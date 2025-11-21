Donald Trump, después de haber hecho todo lo posible para impedir su elección, ha tendido la mano al que será alcalde de Nueva York a partir del 1 de enero, el socialista demócrata Zohran Mamdani. Aunque había calificado a Mamdani de “comunista” y “antisemita”, el domingo pasado no descartó un encuentro con él. Finalmente quedó fijado para este viernes 21 de noviembre en la Casa Blanca.

“Le gustaría venir a Washington para reunirse con nosotros. Encontraremos una solución”, declaró Trump, expromotor inmobiliario y neoyorquino, añadiendo: “Queremos que todo salga lo mejor posible para Nueva York.” Sin embargo, durante la campaña electoral, el presidente amenazó con suspender el pago de fondos federales al municipio, que para 2026 ascienden a unos 7.400 millones de dólares (6.380 millones de euros), lo que representa el 6,4 % del gasto de la ciudad.

Al día siguiente, Zohran Mamdani confirmó que su equipo se había puesto en contacto con la Casa Blanca. Para él, se trata simplemente de cumplir “un compromiso adquirido con los neoyorquinos durante esta campaña, un compromiso que demostraba su voluntad de reunirse con todos aquellos que lo desearan, siempre que ello beneficiara a los ocho millones y medio de habitantes de la ciudad y contribuyera a resolver la crisis de la vivienda que empuja a muchos de ellos a abandonar Nueva York”.

Desde su elección, Zohran Mamdani no ha parado. “Le debemos a esta ciudad estar listos para empezar a aplicar medidas desde el 1 de enero”, dijo al día siguiente de su victoria. “Tenemos cincuenta y siete días, y esos cincuenta y siete días los dedicaremos a prepararnos.”

El que será el primer alcalde musulmán y de origen sudasiático de esta ciudad global, y el más joven en más de un siglo, ha creado hasta principios de enero un equipo de transición compuesto por cinco mujeres. Algunas han formado parte de Administraciones anteriores (la del alcalde saliente, Eric Adams, y la de su predecesor, Bill de Blasio, alcalde de 2014 a 2021), mientras que otras han trabajado para el Gobierno federal o en ONG.

Lina Khan, la “cazadora de monopolios”

Todas ellas pueden presumir de tener experiencia, una forma de Mamdani de contrarrestar las críticas sobre su falta de experiencia debido a su juventud. Este equipo se encarga de sentar las bases de la futura administración de la ciudad, con inventiva y audacia. “Formaremos una administración competente y humana”, declaró el nuevo alcalde, “guiada por la integridad y dispuesta a trabajar con el mismo entusiasmo que los millones de neoyorquinos que consideran esta ciudad su hogar.”

La presencia de Lina Khan, responsable de la FTC (Comisión Federal de Comercio) durante la presidencia de Joe Biden, no pasa desapercibida. Al frente de esta agencia federal encargada de la aplicación de las leyes de competencia, esta treintañera era conocida como la “cazadora de monopolios” (trustbuster) debido a sus investigaciones sobre Amazon o las grandes tecnológicas. No solo ha luchado contra los grandes grupos, sino que ha utilizado las leyes antimonopolio para mejorar la vida cotidiana de los americanos aumentando los derechos de los consumidores, como destacaba Les Échos en un artículo dedicado a ella.

Lina Khan quiere ahora poner esa experiencia al servicio de las promesas de Mamdani, con el fin de hacer que la ciudad de Nueva York sea más accesible para quienes la hacen vivir a diario, pero no llegan a fin de mes.

Así, estableció un paralelismo entre lo que ella hizo en la FTC y lo que él hizo durante su campaña. “Ha prestado mucha atención al coste de la vida”, destacó en una entrevista con Jon Stewart en su podcast. “Ha demostrado una curiosidad genuina. Ha salido a las calles de Nueva York y ha preguntado al vendedor de comida halal: ‘¿Por qué el pollo y el arroz han pasado de 8 a 10 dólares? ¿Cuáles son los factores concretos que han provocado ese aumento de precios?”. También iba a la tienda de comestibles de la esquina a hacer la misma pregunta. Este tipo de curiosidad básica, el deseo de aprender de las personas que viven estas realidades a diario, es muy raro en política”.

“Es algo que intenté mostrar en la FTC”, dijo, “y la gente decía, francamente, que era la primera vez que un funcionario se interesaba por el funcionamiento de esos mercados. Otra cosa que quiero destacar es que él no declaró que el aumento de los precios y la precariedad eran inevitables. Dijo: ‘Hay una razón y, si se trata de empresas que infringen la ley o de la existencia de una concentración de intereses, no dudaré en denunciarlo’”.

Durante el periodo de transición, Lina Khan deberá “examinar todas las herramientas de que dispone el alcalde”. “Porque, con demasiada frecuencia”, señaló, “se olvidan los poderes de los que realmente dispone el Gobierno”.

Admisión de candidaturas

Durante su campaña, Mamdani se comprometió a congelar los alquileres de las viviendas sociales, garantizar la gratuidad de los autobuses, permitir a las familias acceder a un sistema de guarderías y abrir en cada uno de los cinco distritos de la ciudad supermercados municipales a precios bajos, todo ello financiado mediante un aumento de los impuestos a las empresas y a los más ricos.

Dos días después de su elección, el futuro alcalde también abrió un portal online para recoger candidaturas a puestos en las agencias y oficinas municipales. Se presentaron 25.000 personas en las primeras 24 horas.

Esto demuestra que la energía de la campaña electoral se está “canalizando hacia el éxito en la gestión municipal, que solo puede ser beneficioso para los neoyorquinos”, afirmó en una televisión local una de las miembros del equipo de transición, María Torres-Springer. “Busca personas con la capacidad, la voluntad y la pasión necesarias para resolver problemas complejos y buscar soluciones innovadoras para hacer frente a la crisis del coste de la vida”, añadió.

Mamdani también ha recurrido a personas con experiencia para su futuro gobierno. Para poder gestionar una ciudad con unos 300.000 funcionarios, ha nombrado como teniente de alcalde, un cargo crucial debido a su gestión diaria de la administración, a Dean Fuleihan, de 74 años, que ocupó ese mismo cargo con Bill de Blasio. Como era de esperar, Elle Bisgaard-Church, de 34 años, que lleva mucho tiempo trabajando con él, se convierte en su jefa de gabinete.

Zohran Mamdani también indicó que quiere mantener a Jessica Tisch como responsable de la policía. Durante la campaña, tuvo que retractarse de sus declaraciones a favor de recortes en los presupuestos de las fuerzas del orden, explicando que quería desarrollar una relación de confianza con ellas. Ahora aboga por la creación de un “departamento de seguridad local” (Department of Community Safety), que se encargaría de aplicar su visión de la seguridad pública, en particular en el transporte público, y al que querría dotar de un presupuesto de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros).

El alcalde electo de Nueva York también tendrá que negociar con la gobernadora del Estado de Nueva York, la demócrata moderada Kathy Hochul, en particular para conseguir subidas de impuestos a los más ricos y a las empresas. Ella le ha apoyado, aunque ha expresado diferentes puntos de vista, especialmente en materia fiscal. Ambos ya mantuvieron conversaciones a mediados de noviembre. En 2026, Mamdani debería tener éxito en sus comienzos y Hochul prepararse para presentarse a un segundo mandato. Es hora de unir fuerzas.

Traducción de Miguel López