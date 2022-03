Cómo seguir entregando armas a Ucrania sin entrar en guerra: esto es lo que dice el derecho internacional

Desde el primer día de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero, las capitales de la Unión Europea y de Estados Unidos han dicho repetidamente que apoyan a Kiev, pero que no participan en el conflicto armado. "Nuestras fuerzas no están, ni estarán, involucradas en el conflicto con Rusia en Ucrania", dijo Joe Biden el 24 de febrero. "No estamos en guerra con Rusia", aseguró Emmanuel Macron en su discurso del 2 de marzo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no estuvo de acuerdo y su portavoz acusó el 9 de marzo a Estados Unidos de librar una "guerra económica" contra Rusia, tras la decisión de Washington de poner fin a las importaciones de petróleo ruso. Sin decirlo formalmente, ¿han acabado los países europeos y Estados Unidos entrando en guerra con Rusia al entregar armas letales a Ucrania, proporcionar inteligencia a Kiev y endurecer sus sanciones contra Moscú?

¿Qué dicen los textos legales? ¿En qué momento un Estado teóricamente neutral se convierte en cobeligerante? ¿Podrían los Estados europeos ampararse en la ley si decidieran intervenir militarmente junto a las fuerzas ucranianas? ¿Qué podemos aprender de los posibles precedentes? He aquí algunas respuestas.

1. Convertirse en "parte del conflicto" requiere el "uso de la fuerza armada".

Si nos atenemos al derecho internacional humanitario (DIH), también llamado derecho de los conflictos armados, y que se basa principalmente en los cuatro Convenios de Ginebra (1949) y sus dos protocolos adicionales (1977), prevalece una norma: es a partir del momento en que un Estado recurre al uso de la fuerza armada contra otro Estado (mediante armas letales, prisioneros de guerra, etcétera.) cuando se convierte en parte del conflicto.

A partir de ahí, la cuestión parece estar resuelta: un Estado que entrega armas a Ucrania no se convierte en beligerante. "No es por entregar armas que uno se convierte en beligerante", argumenta Marco Sassòli, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra. La entrega de armas no podría justificar la decisión de Rusia de atacar una determinada fábrica de armamento o un convoy de armas que pase por suelo polaco, por ejemplo.

2. ¿Y la entrega de información?

Si hay una coordinación de fuerzas a distancia, las cosas pueden cambiar. Es probable que el país en cuestión se convierta en un cobeligerante. La cuestión es especialmente delicada en términos de inteligencia, ya que Estados Unidos, pero también la Unión Europea (a través de su centro de satélites en Madrid), envía información a las fuerzas ucranianas sobre los movimientos de los soldados rusos.

En este caso, se trata de mayúsculas y minúsculas, y el cursor es sensible. "Si Estados Unidos transmite información recogida por satélite, que permite a los ucranianos estar informados de la situación general, no es cobeligerante", dice el abogado Marco Sassòli. Si dan información precisa, por ejemplo las coordenadas GPS de los tanques, y luego los ucranianos bombardean estos objetivos, entonces pueden volverse beligerantes.

En Estados Unidos, la cuestión es muy debatida. Según la versión ofrecida por el congresista demócrata Adam Smith, al frente del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, se trata de una de las líneas rojas de Estados Unidos: "Ningún objetivo en directo", lo que permitiría a las fuerzas ucranianas atacar en tiempo real a las tropas rusas. "No lo hacemos, porque eso sería cruzar la línea que nos haría partícipes de esta guerra. Así que el Pentágono está siendo muy cuidadoso y se ciñe a esa línea roja". Esto no impide que Washington asegure que estos días están enviando información a Kiev a "un ritmo frenético".

3. "¿Neutralidad cualificada?"

Donde las cosas se complican es si analizamos otro cuerpo legal, más antiguo, y que algunos especialistas consideran en parte anticuado u obsoleto: la ley de neutralidad. Se basan, en particular, en dos de los convenios adoptados en La Haya en 1907 (aquí y aquí). Según estos textos, el criterio para calificar la pérdida de neutralidad es el apoyo al esfuerzo bélico. Desde este punto de vista, al entregar armas a Ucrania, Francia y otros Estados dejan de ser neutrales en el conflicto.

La ventaja de un Estado neutral es que su territorio permanece inviolable en caso de guerra. Pero esta ventaja es relativa desde la adopción en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, que regula el uso de la fuerza después de la Segunda Guerra Mundial y garantiza, sobre el papel, la inviolabilidad de los Estados ("Los miembros de la Organización se abstendrán [...] de la amenaza o el uso de la fuerza [...] contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", dice el artículo 2.4).

