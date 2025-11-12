El fútbol europeo se llena de patrocinadores cripto pese a las alertas de los reguladores.

Entre los patrocinadores de criptomonedas y trading presentes en el fútbol europeo se encuentran empresas y operadores no regulados, señalados por las autoridades por suponer un riesgo para los consumidores, según revela Investigate Europe, la red internacional de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre. Según los datos recopilados, más de un tercio de los equipos de las cinco grandes ligas europeas están asociados con empresas de criptomonedas o trading esta temporada. La Premier League es la más saturada, con un 70% de sus clubes con al menos una de estas alianzas. Alrededor de tres de cada diez clubes de La Liga, la Bundesliga y la Serie A tienen acuerdos similares. Pero algunas de estas empresas identificadas carecen de licencia para operar en Europa.

Las plataformas que venden una abrumadora variedad de productos de inversión, incluidas las criptomonedas altamente especulativas, se han convertido en los patrocinadores preferidos de los clubes en los últimos años. Los acuerdos se producen en medio del auge de la popularidad de la inversión en línea y las crecientes restricciones a los patrocinios de apuestas.

Entre los 14 clubes de la Premier League que tienen al menos un acuerdo se encuentra el Manchester City. Su socio oficial de criptomonedas es OKX, una de las mayores plataformas de intercambio del mundo. A principios de este año, la empresa registrada en Seychelles fue declarada culpable de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales y multada con más de 500 millones de dólares.

OKX no está registrada como empresa de criptoactivos en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, pero muchos de sus productos siguen estando disponibles allí. Su sitio web informa a los posibles clientes del Reino Unido de que no estarán cubiertos por las protecciones al consumidor de la FCA ni por el Plan de Compensación de Servicios Financieros. El Manchester City y OKX no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“Los clubes de fútbol se consideran marcas con prestigio y estas empresas quieren aprovecharse de ello. Pueden llegar a un sector demográfico que a menudo tiene cierto poder adquisitivo y conexiones con la industria tradicional del juego”, afirma Kieran Maguire, experto en finanzas del fútbol de la Universidad de Liverpool. “La inversión en criptomonedas, en particular, es un mercado muy especulativo y, en realidad, no es más que un juego de azar en mayúsculas”.

Por otra parte, el Newcastle ha iniciado su segunda temporada con VT Markets como “socio financiero”. Esta empresa con sede en Australia ofrece operaciones con divisas, metales preciosos y otras materias primas e instrumentos. Su sitio web presume de las “posibilidades ilimitadas” que ofrece a los clientes en su plataforma.

Sin embargo, Investigate Europe ha descubierto que VT Markets figura en la lista oficial de advertencias de la FCA desde 2023 y no cuenta con ninguna autorización nacional. En Europa, la marca también aparece en las listas de advertencia de Italia , Bélgica y Dinamarca. El sitio web de la FCA afirma que la empresa “puede estar proporcionando o promocionando servicios o productos financieros sin nuestro permiso. Debe evitar tratar con esta empresa y tener cuidado con las estafas”.

Al intentar registrarse desde el Reino Unido, se informa a los visitantes de que VT Markets solo está regulada por las autoridades sudafricanas y que los usuarios que abran una cuenta lo hacen “bajo su propia responsabilidad e iniciativa”. Varias otras empresas identificadas en el análisis utilizan una redacción similar. VT Markets también ha pagado anuncios en Facebook en los que se menciona la asociación con Newcastle y se dirige al público del Reino Unido.

“Una simple advertencia sobre la falta de protección al consumidor no exime a la empresa de todas sus responsabilidades. Si promocionan u ofrecen productos o servicios regulados sin los permisos necesarios, podrían estar infringiendo la ley y podríamos tomar medidas contra ellos”, afirmó un portavoz de la FCA.

Si promocionan u ofrecen productos o servicios regulados sin los permisos necesarios, podrían estar infringiendo la ley

Newcastle no respondió a las preguntas remitidas por Investigate Europe, mientras que la Premier League se negó a hacer declaraciones.

En octubre, VT Markets se convirtió en el socio comercial oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol en Oriente Medio y el norte de África, bajo el lema “Invest in Greatness” (invierte en la grandeza). La empresa no tiene licencia en Portugal, aunque la plataforma es accesible para los usuarios de ese país. VT Markets no respondió a las solicitudes de comentarios.

