a la posibilidad de un futuro Estado palestino, algo que Netanyahu ha negado que hayan acordado, asegurando que la creación del Estado palestino "ni siquiera está escrito en el acuerdo".

En Europa, la respuesta ha sido mayoritariamente positiva. El Gobierno de España, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, manifestó su apoyo a cualquier iniciativa que sirva para lograr una "paz genuina en Gaza", aunque su posición de exigir un alto el fuego permanente y una solución de dos Estados no ha cambiado.

MSF suspende sus actividades en ciudad de Gaza por la intensificación de ofensiva israelí Ver más

Desde Reino Unido, el primer ministro, Keir Starmer, alegó que "apoyan fuertemente los esfuerzos (de Trump) de acabar con los combates, de soltar a los rehenes y asegurar la provisión urgente de asistencia humanitaria para la gente de Gaza" y llamó a las dos partes a trabajar con EEUU para concretar el acuerdo y hacerlo realidad.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el plan como la "mejor oportunidad para poner fin a la guerra" y expresó la disposición de Alemania a participar en su implementación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, acogió con "satisfacción" el plan, aunque apuntó que espera que Israel actúe conforme a lo acordado y Hamás por su parte, libere a los rehenes.