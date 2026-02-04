Trump asegura que ha mantenido una "excelente" llamada con Xi Jinping sobre comercio, Taiwán y Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que mantuvo este miércoles una llamada con su homólogo chino, Xi Jinping, que calificó de "excelente" y "exhaustiva" y que trataron temas como una más amplia relación comercial, asuntos de defensa, incluido Taiwán, y los detalles de su próximo viaje a China en abril, informa EFE.

"Acabo de terminar una excelente conversación con el presidente Xi, de China. Fue una llamada larga y exhaustiva, en la que se discutieron muchos temas importantes, incluidos comercio, defensa, el viaje de abril que haré a China (que estoy deseando hacer)", indicó Trump en la red social Truth.

Trump destacó que hablaron de Taiwán, la guerra de Rusia en Ucrania, la situación en Irán y temas comerciales a favor de Estados Unidos, como la compra de petróleo y gas por parte de China a Estados Unidos, la compra de motores de aeronaves o el aumento de las importaciones de productos agrícolas estadounidense, afectados duramente por la guerra comercial iniciada por Trump con el gigante asiático.

Según el mandatario estadounidense, Xi está considerando aumentar la cuota fijada en el acuerdo comercial del pasado octubre para la compra de soja de 12 millones de toneladas en esta temporada a 20 millones, mientras que el plan mantiene que China se compromete a importar 25 millones de toneladas anuales de ese grano, vital para los agricultores estadounidenses del Medio Oeste, hasta 2028.

"Mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena. Ambos somos conscientes de lo importante que es que siga así. Creo que habrá muchos resultados positivos conseguidos en los próximos tres años de mi presidencia en relación al presidente Xi y la República Popular China", añadió Trump en su mensaje.

La llamada se produce el mismo día en el que Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, de la que Pekín informó horas antes y durante la que abordaron la cooperación estratégica entre sus países poco antes de que expire el START III el 5 de febrero, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EEUU.

Tanto Rusia como China han llamado al presidente de EEUU a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin. Según el Kremlin, ambos líderes abordaron, entre otros temas, la cooperación con Venezuela y Cuba y la situación en torno a Irán.

Por su parte, Trump y Xi hablaron en principio por última vez el 25 de noviembre, semanas después de verse en Busan (Corea del Sur), cuando acordaron una tregua de un año de su pulso comercial, por la que se rebajaron y suspendieron aranceles, se levantaron restricciones a tierras raras por parte de China y se abogó por cooperar en el tráfico de fentanilo, entre otras medidas.

Entonces Trump dijo que viajaría a China este próximo abril, si bien las fechas definitivas del viaje no han sido aún anunciadas. Desde su encuentro, las tensiones entre las potencias han continuado, por asuntos como las actuaciones de Trump con respecto a Venezuela, Cuba, Irán o Groenlandia, países en los que Pekín tiene importantes intereses, así como por el Canal de Panamá o Taiwán.

Asimismo, la llamada tiene lugar en un contexto marcado por las negociaciones en torno a las cadenas de suministro y el comercio, después de que Washington convocara esta semana a socios internacionales a una reunión ministerial sobre minerales críticos con el objetivo de reducir su dependencia de China.