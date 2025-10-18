Los muertos por la ofensiva israelí superan los 68.000 mientras Hamás denuncia la violación del alto el fuego

El número total de muertos causados por la ofensiva de Israel en Gaza subió este sábado a 68.116, según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja, tras añadir a 120 personas que figuraban como desaparecidas de las que corroboró su defunción, informa EFE.

Sanidad sumó en total 149 muertos al cómputo total, esos 120 desaparecidos y otras 29 defunciones registradas a lo largo del jueves y el viernes los hospitales de Gaza.

De estos, 23 fueron cuerpos recuperados entre escombros y de lugares de difícil acceso, dos fueron personas que fallecieron a causa de sus heridas y cuatro son gazatíes muertos en ataques israelíes, a pesar del alto el fuego.

"Se han añadido 120 a las estadísticas acumulativas de fallecidos, cuyos datos fueron completados y aprobados por el Comité Judicial", indicó el ministerio.

El comité, según explicó con anterioridad un funcionario de Sanidad a EFE, es el encargado de revisar las denuncias por desaparición que familiares y allegados envían al ministerio sobre sus seres queridos.

Sanidad denunció además que el Ejército israelí ha matado a 27 personas (sin incluir los once fallecidos de un ataque el viernes a un minibús de desplazados) desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza, el 10 de octubre.

Estos ataques han causado además al menos 143 heridos según su registro.

Por otro lado, los equipos de rescate gazatíes han podido recuperar al menos 404 cadáveres que estaban atrapados entre los escombros o en difícil acceso en el enclave desde que comenzó la tregua. Antes, la presencia de las tropas israelíes o los bombardeos constantes hacían muy difícil para los equipos de rescate desempeñar su labor.

Violación de la tregua

El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza denuncia que Israel ha violado en 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, con ataques contra la población que han acabado con la vida de 38 personas.

"La ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 47 violaciones documentadas hasta la fecha, en flagrante y clara violación de la decisión de alto el fuego y de las normas del derecho internacional humanitario", recoge el comunicado.

Israel utiliza la ayuda como "arma de guerra" y se salta el acuerdo de paz al dificultar la entrada de suministros Ver más

Entre las violaciones el Ejecutivo gazatí incluye "delitos de fuego directo contra civiles, bombardeos y ataques deliberados contra civiles y hasta la detención de varios civiles".

Alega que el Ejército israelí utiliza para ello los tanques que mantiene apostados en barrios residenciales aún bajo su control (algo más del 50 % de Gaza siguen siendo zonas militarizadas), dispositivos de ataque a distancia o drones cuatricópteros que aún sobrevuelan algunas zonas del enclave.

"Estas violaciones han sido registradas en todas las gobernaciones de la Franja de Gaza sin excepción, confirmando que las fuerzas de la ocupación no han cesado su agresión y mantienen su política de asesinar y aterrorizar al pueblo palestino", recoge el comunicado.