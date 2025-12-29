El Kremlin afirma que Putin hablará pronto por teléfono con Trump

El Kremlin afirmó este lunes que el presidente ruso, Vladímir Putin, conversará de nuevo por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la reunión del mandatario de EEUU con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, según recoge EFE.

"Muy pronto", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria a la pregunta de cuándo tendrá lugar la nueva conversación telefónica entre Putin y Trump después de que el líder estadounidense se reuniera con Zelenski para las negociaciones para la paz.

Sin embargo, Peskov rechazó que ahora mismo esté sobre la mesa una posible conversación telefónica entre Zelenski y Putin.

Tampoco se ha planteado nada acerca de un posible alto el fuego en el periodo festivo, concretamente en las navidades ortodoxas, el 7 de enero.

El domingo, Zelenski y Trump mantuvieron una reunión de más de tres horas en Florida, aunque la parte estadounidense reconoció que a pesar de que está resuelto el "95%" del plan de paz de 20 puntos, aún quedan cuestiones "espinosas" por resolver, incluyendo el futuro de la región del Donbás o un cese al fuego.

Antes de la reunión, Trump conversó telefónicamente con Putin, quien "accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos", según el Kremlin. Por su parte, el mandatario estadounidense aseguró que la conversación telefónica fue "muy productiva". "Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, hoy a la 1:00 p.m., con el presidente Zelenski de Ucrania", indicó Trump en su red TruthSocial, donde suele comunicarse.

Moscú se negó el lunes a hacer comentarios acerca de la reunión en Florida entre Ucrania y Estados Unidos hasta recibir información acerca de ella por parte de Washington.

"No sabemos cómo transcurrió la reunión, por eso no podemos valorarla. El presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos acordaron volver a llamarse. Y entonces recibiremos esa información", zanjó Peskov.