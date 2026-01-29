Trump anuncia que este jueves comenzará la reapertura del espacio aéreo con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán "muy pronto", y ordenó, tras una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país andino, que el proceso comience este mismo jueves. "Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela", informó el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump afirmó que le había dado "instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela".

El pasado noviembre, antes de la operación militar que este mes depuso a Nicolás Maduro, Trump lanzó un mensaje advirtiendo de que el espacio aéreo del país suramericano "permanecerá cerrado en su totalidad". Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso ("notam" en el lenguaje aeronáutico) sobre la situación "potencialmente peligrosa" en la región de Maiquetía "a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo el sobrevuelo, la llegada y la salida", decía el aviso, que se extiende hasta el 2 de febrero, tal como figura en la web de la FAA.

Trump mencionó este jueves a la comunidad venezolana en Doral, Miami, donde se concentra la mayor parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos, y aseguró que está "muy emocionado" por la noticia. "Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto. Y la gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo", subrayó.

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre EEUU y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en el año 2019, cuando ambos países rompieron finalmente sus frágiles relaciones diplomáticas.

Las aerolíneas europeas y latinoamericanas (entre ellas las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra) también suspendieron sus vuelos hacia y desde Caracas en noviembre, y varias de ellas tenían previsto reanudarlos, inicialmente, desde el próximo domingo, antes del anuncio de Trump.