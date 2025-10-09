La comunidad internacional celebra el acuerdo entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han celebrado este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza.

Sánchez en un mensaje en X ha confiado en que éste sea el comienzo de una paz justa y duradera y ha subrayado que "ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro". "Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", ha deseado el jefe del Ejecutivo.

También en X, el presidente del PP ha destacado que el plan de paz "parece que empieza a dar frutos" y el alto el fuego y la liberación de rehenes y presos avanzan. En este sentido, ha advertido de que el plan debe cumplirse en su totalidad con la convicción de que "el acuerdo y la paz son posibles".

Israel y Hamás firmaron el miércoles la primera fase del acuerdo de paz para Gaza según el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes. Los primeros puntos contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación de los 48 cautivos en Gaza, que se producirá -según dijo Trump- el lunes, a cambio de 1.950 presos palestinos.

El acuerdo propone el desarme del grupo islamista, la retirada de Israel del enclave hasta una línea pactada y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con vistas a negociar un Estado palestino, un punto que rechaza el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Yolanda Díaz pide que la ONU impulse ahora un proceso de paz "real y justo" en Gaza

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que el acuerdo entre Israel y Hamás es "el primer paso", pero ha instado a impulsar ahora un proceso de paz "real y justo" a través de una conferencia internacional bajo el patrocinio de la ONU.

En un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición se ha referido al plan de paz para Gaza, que han acordado firmar esta madrugada Israel y Hamás en Egipto, y ha comentado que el alto a fuego es "el primer paso para terminar con la mayor atrocidad cometida en el siglo XXI".

"Pero creo que ahora toca un proceso de paz que sea real y justo, y en el que el propio pueblo palestino sea quien decide su futuro (...) y eso solo será posible con una conferencia internacional bajo el patrocinio de las Naciones Unidas", ha añadido.

La propia Díaz propuso hace unos días la celebración de esta conferencia internacional de paz en Madrid y ha señalado que el miércoles contactó con la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y ya se ha puesto a trabajar con ella para que esta iniciativa "se materialice".

Además, ha instado a Europa a "moverse" y no mirar hacia otro lado ante catástrofes como la de Gaza ya que, en su opinión, la Unión Europea "tiene que tener política propia, tiene que tener voz propia con principios y tiene que recobrar aquel origen del proyecto europeo basado en la paz, en la seguridad y en la humanidad".

Por otro lado, Díaz ha celebrado la reciente convalidación del decreto ley para el embargo de armas a Israel, con la votación el miércoles en el pleno del Congreso, pero ha dicho que no basta con "dejar de vender armas, hay que desmantelar la economía del genocidio".

Mahmud Abás espera que la tregua lleve a la solución política entre Israel y Palestina

El presidente palestino, Mahmud Abás, celebró el acuerdo asegurando que espera que permita una solución política permanente al conflicto palestino-israelí, recogió la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Abás expresó su "esperanza" ante una solución al conflicto que ponga fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos y permita el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital y basado en las fronteras definidas en 1967.

Además, el presidente palestino aprovechó el comunicado, recogido por Wafa, para reivindicar que la soberanía de la Franja de Gaza pertenece al Estado de Palestina (junto a Cisjordania y Jerusalén Este), y llamando a quesea un "comité administrativo palestino unificado y de fuerzas de seguridad palestino" el que trabaje en su cohesión.

Gaza está gobernada por Hamás desde que, en 2007, los islamistas echaran a Fatah (presidido por Abás y la fuerza principal de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna parte de Cisjordania) de la Franja tras ganar las últimas elecciones legislativas palestinas.

Abás reivindicó así el rol de la Autoridad Nacional Palestina (a la que se refiere en el comunicado como el Estado de Palestina) en la Gaza de la posguerra, comprometiéndose a trabajar con los mediadores y los "socios pertinentes" para garantizar "la estabilidad y una paz duradera y justa de conformidad con el derecho internacional".

Von der Leyen celebra la primera fase del acuerdo de paz para Gaza

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, acogió con satisfacción este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre la primera fase del plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos, y pidió a todas las partes cumplir "plenamente" los términos del pacto.

"Acojo con satisfacción el anuncio de un acuerdo para asegurar un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos", escribió la política alemana en sus redes sociales.

