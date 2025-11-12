Los venezolanos deportados por EEUU a la megacárcel de Bukele denuncian torturas

Los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador denuncian haber sufrido torturas, reveló este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).

La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad construida por Nayib Bukele estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresidiarios.

“Lo que descubrimos es que estos venezolanos sufrieron torturas sistemáticas durante los casi cuatro meses que estuvieron en el centro. Día tras día eran golpeados por los guardias, los golpeaban por hablar en voz alta, los golpeaban por todo, lo que nos llevó a la conclusión de que no se trataba de casos aislados, sino que era algo sistemático”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la división de América de HRW en la presentación en Washington del informe 'Llegaron al infierno'.

Los migrantes fueron enviados al Cecot entre marzo y abril, luego de que la Administración de Donald Trump los acusara de terrorismo, y el 18 de julio fueron repatriados a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

El documento es, según aseguran, la publicación más completa hasta la fecha del maltrato al que estuvieron sometidas estas personas mientras estuvieron detenidas en El Salvador.

HRW documentó "al menos tres casos de violencia sexual por parte de los guardias contra los migrantes venezolanos", así como "abusos verbales y psicológicos muy graves".

Los testimonios explicaron que no tenían un acceso adecuado a agua potable, a comida ni a una atención médica: "El agua que utilizaban para beber y para cocinar era amarilla y a veces estaba caliente", explicó la directora.

Además, cuatro de los entrevistados aseguraron haber tenido pensamientos suicidas y uno de ellos intentó quitarse la vida en el centro.

"No hay terroristas"

El documento acusa a Estados Unidos de ser "cómplice" de este patrón de violencia contra los venezolanos y revela, en contra de lo que argumenta la Casa Blanca, que estas personas no eran terroristas ni criminales.

"En este grupo de hombres no hay terroristas. Hay hombres que huyen de la violencia de las bandas y la dictadura en Venezuela, que luego fueron expulsados y suspendidos de sus derechos en El Salvador dentro de una prisión para terroristas", afirmó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Según explicaron, una de las principales conclusiones del informe revela que la expulsión forzosa a la que fueron sometidos los migrantes constituye "una desaparición forzada, que es un delito internacional en el que tanto Estados Unidos como El Salvador son cómplices”.

“El actual Departamento de Justicia no va a ser el encargado de llevar a cabo una investigación justa y transparente, pero llegará un momento en el que habrá que investigar y responsabilizar a los culpables de este acto tan grave de complicidad de Estados Unidos en la tortura sistemática", dijo Goebertus.

"En algún momento tendrá que haber una investigación y nosotros y otras organizaciones estamos recopilando pruebas para cuando llegue ese momento", agregó.

HRW instó al resto de los países a levantar la voz y denunciar los actos que se están cometiendo en el Cecot con el beneplácito de Estados Unidos.

El bloqueo judicial de las expulsiones

Trump invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 -en desuso desde la Segunda Guerra Mundial- para llevar a cabo las deportaciones de migrantes venezolanos. Según el presidente norteamericano, la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el Gobierno de Nicolás Maduro, estaría invadiendo el país.

Guerra contra el narcotráfico, la ‘excusa perfecta’ de Trump para sus políticas imperialistas Ver más

El pasado mes de abril, la Corte Suprema de EEUU ordenó paralizar estas expulsiones, tras la interposición de varios recursos de emergencia por la Unión Americana de Libertades Civiles.

En mayo, los jueces establecieron el bloqueo temporal a la orden de proteger los derechos de los migrantes venezolanos. Cuatro meses más tarde, en septiembre, el juez Edward M. Chen decretó la reinstauración de dicha protección.

A principios de octubre, la Corte Suprema decretó la retirada de esta medida, que afecta a más de 300.000 migrantes venezolanos que residen en EEUU.