Sin embargo, como explica el jurista Michael N. Schmitt en un análisis publicado el 7 de marzo por el Instituto Lieber, algunos especialistas creen que es mejor no eliminar la ley de neutralidad –entre otras cosas porque la historia reciente ha demostrado que la Carta de la ONU no es infalible– sino actualizarla. De ahí el concepto más reciente de "neutralidad cualificada": un Estado puede permanecer neutral, pero distinguiendo entre el Estado que comete la agresión y el Estado que es víctima de la misma. A continuación, puede, por ejemplo, realizar entregas de armas a este último.

En cualquier caso, este alejamiento del principio de neutralidad, que se manifiesta desde el 24 de febrero para los países de la UE y Estados Unidos, no los convierte en cobeligerantes, concepto que remite al primer corpus, el del derecho internacional humanitario. "No porque un Estado no sea beligerante debe ser necesariamente neutral", insiste el académico Marco Sassòli. Un Estado también puede decidir ser simplemente "no beligerante", una noción creada por Benito Mussolini al principio de la Segunda Guerra Mundial porque no quería ser neutral entre Hitler y Francia.

4. ¿Y la falta de un mandato de la ONU?

Esta es una de las dificultades de la situación actual. La Asamblea General de la ONU adoptó el 2 de marzo una resolución en la que se insta a Rusia a "cesar inmediatamente el uso de la fuerza contra Ucrania". Pero este texto no tiene fuerza legal y cualquier votación en el Consejo de Seguridad de la ONU está bloqueada por el veto ruso.

El Consejo de Seguridad podría haber autorizado, por ejemplo, una excepción al artículo 2.4 de la Carta de la ONU sobre el no uso de la fuerza. Por lo tanto, esta vía queda descartada. Los expertos jurídicos debaten actualmente si es necesario un mandato de la ONU para mantener una posición de "neutralidad cualificada".

Queda el artículo 51 de la Carta, que consagra "el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de agresión armada contra un miembro de las Naciones Unidas".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, justificó los envíos de armas a Ucrania basándose en el artículo 51: "Los aliados están ayudando a Ucrania a garantizar su derecho a la autodefensa, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas". En opinión de Stoltenberg, se trata de un caso de autodefensa colectiva, ya que existe una agresión armada, y Ucrania ha pedido ayuda, tanto a la UE como a los miembros de la OTAN.

La intervención de Estados Unidos en Irak en 2003 es uno de los precedentes más recientes de una ofensiva de un Estado contra otro, sin mandato de la ONU, y llevada a cabo en nombre de un argumento controvertido (los ataques contra la Libia de Gadafi en 2011 se llevaron a cabo bajo mandato de la ONU). En aquel momento, el movimiento pacifista irlandés se había opuesto enérgicamente al uso del aeropuerto de Shannon por parte de los aviones estadounidenses que volaban a Irak para repostar. Los activistas consideraron que Dublín había roto su neutralidad, especialmente porque la ONU no apoyó la ofensiva. Pero su iniciativa legal no tuvo éxito.

5. ¿Y la "defensa colectiva" dentro de la OTAN?

El artículo 5 de la OTAN consagra el principio de defensa colectiva (en pocas palabras: un ataque a un miembro se considera un ataque a todos los miembros). Pero en este momento es puramente indicativo, ya que la guerra sigue limitada a suelo ucraniano y Rusia no ha bombardeado ninguno de los Estados miembros de la Alianza Atlántica vecinos de Ucrania.

Por ello, los europeos se negaron a establecer una "zona de exclusión aérea" como pedía Ucrania. Cualquier helicóptero o avión ruso que violara esta norma sobrevolando el territorio prohibido habría tenido que ser derribado, lo que equivaldría a que un miembro de la OTAN declarara la guerra a Rusia, arriesgándose a una escalada bélica importante con una Rusia con armas nucleares.

Varios funcionarios europeos han distinguido en los últimos días entre las armas defensivas –las que se permiten entregar, por ejemplo, misiles antitanque– y las ofensivas, como los aviones de guerra MIG-29 que Polonia quería transferir a Ucrania de acuerdo con un plan de intercambio rechazado finalmente por Washington. Por muy relevante que sea esta distinción a los ojos de algunos, no aparece explícitamente en los textos legales aquí mencionados.

Texto en francés:

