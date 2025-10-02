En 2018, la Acción de Fuerzas Operativas (AFO) fue desmantelada durante una operación policial. Tras una larga investigación judicial, fueron juzgados el pasado junio dieciséis miembros de la AFO. Este martes 30 de septiembre, la sala 16ª del tribunal correccional de París ha condenado a doce de los acusados por asociación ilícita con fines terroristas a penas que van desde dos años de prisión condicional a cinco años de prisión, tres de ellos en condicional. Al detallar las condenas, la presidenta del tribunal se encargó de recordar que estos hombres y mujeres estaban animados por “preocupaciones xenófobas” que les habían llevado a “designar como enemigo a la comunidad musulmana”.

Se entrenaban en el manejo de explosivos artesanales y entre sus proyectos se encontraban: “matar a doscientos imanes radicalizados”, lanzar granadas contra “el coche de los árabes” o envenenar con cianuro o raticida alimentos halal en los supermercados.

Durante el juicio, el diario Politis reveló que varios miembros de AFO habían militado en la Agrupación Nacional (RN). Seis meses antes, Mediapart ya había revelado el activismo en el RN de tres miembros de una célula terrorista neonazi. No son los únicos.

Desde 2017, se han registrado diecinueve casos de terrorismo de extrema derecha, ya juzgados o aún en fase de instrucción. Mediapart solo ha tenido acceso a diez de esos procedimientos judiciales, por lo que nuestra lista no es exhaustiva. Pero ya hemos encontrado en estos expedientes a nueve exmiembros del RN: candidatos a elecciones legislativas, regionales o municipales, responsables de sección o simples militantes. Algunos están siendo investigados, otros han sido condenados por asociación ilícita terrorista.

De las 79 personas implicadas en el litigio por terrorismo de extrema derecha, 9 fueron militantes del RN , lo que representa una parte nada desdeñable. Y un caso único de otro partido (que nosotros sepamos, solo un exdirigente local del MoDem, expulsado del partido centrista, está imputado por delitos relacionados con el terrorismo).

Contactado diariamente desde el 24 de septiembre, el RN no ha respondido a las preguntas de Mediapart.

Conceptos para justificar sus actos

El asesinato de Hichem Miraoui el sábado 31 de mayo de 2025 en Puget-sur-Argens (Var) demostró hasta qué punto, tras la fachada de respetabilidad que presenta Marine Le Pen, la difusión de la ideología del RN puede inspirar actos criminales. Tanto es así que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) se hizo cargo, por primera vez, del asesinato racista.

Como informaron Mediapart y otros medios de comunicación, Christophe Belgembe, el asesino, incitaba a votar al RN. “Tíos, si Marine o Jordan no ganan... Despertad”, declaró en un vídeo publicado justo después de su crimen. El perfil de Facebook de Belgembe, publicado por Le Monde, mostraba a un hombre que no dudaba en expresar comentarios islamófobos o su apoyo al RN. Reivindicaba su cercanía ideológica con Marine Le Pen y David Rachline, el alcalde del RN de la vecina ciudad de Fréjus.

La centralidad de las tesis defendidas por la extrema derecha en el debate público tiende a legitimar las promovidas por la ultraderecha Extracto de un escrito de acusación de la Fiscalía Nacional Antiterrorista

Pero el asesino no era “más que un” simpatizante del partido. Así que a la diputada del RN por la circunscripción de Puget-sur-Argens, Julie Lechanteux, le resultó fácil presentarlo como un desequilibrado: “No es militante nuestro y nunca lo he visto en mi círculo. No hay ningún vínculo ni coherencia ideológica, es solo alguien aislado”, aseguraba. “No se nos puede responsabilizar de las locuras de ciertas personas que se adhieren a nuestras ideas con extremismo.”

Pero entonces, ¿qué decir de los terroristas, presuntos o condenados, que en el pasado han estado implicados en el partido de extrema derecha? Por supuesto, aquellos que pretenden pasar a la acción no lo hacen por orden del partido. Pero esas trayectorias plantean interrogantes.

Varios de ellos, interrogados por la DGSI o por jueces de instrucción, afirman no haber visto diferencias entre los discursos pronunciados en el RN y los de las células terroristas a las que se han unido. En un escrito de acusación de la primavera de 2023, la PNAT constata que el “auge” de la amenaza terrorista es “consecuencia de la evolución de las relaciones de fuerza políticas”, precisando que “la centralidad de las tesis defendidas por la extrema derecha en el debate público tiende a legitimar las promovidas por la ultraderecha.”

