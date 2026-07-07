De la censura al algoritmo: consulta el programa oficial del primer Curso de Verano de infoLibre

El próximo martes, 14 de julio, el Aula Berlanga de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM acogerá De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato, el primer curso de verano organizado por infoLibre en colaboración con la Escuela de Verano del centro universitario.

Este encuentro, que cuenta con el apoyo del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, propone reflexionar sobre cómo se construyen hoy los relatos democráticos y quién disputa su control: de la memoria histórica y la cultura a las redes sociales, los algoritmos y el periodismo independiente.

El curso combina pensamiento crítico, conversación pública, aprendizaje práctico y producción cultural contemporánea a través de un formato híbrido con mesas de debate, talleres y actividades de networking. La jornada arrancará a las 09:00 horas y se prolongará hasta las 19:40 horas, dividida en dos bloques.

Cultura, memoria y disputa del relato

La primera parte del curso comenzará a las 09:00 horas con la bienvenida de la dirección de infoLibre y de Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 años de España en Libertad. El eje central será la cultura, la memoria y la disputa del relato.

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y la periodista Pepa Bueno introducirán este asunto en una conversación que dará pie a la primera mesa de debate, Verdad y relato: cómo se construye la memoria, en la que se hablará sobre cómo los medios, la ficción, el documental o las redes sociales influyen en la forma en que una sociedad recuerda el pasado e interpreta el presente.

Moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, el debate contará con Marc Biarnés, conocido en redes como Nosoloviernes; Arturo Lezcano, guionista, escritor y periodista; Laura Hojman, guionista; y Alicia Parras, profesora de la UCM.

A partir de las 10:40 horas comenzará el primer taller del curso, Música y contracrónica social. Tras la pausa para el café, a las 11:40 horas tendrá lugar la segunda mesa de debate, moderada por la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso.

Bajo el título Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos, Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres; Antonio G.R., estudiante de Antropología Social y Cultural; David Álvarez, profesor de la UCM; y Sabela Rodríguez, periodista de infoLibre especializada en igualdad de género, analizarán cómo las generaciones más jóvenes intervienen en el debate público desde las redes y cómo estos nuevos lenguajes transforman la forma de comunicar, movilizar y construir opinión.

A partir de las 12:30 horas se celebrará el segundo de los talleres de la mañana, La prensa contra las cuerdas: manual de autodefensa, impartido por Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. El docente proporcionará claves y herramientas para identificar narrativas manipuladas, verificar contenidos y desarrollar una mirada crítica ante la sobreabundancia informativa.

Después, el coloquio Bulos, redes y discursos de odio: ¿por qué funcionan y cómo luchar contra ellos? reunirá a Fernando Varela, jefe de redacción de infoLibre; Elena Reinés, periodista y comunicadora; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE. Los tres conversarán acerca de por qué determinadas narrativas falsas o extremas circulan con tanta eficacia y qué pueden hacer los medios, la ciudadanía y las instituciones para combatirlas.

La primera parte del curso concluirá con la intervención del ministro de Política y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. A partir de las 14:00 horas, la comida servirá también como espacio para intercambiar opiniones e ideas entre los asistentes.

Horario Formato Contenido 09:00–09:05 Bienvenida infoLibre Dirección infoLibre 09:05–10:00 Apertura del curso Carmina Gustrán (Comisionada 50 años España en Libertad) 09:10–09:50 Conversación inaugural Pepa Bueno y Jesús Maraña 09:50–10:40 Mesa moderada por infoLibre Verdad y relato: cómo se construye la memoria 10:40–11:20 Taller 1 Música y contracrónica social 11:20–11:40 Pausa café Networking 11:40–12:30 Mesa moderada por infoLibre Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos 12:30–13:10 Taller 2 La prensa contra las cuerdas: manual de autodefensa 13:10–13:50 Coloquio Bulos, redes y discursos de odio: ¿por qué funcionan y cómo luchar contra ellos? 13:50–14:00 Acto institucional Intervención del ministro de Política y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres 14:00–15:30 Comida informal y tiempo para el intercambio de ideas entre asistentes Comida y encuentro informal entre asistentes

El cine como construcción de relato

Programa del curso 'De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato' Ver más

A las 16:00 horas, Paloma Rando, redactora, columnista y guionista de televisión, invitará al público a adentrarse en la segunda parte del curso, en la que el cine será protagonista.

Se proyectará la película Nightcrawler, tras la cual el periodista Nacho Carretero participará en una conversación con Rando sobre los límites éticos del periodismo, la espectacularización de la información y la búsqueda de audiencia en una sociedad marcada por la economía de la atención.

Tras esta intervención, la dirección de infoLibre repasará las principales claves y conclusiones de la jornada.