Zelenski asegura que EEUU podría ofrecer garantías de protección similares a las de los miembros de la OTAN

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó este lunes, tras mantener la segunda reunión en dos días con los emisarios de la Casa Blanca para la guerra, que los negociadores de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner se han abierto a la posibilidad de que Washington ofrezca a Kiev garantías de seguridad similares a las que ofrece a los países miembros de la OTAN el tratado de la Alianza, según ha informado EFE.

“Ahora hemos escuchado de la parte estadounidense que están dispuestos a otorgar garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 del tratado de la OTAN y eso no está nada mal, pero por ahora es solo un primer paso”, declaró Zelenski en una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, celebrada al término de su encuentro con los mediadores estadounidenses en Berlín.

A su vez, altos funcionarios de la Administración de Donald Trump, que hablaron bajo condición de anonimato, explicaron que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías de seguridad similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.

El plan, del que no se revelaron muchos detalles, no incluiría el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada. "Lo que está sobre la mesa es realmente el nivel platino de lo que se puede ofrecer", declaró uno de los funcionarios.

"Los ucranianos y los europeos les dirán que es el conjunto de protocolos de seguridad más robusto que jamás hayan visto. Es un paquete realmente muy sólido", añadió otro. Los funcionarios señalaron que el acuerdo requeriría la aprobación del Senado estadounidense y afirmaron que Trump está dispuesto a enviarlo a la Cámara Alta.

El líder estadounidense está convencido, además, de que puede lograr que Rusia acepte las garantías de seguridad como parte de un acuerdo final, agregaron. Asimismo, aseguraron que los líderes europeos están siendo "muy colaborativos" en las negociaciones.

La disputa por los territorios ocupados por Rusia sigue sin resolverse y, aunque los funcionarios afirmaron que ha habido avances, subrayaron que las decisiones finales quedarán en manos de Kiev y Moscú. También indicaron que ambas partes desean que la central nuclear de Zaporiyia vuelva a funcionar y que se está cerca de un acuerdo para repartir la energía en una proporción del 50-50. En cuanto a la reconstrucción de Ucrania, explicaron que se trabaja en un plan diseñado por el fondo estadounidense BlackRock y el Banco Mundial.

La cuestión territorial entre Ucrania y Rusia

En la rueda de prensa, Zelenski aseguró que la postura ucraniana sigue siendo irreconciliable con las demandas rusas en materias de territorio. El mandatario se mostró satisfecho por haber podido transmitir directamente a Witkoff y Kushner esta posición y se mostró esperanzado en que Washington pueda proponer en su papel de mediador soluciones que salven la distancia que hay entre ambas partes en este capítulo de las negociaciones.

El presidente ucraniano destacó “progresos” en las negociaciones y se felicitó porque las cuestiones que Kiev consideraba inaceptables ya no están en el documento sobre el que trabajan ucranianos y estadounidenses.

“Es importante que nuestros socios estadounidenses me han entendido muy claramente”, dijo Zelenski, que insistió en que Ucrania no puede aceptar ceder más territorio del que ha perdido en el campo de batalla como le exige Rusia, que pide quedarse también con la parte del Donbás que no ha podido conquistar por las armas.

El presidente ucraniano explicó que EEUU no está pidiendo a Kiev que ceda territorio sino que se limita a transmitir las demandas rusas y a escuchar también la posición de los ucranianos.

“Sin duda tenemos posiciones distintas con Rusia sobre los territorios”, volvió a dejar claro Zelenski. “Creo que la parte estadounidense, como mediadora, propondrá distintos pasos para encontrar algún tipo de consenso”, añadió.

Zelenski se reunió en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, antes de participar en una reunión con líderes europeos y de la OTAN.