Elyamine Settoul, profesor del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, descifra los resortes de esta radicalización en su ensayo Suprémaciste. Anatomie d’un parcours d’ultradroite (Supremacista. Anatomía de un recorrido de ultraderecha, edit. Universidad Paris-Cité, 2025, 190 páginas). “En cuanto a los diferentes miembros de la célula terrorista que he estudiado, había varios rasgos comunes”, resume a Mediapart. “Uno de ellos es el hecho de que habían crecido en familias de fervientes militantes de la RN. Hay una transmisión, aunque luego se alejen de ella, al considerar que el partido nunca logrará aplicar las medidas que preconiza. Pero, al menos, esos jóvenes encuentran en el programa político del RN los conceptos que justifican sus acciones”.

Estos son los perfiles de los nueve exmiembros de la RN condenados.

Guy Sibra

Condenado en septiembre de 2025 a cinco años de prisión, tres de ellos en condicional, en el caso “AFO”, fue miembro del equipo de campaña del Frente Nacional en Charente-Maritime durante las elecciones regionales de 2015.

Guy Sibra, policía nacional jubilado, que utiliza el pseudónimo de Richelieu, es el fundador de este grupúsculo en octubre de 2017. El que se autodenominaba “comandante nacional, jefe de Estado Mayor” de AFO, jura no haber estado al corriente de los planes de atentado que tramaban algunos de sus seguidores. En su sentencia, el tribunal consideró que había “conducido conscientemente la deriva terrorista” de su grupúsculo.

Dos años antes de fundar AFO, el mismo Sibra se había comprometido con la delegación local del Frente Nacional (FN) en Charente-Maritime y participó en el equipo de campaña durante las elecciones regionales de 2015. Fue apoderado por cuenta del FN en una mesa electoral en las elecciones presidenciales y legislativas de 2017. “Ser apoderado no es ser representante de un partido. Si se quiere representar a un partido, hay que ser miembro o candidato”, respondió Marine Le Pen, preguntada por Ouest-France.

Philippe Gensou

Condenado en septiembre de 2025 a cuatro años de prisión, tres de ellos con suspensión condicional, en el caso “AFO”, fue candidato del Frente Nacional para las elecciones regionales de 1994.

Según el testimonio de otro miembro de AFO, Philippe Gensou impartió durante un curso consejos sobre combate y táctica militar, y sugirió en una reunión la fabricación en un tupper de un artefacto explosivo accionado a distancia. También proporcionó granadas de airsoft que fueron modificadas por un cómplice para convertirlas en granadas llenas de TATP (el explosivo utilizado por los terroristas en los atentados del 13 de noviembre de 2015).

Hay que armarse, hay que encontrar armas y juntarse, [...] el enemigo es la masonería, son los judíos En el ordenador de Francis Maginot, candidato del FN a las elecciones legislativas de 2012

Durante el registro, los investigadores de la DGSI encontraron numerosos libros “relacionados con el III Reich y las unidades de las SS” en su biblioteca y se sorprendieron al encontrar dos tarjetas “con la efigie del mariscal Pétain” en un libro de canciones patrióticas. “Lo que me interesa no es la historia política, sino la historia militar”, se justifica.

Jura no tener “afinidades políticas”, solo admite ser “más bien de derechas”. Politis reveló en una investigación que señalaba el pasado en la RN de varios miembros de AFO que su nombre “aparece en las listas del FN” en las elecciones regionales.

Contactado su abogado, Fabrice Delinde, se refiere a simples “discusiones de bar de unos tontos acalorados” y, en cuanto a las obras y los mapas del III Reich, precisa que su cliente “ha trabajado en juegos de Ubisoft en los que había que recrear el universo marítimo y aéreo de ese conflicto. Se han aportado documentos justificativos a los debates” (véase su respuesta completa en anexo).

Francis Maginot

Imputado en el caso “Operación Azur” en octubre de 2021, fue candidato del Frente Nacional a las elecciones legislativas en Madagascar por la 10ª circunscripción de los franceses en el extranjero en mayo de 2012.

Entre 2020 y 2021, el militar retirado Francis Maginot recluta y estructura en células clandestinas jerarquizadas en el territorio nacional una red conspirativa con el objetivo de dar un golpe de Estado dirigido desde el exterior por un antiguo dirigente departamental del MoDem, Rémy Daillet, con quien el antiguo militar acabará enfadándose. Esto no impide que el que los demás miembros apodaban “Coronel Quince” siga prodigando sus consejos.