La investigación ha revelado problemas similares con empresas que patrocinan a otros equipos de la Premier League, así como en España e Italia. La ausencia de autorización nacional o de la UE significa que los consumidores tienen menos recursos para denunciar presuntas irregularidades y están menos protegidos si un operador quiebra, mientras que las empresas pueden ofrecer productos de inversión aún más arriesgados.

Con la prohibición de los patrocinios de apuestas en la parte delantera de las camisetas que entrará en vigor en la Premier League la próxima temporada, y con leyes similares ya en vigor en varias ligas europeas, muchos clubes están recurriendo a acuerdos con industrias relacionadas con el juego.

La mayoría de los acuerdos identificados involucran a empresas que están totalmente reguladas y que bloquean activamente el acceso a sus sitios web desde países en los que no tienen autorización. Investigate Europe encontró 53 acuerdos que involucran a 36 empresas con clubes europeos para esta temporada. Los logotipos y las marcas aparecen de diversas formas en las mangas de las camisetas, en las vallas publicitarias de los estadios, en los sitios web de los clubes y en las promociones en las redes sociales.

Aunque no hay indicios de irregularidades, los resultados plantean dudas sobre el grado de escrutinio que los clubes realizan a los posibles patrocinadores. “Si asocias tu club con una marca, estás sugiriendo a los aficionados que confías en ella”, afirmó a principios de este año el experto en marketing deportivo Tim Crow al comentar este fenómeno en auge. “Tienes que estar completamente seguro de que has hecho las comprobaciones necesarias, para que tus aficionados no se arrepientan más adelante”.

En los últimos años, numerosos clubes se han visto en apuros tras firmar acuerdos con empresas de criptomonedas y de trading. El Sporting de Lisboa rescindió su acuerdo con Bitci en 2022 por un supuesto impago, el Atlético de Madrid ha demandado a la plataforma de intercambio de criptomonedas WhaleFin tras incumplir, según recogieron los medios, un contrato de 20 millones de euros por temporada, mientras que el Leeds United prescindió de FXVC en 2023 después de que la FCA le revocara la licencia por “promociones financieras engañosas”.

En Italia, siete equipos de la Serie A tienen 11 patrocinadores contratados para la temporada 2025/26. El Inter firmó un contrato por valor de 6 millones de euros en 2024 con Gate.io, una plataforma de intercambio de criptomonedas. La empresa está ahora registrada ante las autoridades italianas, pero en 2021 fue señalada por la Consob, el regulador nacional de valores, por realizar actividades no autorizadas .

El Inter ha añadido a Ultima Markets, una plataforma de CFD (un tipo de inversión de venta al descubierto) y otros productos, como su socio comercial en Asia para esta temporada. La empresa no está regulada en la UE. A pesar de ello, su sitio web está abierto a los visitantes de Italia. La empresa incluso ofrece “ventajas especiales” a los clientes en función de los resultados del Inter, como bonificaciones por beneficios y garantías de devolución del dinero.

Un portavoz del Inter declaró: “El acuerdo de patrocinio con Ultima Markets solo se aplica a Asia y, dentro de Asia, solo a aquellos territorios en los que el patrocinador cuenta con las autorizaciones necesarias para vender o publicitar sus servicios”. Ultima Markets no ha respondido a las preguntas que se les han remitido.

Algo similar ocurre con Hantec Markets, una empresa con sede en Hong Kong que se ha convertido en el socio comercial del Atlético de Madrid en Latinoamérica para esta temporada. No tiene licencia para operar en la UE, pero sus servicios siguen estando disponibles para los usuarios de España y de toda Europa. Esta plataforma informa a los visitantes españoles de que no está sujeta a la normativa nacional y de la UE ni a la protección de los consumidores, y que los clientes que se registran para abrir una cuenta lo hacen bajo su propia responsabilidad. Ni el Atlético de Madrid ni Hantec Markets han querido hacer comentarios.

A pesar de los evidentes riesgos para los aficionados, las relaciones de los clubes de fútbol con las empresas de inversión continúan. Las plataformas de intercambio de criptomonedas invirtieron 565 millones de dólares en patrocinios deportivos a nivel mundial la temporada pasada, y solo el fútbol representó el 59 % del total gastado, según la empresa de marketing SportQuake. Por su parte, las marcas de comercio en línea han triplicado su gasto en patrocinios deportivos desde 2019, alcanzando los 183 millones de dólares, según las estimaciones del estudio.

“A menudo hay una falta de educación financiera entre las personas que compran estos productos de inversión en lo que es una industria de alto riesgo”, afirma el experto en finanzas futbolísticas Kieran Maguire. “Mi consejo para cualquiera sería, en general, evitarlos”.