También elogió los "esfuerzos diplomáticos" de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía "para lograr este avance", y dijo sentirse alentada por el apoyo del Gobierno israelí y la Autoridad Palestina al acuerdo.

"Ahora, todas las partes deben cumplir plenamente los términos del acuerdo. Todos los rehenes deben ser liberados de forma segura. Debe establecerse un alto el fuego permanente. El sufrimiento debe terminar", subrayó.

Agregó que la Unión Europea seguirá apoyando "el rápido y seguro reparto de ayuda humanitaria en Gaza".

"Cuando llegue el momento, estaremos preparados para ayudar con la recuperación y la reconstrucción", expuso.

"La oportunidad de hoy debe aprovecharse. Es la oportunidad de forjar una senda política creíble hacia una paz y seguridad duraderas. Una senda anclada firmemente en la solución de dos Estados", transmitió.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, publicó también en redes sociales que tras 733 "largas noches, se acordó hace unas horas en El Cairo un pacto que permitirá liberar finalmente a los rehenes restantes y un alto el fuego en Gaza".

Asimismo, aplaudió los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como del propio país norteamericano, Egipto, Catar y Turquía "para alcanzar este punto". "Ahora debe respetarse e implementarse", resaltó.

Señaló que el de ahora es "un momento crucial para la paz y la renovación en Oriente Medio".

"Abre una senda que podría finalmente poner fin al ciclo intergeneracional de violencia, sufrimiento y terror que ha asolado la región. Esto da esperanza a todos aquellos en Gaza que buscan un futuro pacífico y a las familias de los rehenes que todavía se consumen en los túneles de Hamás", comentó, y apuntó que la paz "es posible".

Starmer insta a aplicar "sin demora" el acuerdo de paz y acelerar la ayuda a Gaza

El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró el acuerdo y pidió que se aplique "sin demora" y se levanten "de inmediato" las restricciones a la ayuda humanitaria para la Franja.

"Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero especialmente para los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que han soportado un sufrimiento inimaginable durante los últimos dos años", afirmó en un comunicado emitido durante una visita oficial a la India.

"El acuerdo debe aplicarse en su totalidad, sin demora, y venir acompañado del levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda humanitaria vital para Gaza", subrayó.

El líder laborista expresó su gratitud por los "incansables esfuerzos diplomáticos" de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, apoyados por socios regionales, para alcanzar "este crucial primer paso".

Starmer instó además a que "todas las partes cumplan los compromisos asumidos, pongan fin a la guerra y sienten las bases para una paz justa y duradera".

"El Reino Unido apoyará estos pasos inmediatos y la siguiente fase de conversaciones para garantizar la plena aplicación del plan de paz", añadió.

Italia celebra el primer acuerdo de Israel y Hamás y se ofrece como fuerza de paz en Gaza

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, consideró una "óptima noticia" el primer acuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamás para pacificar Gaza y ofreció al Ejército italiano para una eventual fuerza de paz.

"Desde Oriente Medio llegan óptimas noticias. La paz está cerca", celebró el jefe de la diplomacia italiana en la red social X.

Tajani apuntó que "Italia siempre ha apoyado" los planes de Trump, de quien la primera ministra Giorgia Meloni es una de sus aliadas en Europa.

"Italia está preparada para consolidar el alto el fuego, hacer que lleguen nuevas ayudas humanitarias y participar en la reconstrucción de Gaza", apuntó el ministro y también vicepresidente.

Asimismo, avanzó la disponibilidad de Roma para "enviar soldados en caso de creación de una fuerza internacional de paz para reunificar Palestina".

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha agradecido a Donald Trump "abrir el camino" hacia una paz en Gaza propiciando el acuerdo entre Israel y los islamistas de Hamás.

"El acuerdo alcanzado en Egipto para la aplicación de la primera fase del Plan de Paz del presidente Trump es una extraordinaria noticia que abre el camino a un alto el fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes y el retiro del Ejército israelí de las líneas concordadas", aplaude la mandataria en un comunicado.

Meloni, una de las principales aliadas de Trump en Europa, le agradece por "haber buscado incesantemente el final del conflicto en Gaza", así como a mediadores como Egipto, Catar y Turquía por "sus esfuerzos cruciales" para que el plan prospere, apunta. El acuerdo "ofrece una oportunidad única" para lograr la paz, según Meloni.