Entre los objetivos que Maginot se fijó figuraban acciones contra los centros de vacunación (en plena pandemia de covid), “parejas en moto, sin matrículas, con cascos, guantes y un cóctel Molotov en el parabrisas”; pero también agresiones a periodistas calificados de “journalopes” (juego de palabras entre journaliste y salope, periodista y cabrón, ndt). El Coronel Quince animaba en particular a uno de sus delegados a fabricar explosivos y artefactos incendiarios.

Interrogado al respecto por el juez de instrucción, el militar retirado asegurará que no ve nada malo en ello. “Señor juez, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza utilizar ese tipo de cerdadas. Yo estoy a favor del amor y la paz”, declaró sin sonreír aquel en cuya casa se encontró un libro firmado por Adolf Hitler y otro del abad Rioult, un “notorio antisemita”, según señaló el magistrado.

En un texto obtenido de su ordenador, llama a la violencia. “Es el momento de levantarse, pueblo de Francia […]. Hay que darles una paliza […]. Hay que armarse, hay que encontrar armas y juntarse, [...] el enemigo es la masonería, son los judíos.”

En un informe de la DGSI se señala el “pasado político” del presunto terrorista, “candidato del Frente Nacional a las elecciones legislativas en Madagascar en mayo de 2012”. “Era un partido que estaba ganando fuerza y yo quería echar una mano, aunque nunca tuve ambiciones personales”, explicará Francis Maginot durante su detención. Abandonó el partido tres años más tarde, tras la revelación por parte de la prensa de sus publicaciones de dibujos racistas y antisemitas en la red social rusa VK...

Contactado su abogado, Emmanuel Touraille, invocó “el secreto profesional” para no responder a las preguntas que Mediapart le había planteado a él y a su cliente. Francis Maginot, que aún no ha sido juzgado, goza de la presunción de inocencia.

Denis Lang

Condenado en febrero de 2025 a cinco años de prisión, de los cuales veintinueve meses en firme, en el caso “Proyecto Alsacia”, imputado en el caso “Operación Azur” en octubre de 2021, fue candidato en la lista Haguenau Bleu Marine del Frente Nacional en las elecciones municipales de 2014.

Una célula neonazi de ocho miembros planeaban un atentado contra una logia masónica en el Este de Francia. Durante el juicio en febrero de 2025, el fiscal de la PNAT insistió en su alegato en “el papel central” de Denis Lang en el proyecto terrorista.

Bajo custodia policial, Lang asumió su atracción por el nazismo y su odio visceral hacia los masones, así como la necesidad de “hacer limpieza”, al tiempo que explicaba que era “demasiado viejo para luchar”. Lo que no le impidió fabricar termita (mezcla reactante) y tratar de comprar C-4, un potente explosivo. Bajo su cama se descubrió en una maleta un rifle calibre 22, una pistola Luger y mucha munición.

Antes de planear un atentado, Denis Lang era un militante del FN Alsacia desde hacía mucho tiempo. “He apoyado mucho a Marine Le Pen”, declaró durante su detención. Tanto es así que fue detenido por la BAC (Brigada Anticriminalidad), “por pegar carteles fuera del periodo electoral”. En 2014, figuraba en la lista del Frente Nacional en Haguenau (Bajo Rin), junto con su mujer, su hija y su yerno.

Este militante de toda la vida nunca ha ocultado su antisemitismo: “Francia no debe volver a llamarse República, porque la República es judía y Francia es francesa. Hay que eliminar a ese parásito, es una pena porque alguien lo intentó y se ganó la enemistad de todo el mundo, Adolf Hitler.”

El juez de instrucción le pregunta si fue por eso que le expulsaron de la RN, ya que, bajo la dirección de Marine Le Pen, el partido de extrema derecha había decidido “separarse de los sectores extremistas con el fin de dejar de ser demonizados”. La respuesta de Denis Lang es tajante: “No tiene nada que ver. Ya no me querían a causa del alcohol, hacía cualquier cosa”.

Thibaud Rufra

Condenado en febrero de 2025 a cinco años de prisión, de los cuales veintiocho meses en firme, en el caso “Proyecto Alsacia”, fue candidato en la lista Haguenau Bleu Marine del Frente Nacional en las elecciones municipales de 2014.

Thibaud Rufra es el yerno de Denis Lang. Al igual que él, fue condenado a prisión firme por su participación en una célula neonazi que planeaba un atentado contra una logia masónica. Presentado por la PNAT como “el cerebro de la preparación operativa” del atentado, Thibaud Rufra había intentado hacerse con armas. Contactado su abogado, Marc Bailly, niega que su cliente fuera el “cerebro” de un proyecto de ataque contra una logia masónica (véase su respuesta completa en anexo).

