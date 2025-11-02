Netanyahu advierte a Hezbolá mientras su Ejército continúa destruyendo edificios en Gaza pese al alto el fuego

Pese al alto el fuego vigente desde octubre en la Franja de Gaza y desde noviembre del año pasado en el Líbano, la ofensiva israelí continúa en ambos frentes, con bombardeos que siguen dejando víctimas en Gaza y nuevos ataques a posiciones de Hezbolá en el sur del país vecino. Mientras esto se produce, este domingo, Hamás ha anunciado la entrega de tres cuerpos de rehenes a Israel en el marco de un acuerdo supervisado por la Cruz Roja.

En Jan Yunis, esta madrugada se han reportado bombardeos de artillería y disparos israelíes, en medio de la demolición de edificios por parte del Ejército israelí, en la ciudad de Fukhari, según reportan algunos medios locales pero ha sido algo que EFE no ha podido verificar ya que ningún gazatí puede acercarse o sobrepasar la 'Línea Amarilla', una señal que indica el límite del repliegue militar israelí tras la tregua acordada con Hamás.

Esta zona aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

Pero no solo se están viviendo las demoliciones y Jan Yunis, también las excavadoras militares destruyen viviendas en la ciudad de Gaza, en los barrios de Zeitún y Shujaiya, según informa la agencia palestina Wafa, que presenció cómo columnas de humo se elevaban desde las zonas atacadas.

Por otro lado, el Ejército israelí también sigue actuando en Líbano "según sea necesario" ha dicho el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha acusado a Hezbolá estar ahora "intentando armarse y recuperarse", después de que la milicia chíi quedase muy debilitada en 2024.

"No permitiremos que el Líbano se convierta en un nuevo frente en nuestra contra y actuaremos según sea necesario", subrayó Netanyahu que confirmó que está atacando a Hezbolá "constantemente" y reiteró el supuesto "derecho a la legítima defensa, tal como se estipula en los términos del alto el fuego", que firmaron en 2024.

En este sentido, el Ejército israelí confirmó la muerte de cuatro miembros de la fuerza de élite de Hezbolá, entre ellos un presunto alto cargo, en un ataque aéreo contra el sur del Líbano. Los bombardeos se han intensificado recientemente contra el sur y este del Líbano, donde causaron 16 muertos solo en la última semana de octubre. El pasado jueves, tropas israelíes realizaron incluso una incursión terrestre, lo que llevó al presidente libanés, Joseph Aoun, a ordenar por primera vez la intervención del Ejército contra cualquier futura incursión.

Entrega de rehenes

En línea con el acuerdo de alto el fuego, Hamás ha confirmado este domingo que entregará otros tres supuestos cuerpos de rehenes, que asegura haber encontrado "en el camino de uno de los túneles al sur de la Franja de Gaza". El grupo islamista hará llegar los tres ataúdes al Comité de la Cruz Roja, encargada de posteriormente entregarlos al Ejército israelí, que a su vez se los entregará al Centro Nacional Medicina Nacional Forense que evaluará si los cadáveres pertenecen a alguno de los once cautivos fallecidos que todavía permanecen en Gaza.

Desde el inicio del alto el fuego Israel ha matado a 226 gazatíes, además de herir a cerca de 600. La mayoría el pasado 28 de octubre, cuando Israel comenzó de nuevo a bombardear el enclave durante unas 16 horas matando a 104 personas, casi la mitad e ellas niños.

En el Líbano, según datos de la ONU, más de un centenar de civiles murieron desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, a los que se suman varios cientos más de víctimas no civiles.