Reem Hazzam, palestina israelí: “El fascismo, el racismo y la opresión no dejan de aumentar en Israel”

Sahar Vardi y Reem Hazzan son dos ciudadanas israelíes de visita en Bruselas gracias a la invitación de la Liga de las Mujeres por la Paz y la Libertad, que celebra una acampada junto a las Mujeres de Negro al lado del Parlamento Europeo. Dos activistas, una judía, la otra palestina, que se conocieron hace casi dos años en la ciudad de Haifa en las protestas contra la ocupación y las operaciones militares en Gaza. Sahar estuvo tres años en la cárcel por negarse a ser reclutada por el ejército hebreo, Reem es una “palestina del 48”, los árabes que quedaron en la Jerusalén ocupada.

Empecemos por el alto el fuego alcanzado por mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo lo valoran, se lo creen, puede ser un rayo de esperanza para los próximos meses y años?

Reem: Estamos contentas por los palestinos liberados, pero no olvidemos que hay miles de ellos detenidos, muchos sin cargos. También contentas por las familias de los rehenes, porque puedan ver a sus personas queridas. Esto puede traer tranquilidad para que la gente de Israel reflexione, pero en la izquierda israelí somos suspicaces sobre este plan, parece un nuevo plan colonial para Gaza. No ofrece una solución ni menciona al Estado palestino, a su soberanía. Y no olvidemos que los palestinos no fueron parte del acuerdo. Nadie sabe realmente cuánto va a durar este alto el fuego, cuándo Israel lo va a violar.

Sahar: Más allá de la esperanza, estos primeros días del alto el fuego son un paso, pero ya vimos que el martes Israel mató a seis palestinos en Gaza. Sólo entra la mitad de los camiones de ayuda humanitaria acordados. Así que está muy lejos de lo que queríamos, aunque antes sólo podíamos hablar de parar el genocidio y ahora de no volver atrás.

Este plan no cae del cielo, no es cierto que Trump lo ha conseguido de la nada. Se ha logrado por la presión política y social global. Los emiratís y sauditas tuvieron que involucrarse pese a sus grandes intereses económicos... Es una reacción a los cambios globales en los últimos dos años. Aunque este plan es terrible, es mejor que lo peor que había y se ha puesto para intentar contentar a esta presión.

¿Realmente confían en su gobierno, en la voluntad de Israel de avanzar?

S: Por supuesto que no. Pero no se trata de confiar, no confiamos en Trump, no confiamos en nuestro gobierno, en Qatar o en Egipto, no necesitamos confiar en ellos, debemos recordar que tenemos poder para involucrarlos en esto, por ejemplo con los efectos significativos de los embargos de armas. Así que hay cero razones para confiar en esta gente.

Entonces, ¿qué tipo de medidas se deberían poner encima de la mesa para confiar en que realmente estamos ante un futuro proceso de paz? ¿Qué debería hacer la comunidad internacional?

R: La comunidad internacional tiene una responsabilidad porque han estado callados durante mucho tiempo mientras el mundo veía en directo un genocidio. Hay que acelerar unas negociaciones de paz que incluyan a los palestinos y fuercen a los israelíes a sentarse con ellos. Y ver si la comunidad internacional está dispuesta a impulsarlas. El siguiente paso debe ser la voluntad de una solución política para acabar con la colonización. No más ocupaciones y agresiones israelíes, no sólo contra los palestinos, también en Líbano o Siria. El verdadero interés debe ser frenar los planes de anexión israelíes y el sentimiento de su supremacía regional.

Europa tiene que decidir qué es importante porque desde 1947 Israel no ha cumplido con ninguna resolución, empezando por el plan de partición, en un proceso de décadas de no cumplir con las leyes internacionales.

¿Creen que el gobierno israelí y el Estado de Israel sintió la presión para pasar la guerra y el genocidio?

S: El Gobierno israelí tenía cero interés político y necesidad en este acuerdo, se podía haber alcanzado en noviembre del 2023. Ahora ha habido un líder global, que por razones equivocadas como su interés o ego ha dicho que ya era suficiente. Nos demuestra que cuando un líder global fuerza a Israel a hacer algo, lo hace. Porque Israel puede verse a sí misma como muy fuerte, pero la realidad es que es muy dependiente. Y recordemos, los Estados Unidos no son el principal socio de Israel, la gran parte de las relaciones son con Europa, el mayor importador de armas de Israel. Si la UE parase, como hizo Trump por otras razones, con su propia agenda, sin duda podrían forzar a Israel.

¿Cómo se ve precisamente ahora a Europa en Israel? ¿Y a gobiernos como el español, de los más críticos con el genocidio?

S: Les ven como antisemitas e ilegítimos, pero realmente eso no importa. El poder no es cómo la gente ve las cosas, es lo que haces. Los israelíes no necesitamos una visa para entrar en la UE, yo no la he necesitado para venir a Bruselas cuando me llamaron hace dos semanas. Si los israelíes necesitasen una visa y ahora se suspendiesen, si hubiese realmente sanciones del mayor socio comercial, la UE, todo lo que se necesitase, sería realidad. Si no tienes una ventaja, una influencia en la mesa de negociación, entonces es inútil. La comunidad internacional debe entenderlo y por eso la UE puede ofrecer liderazgo, al contar con esa palanca.