"Esta posibilidad debe ser absolutamente acogida y, por eso, exhorto a todas las partes a respetar plenamente las medidas ya concordadas y a trabajar para dar rápidamente los pasos sucesivos del plan de paz", animó.

Meloni también avanzó la disponibilidad de Italia para "respaldar los esfuerzos de los mediadores" y dar su aportación "a la estabilización, reconstrucción y desarrollo de Gaza".

"Italia está preparada para consolidar el alto el fuego, hacer que lleguen nuevas ayudas humanitarias y participar en la reconstrucción de Gaza y para enviar militares en caso de creación de una fuerza internacional de paz para reunificar Palestina", escribió en X.

La Yihad Islámica Palestina atribuye a la lucha armada en Gaza el acuerdo de tregua

La Yihad Islámica Palestina asegura que el acuerdo de alto el fuego en Gaza "no es un regalo de nadie", atribuyendo a la lucha armada de las milicias en el enclave la consecución de la tregua.

"El acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros con el enemigo sionista no fueron un regalo de nadie. Si bien no negamos los esfuerzos árabes e internacionales, destacamos los enormes sacrificios realizados por nuestro pueblo palestino y el coraje y la valentía de sus combatientes sobre el terreno", recoge el comunicado.

La Yihad Islámica Palestina, al igual que el brazo armado de Hamás (las Brigadas Al Qasam) ha mantenido cautivos a algunos de los 251 rehenes que fueron secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, y en el que las milicias gazatíes mataron además a casi 1.200 personas en territorio israelí.

Israel y Hamás pactaron anoche la fase inicial del alto el fuego en la Franja de Gaza, tras las negociaciones en Sharm al Sheij bajo la mediación de Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía.

Según el diario The Times of Israel, tanto la Yihad Islámica Palestina como el Frente Popular para la Liberación de Palestina tomaron parte también en las conversaciones.

Estas fases iniciales de la tregua implican la inminente retirada del Ejército de Israel hasta una "línea amarilla" demarcada por Estados Unidos, que conforma un perímetro de una profundidad de unos 1,5 kilómetros en su parte más estrecha y 6,5 en la más amplia desde la divisoria entre Israel y Gaza.

Las tropas israelíes, que ya han iniciado los preparativos para su retirada, tendrán que retroceder hasta esta marca antes de que los rehenes sean liberados.

Según el diario israelí Haaretz, los 20 cautivos vivos pueden salir de Gaza entre el sábado y el domingo, mientras que Trump anunció que todos (incluyendo los muertos) estarán fuera del enclave el lunes. La retirada permitirá a Hamás localizar a todos los rehenes antes de liberarlos, encontrándose estos en manos de distintos grupos, recoge Haaretz.

Una vez sean liberados los rehenes, Israel tendrá que poner en libertad a unos 1.950 prisioneros palestinos (250 condenados a cadena perpetua y unos 1.700 detenidos de Gaza), aseguró a EFE una fuente de Hamás.

Macron destaca "inmensa esperanza" que abre la primera fase del acuerdo de paz para Gaza

El presidente francés, Emmanuel Macron, cree que el acuerdo supone una "inmensa esperanza" para todas las partes, e instó a respetar "estrictamente" los términos del pacto.

El pacto supone "una inmensa esperanza para los rehenes y sus familias, para los palestinos de Gaza, para la región", dijo Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Israel y Hamás sellan la primera fase del plan de paz de Trump para intercambiar rehenes Ver más

El jefe del Estado francés acogió con "satisfacción" el acuerdo alcanzado anoche para la liberación de los rehenes y el alto el fuego en Gaza, y los esfuerzos del presidente Trump, así como de los mediadores cataríes, egipcios y turcos, para lograrlo.

Macron instó a las partes a que respeten "estrictamente sus términos", al tiempo que subrayó que este acuerdo "debe marcar el fin de la guerra y la apertura de una solución política basada en la solución de dos Estados". Y reiteró que Francia está dispuesta a contribuir a este objetivo, que precisamente se debatirá esta tarde en París con sus socios internacionales.

Francia celebra este jueves en París una conferencia ministerial para abordar "el día después" de la guerra en Gaza y cómo "hacer operativo" un Estado palestino tras un eventual acuerdo de alto el fuego, a la que asistirán, entre otros, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, así como ministros de países árabes y europeos, entre ellos el español José Manuel Albares.