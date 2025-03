Trump desactiva de manera parcial y hasta el 2 de abril la guerra comercial con México y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que pausará hasta el 2 de abril la aplicación de los aranceles del 25 % a México y Canadá para los bienes cubiertos por su tratado de libre comercio trilateral, lo que rebaja de temporalmente la intensidad de la guerra comercial iniciada por Washington. No obstante, Trump apostó por realizar el anuncio en dos tiempos, subrayando las diferencias en el tono que están adoptando las relaciones con sus dos vecinos, según informa EFE.

Primero publicitó la exención para México tras hablar por teléfono con su presidenta, Claudia Sheinbaum, con la que parece estar teniendo cada vez mejor sintonía. "Lo hago como una medida de cortesía y por respeto a la presidenta mexicana. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando arduamente, juntos, en la frontera, tanto en términos de detener la entrada ilegal de extranjeros a Estados Unidos como en la lucha contra el fentanilo", escribió Trump en su red Truth Social, donde dio gracias a la líder mexicana por su "cooperación".

Nuevo ataque a Trudeau

No obstante, para anunciar que los bienes canadienses cubiertos también por el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedaban a su vez incluidos en esa exención temporal, Trump espero unas horas más, no sin antes aprovechar para atacar de nuevo al primer ministro saliente de Canadá, Justin Trudeau. "Créalo o no, a pesar del terrible trabajo que ha hecho para Canadá, creo que Justin Trudeau está usando el problema de los aranceles, que en gran parte ha causado él mismo, para postularse nuevamente como primer ministro ¡Es muy divertido de ver!", afirmó Trump también en Truth Social.

Los dos líderes mantuvieron una acalorada conversación telefónica sobre aranceles el miércoles, tras la cual Trump acusó a Trudeau de querer perpetuarse en el poder, pese a que el canadiense anunció en enero su renuncia al liderazgo de su partido y su salida del poder una vez se elija un nuevo líder.

Reacción positiva desde México

La decisión de Trump tuvo este viernes un efecto positivo en México, donde Sheinbaum, que tenía previsto anunciar el domingo una respuesta contundente, señaló que ya no será necesaria una represalia. En Ottawa, Trudeau aseguró que su país no eliminará los aranceles que el martes impuso como represalia a Estados Unidos hasta que la Administración Trump no cancele completamente sus gravámenes.

La postura de Trudeau es un reflejo del creciente enfado y orgullo nacionalista que están desatando en Canadá las políticas y ataques de Trump y que quedan cada vez más patentes en encuestas o redes sociales.

Gran parte del comercio entre las tres naciones se rige por el T-MEC, aunque no todos los productos están cubiertos por el acuerdo. Específicamente, el 50 % de los bienes importados desde México están incluidos en el tratado, por lo que la mitad restante seguirá sujeta a los aranceles del 25 % activados el pasado 4 de marzo, según indicó a la prensa un alto funcionario estadounidense antes de la firma de la orden ejecutiva.

En el caso de Canadá, cerca del 38 % de los bienes importados están protegidos por el T-MEC, mientras que el 62 % restante quedará sujeto a los aranceles del 25 % o a los del 10 % fijados por Estados Unidos para los derivados energéticos importados desde el país vecino, incluyendo petróleo, gas natural y electricidad. Dentro de esta última categoría, podrían existir excepciones para determinados productos derivados del petróleo que Canadá exporta a EE.UU. bajo el T-MEC, según el mismo funcionario.

Trump inició el pasado 4 de marzo una guerra comercial con sus principales socios al imponer aranceles del 25 % a México y Canadá, además de un arancel adicional del 10 % a China, que se suma a otro gravamen del 10 % impuesto el 4 de febrero, lo que elevó la tasa arancelaria sobre el gigante asiático al 20 %. El presidente estadounidense está utilizando los aranceles como medida de presión para que México y Ottawa adopten acciones adicionales contra la inmigración irregular y el tráfico de fentanilo, del cual también responsabiliza a Pekín.