¿Cuál es el estado de opinión de la sociedad israelí ante este genocidio? Porque incluso en las manifestaciones en Tel Aviv contra la guerra sólo una minoría estaba contra la ocupación o los asentamientos ilegales...

S: Las mismas personas que protestan y piden el final de la guerra, cuando son llamados a la reserva, van. Si vemos los medios de comunicación en Israel, lo que publican, su discurso, entonces entiendes que no habrá una mayoría en Israel en contra de la ocupación. Y no la esperamos. Incluso la oposición en Israel, cada vez que un Estado reconoce a Palestina, protestan contra ello. Por eso debemos centrarnos en la cuestión de ejercer ese poder e influencia. Si Macron, por ejemplo, se presentase ante la oposición y les dijese: “¿Queréis mi apoyo en las próximas elecciones, que Francia y la UE os apoye...?

R: ¿Queréis realmente reemplazar a Netanyahu? Entonces tenéis que hacer esto, esto y esto.

Si vemos los medios de comunicación en Israel, lo que publican, su discurso, entonces entiendes que no habrá una mayoría en Israel en contra de la ocupación"

En esta sociedad que relatan, ¿han sufrido la represión por ser la minoría de la minoría opositora?

R: Obviamente sí. Sahar ha estado en la cárcel cuando se negó a ser reclutada. Yo he sido arrestada y he pasado horas o una noche detenida.

S: Ocurre todas las semanas. Las personas que protestan contra la ocupación o piden el fin del genocidio, por ejemplo en Haifa, la policía viene, nos golpea, hay arrestos nocturnos. Pero si pensamos en la situación global, somos unos privilegiados. Los movimientos anti reclutamiento son muy importantes, pero incluso en Vietnam no se puede decir que por falta de soldados se produjese el final de esa guerra. E Israel está mil veces más militarizada que los Estados Unidos. Sí, tiene que haber resistencia sobre el terreno, la hay, pero también hay que decirlo, la mayoría es de los palestinos. No podemos pensar que el cambio va a llegar de ellos.

R: Hemos intentado cambiar las cosas en Israel desde hace mucho tiempo, su opinión pública, influir en las decisiones políticas pero el fascismo, el racismo y la opresión no dejan de aumentar y es un circulo lunático. Son políticos con una forma de pensar muy peligrosa que hacen cualquier cosa bajo el pretexto de mantener seguros a judíos y árabes en Israel. Y así continúan con la guerra, con los controles, con el beneficio de la militarización por encima de las personas. Tenemos que pararlos porque el poder militar nunca va a traer seguridad y prosperidad. Estamos ante una gran mentira.

No intento ser superficial, pero al final la gente quiere trabajar, ir de vacaciones, ver a sus hijos crecer en paz y no encontrar mil excusas para enviar a tu niño o niña de 18 años con un arma a matar. Después de décadas de militarización una se pregunta cómo la gente no encuentra extraño vivir de esta manera... estamos llegando a un punto de no retorno en el que todo puede volver a estallar.

Siendo una palestina israelí y una judía israelí, en Jerusalén y Haifa, ¿cómo ven la situación de la población palestina, en Gaza y Cisjordania? ¿Es el peor momento de su historia?

Trabajadores y estudiantes paran por Gaza y salen a la calle para denunciar la "paz de los genocidas" Ver más

R: No creo que hayamos visto una destrucción como la presenciada en Gaza, ejecutada de forma deliberada, para convertirla en escombros, enterrar a la gente bajo ellos, no fue un accidente. Sí, es gente muy resistente, no tenemos otra opción que quedarnos en esta tierra. Ya hemos intentado ser refugiados y en ningún caso fue la solución. Mientras, en Cisjordania la ocupación continúa, los asentamientos ilegales aumentan, los militares les dieron la soberanía a los colonos. Desde entonces los ataques diarios no han parado, el robo de tierra, los asesinatos y agresiones, la evacuación del valle del Jordán.

“Nunca los palestinos en Cisjordania han tenido tan poca tierra, es un hecho comprobable"

S: Nunca los palestinos en Cisjordania han tenido tan poca tierra, es un hecho comprobable. Y la otra cuestión diferente es que existieron momentos de fuerte represión en la primera Intifada o la segunda, hubo invasiones militares, situaciones de violencia comparable, pero la resistencia palestina era entonces mucho más fuerte. En Cisjordania, con la excepción de Yenín, el nivel de resistencia en cualquier forma, mismo de protestas o redes de apoyo entre personas, es algo destrozado desde hace mucho tiempo. Y la violencia con la que el ejército y los colonos respondieron después del 7 de octubre fue un mensaje de que no se les iba a permitir moverse. Así que en ese sentido estamos ante el peor momento.

Me gustaría ser optimista, aunque es difícil, pero recientemente hubo un momento en el que surgió el rumor de que el preso Marwan Barghouti [histórico líder de Al Fatah, encarcelado por Israel] estaba en la lista de liberados, y se vio la reacción en la calle, entre los palestinos. Fue una locura verlo, porque Barghouti representa quizás el sentimiento de la unidad palestina y una entidad real que les puede representar, negociar y hacer avanzar las cosas. Para mí fue ver que debe ponerse un símbolo encima de la mesa. Que liberen a Barghouti, haya elecciones presidenciales en la ANP y ya verán como sí hay alguien con quien negociar.