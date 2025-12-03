La Feria del Libro de Roma se sume en la polémica por la participación de una editorial "neonazi"

La Feria del Libro de Roma, Più Libri Più Liberi (Más libros, más libertad), celebra su 24ª edición del 4 al 8 de diciembre bajo una gran polémica. Más de ochenta escritores de Italia han solicitado la retirada de la editorial Passaggio al Bosco de la Feria, que comienza este jueves, al asegurar que sus obras promueven "experiencias y figuras nazifascistas".

En una carta abierta difundida este martes, escritores y editoriales invitados denuncian que el catálogo de esta editorial "se basa en gran medida en la exaltación de experiencias y figuras del panteón nazifascista y antisemita". Los autores sostienen en el manifiesto que estas obras representan "un proyecto apologético que retrata la era del fascismo europeo, incluso en sus aspectos más violentos, persecutorios y sangrientos, como una experiencia heroica digna de un servicio ejemplar". En concreto, critican que la Asociación Italiana de Editoriales (AIE), que organiza la Feria, permita la presencia de contenidos que contravienen los valores democráticos y el propio reglamento.

Entre los firmantes destacan autores como el popular historiador Alessandro Barbero, el escritor Antonio Scurati, padre de una exitosa serie de libros sobre el dictador Benito Mussolini; o Zerocalcare, el viñetista más famoso del país, conocido por sus exitosas series de animación en Netflix, como Cortar por la línea de puntos.

Zerocalcare abandona la Feria

El dibujante anunció este miércoles a través de su cuenta de Instagram que no participará en la Feria por la presencia de Passaggio al Bosco: "Hay un problema con la Feria de Roma porque este año cuenta con una casa editorial que vende un montón de obras que parecen nazis (...) o que hablan de la guerra como un ejemplo de valentía. Sí, publican otras cosas, pero hablamos de militantes llevando a cabo una operación política", denunció. "Creo que no hay que compartir espacio con nazis", agregó.

En el mensaje que acompaña al vídeo, reconoció: "por desgracia, cada uno tiene sus propias limitaciones, y esta es la mía". Junto a sus declaraciones ha dejado claro que respeta a sus colegas que hayan preferido seguir en la feria romana.