Durante su detención, Rufra explicó que no le interesaba ningún partido político. Eso no es cierto pues, al igual que su suegro, en 2014 figuraba en la lista Haguenau Bleu Marine del Frente Nacional para las elecciones municipales.

Thibaud Rufra, candidato de la RN a las municipales, utilizaba en Facebook el pseudónimo Thibaud Aryan y en su perfil aparecía con el torso desnudo, mostrando el tatuaje de una cruz de hierro en el pectoral izquierdo, una condecoración militar del III Reich. En el interior de la cruz, las letras A y H, correspondientes a las iniciales de Adolf Hitler.

Preguntado el candidato de la RN Jean-Claude Altherr por Rue89 Strasbourg sobre la presencia de los neonazis Lang y Rufra en su lista para las municipales de 2014, eludió toda responsabilidad: “Conozco a tanta gente en Haguenau. Cuando hago una lista, no pregunto qué piensa la gente”.

Sébastien Dudognon

Condenado en febrero de 2025 a cinco años de prisión, dos de ellos en firme, en el caso “Proyecto Alsacia”, fue responsable del Frente Nacional de la Juventud (FNJ) en Corrèze hasta 2017.

Sébastien Dudognon era plenamente consciente de los riesgos que entrañaba fomentar el proyecto criminal de un atentado contra una logia masónica. “Si nos pillan, nos caerá cadena perpetua”, declaró a un cómplice.

Como reveló la revista Marianne, Sébastien Dudognon fue secretario departamental del FNJ de Corrèze. Con la cabeza rapada y tatuajes de siglas SS en la cabeza, brazos y muslos, Dudognon abandonó el FNJ en 2017. Desde hacía tiempo mostraba en las redes sociales su fascinación por el III Reich, sin dudar en hacerse fotos haciendo el saludo nazi o con un ejemplar del Mein Kampf... Lo que no le impidió ejercer sus funciones dentro del partido de extrema derecha.

Ante el juez de instrucción, Dudognon explicó que “abandonó” por iniciativa propia la RN en 2017, decepcionado por la actuación de Marine Le Pen en el debate de la segunda vuelta contra Emmanuel Macron. En la vista, cuando se le preguntó si la diferencia entre la RN y los grupúsculos neonazis en los que se refugió después de 2017 no era la violencia, Dudognon respondió: “No. La única diferencia es que nosotros hablamos sin rodeos.”

Denis Collinet

Tras ser absuelto en febrero de 2023, se le impusieron en apelación siete años de prisión, dos de ellos condicional, antes de que el caso de los Barjols, en el que está implicado, fuera remitido a instrucción. Fue militante del Frente Nacional hasta 2017.

La situación judicial de Denis Collinet es compleja. El fundador de los Barjols, un grupúsculo sospechoso de haber planeado en 2018 asesinatos contra Emmanuel Macron y musulmanes, fue absuelto en primera instancia. Contactada su abogada, Magali Woch, responde a las preguntas de Mediapart formulando otra: “¿No nos inquieta a todos que en un juicio diez de las trece personas sean absueltas?”.

Durante la vista del recurso en mayo de 2025, el ministerio público solicitó siete años de prisión, dos de ellos condicional. Pero el tribunal de apelación de París se declaró “incompetente” y remitió el caso a un juez de instrucción. Denis Collinet sigue por tanto gozando de la presunción de inocencia.

Convertidos en el grupo dominante del movimiento de extrema derecha, los Barjols se entrenaban en 2018 en el manejo de armas en un terreno agrícola, en el departamento de Meuse. Durante una de esas reuniones, una quincena de Barjols se reunieron y hablaron sobre las mejores formas de “lanzar ataques contra los migrantes y el presidente de la República”. Según uno de los participantes, “su plan era acercarse lo más posible al presidente de la República cuando estuviera entre la gente y matarlo. […] No hablaron de otra cosa en toda la velada, solo hablaron de eso”. El golpe nunca se llevó a cabo.

Denis Collinet pidió a algunos miembros de los Barjols que le proporcionaran recetas para fabricar explosivos. “Tenía mucho miedo de que pasara algo”, explicó Collinet en la vista, “algo parecido a lo de Ruanda, que puede ocurrir”, jurando que los explosivos estaban destinados a minar su jardín en caso de invasión. Esto no tendría nada que ver con las declaraciones que habría hecho y que otros habrían repetido sobre “volar un campo de migrantes” y “quemar mezquitas”.

Interrogado por el juez de instrucción, Collinet explicó que había fundado los Barjols justo después de la elección de Macron en 2017. “Antes estaba en la Agrupación Nacional y lo dejé justo en el momento de su elección”. Abandonó la RN y fundó su propio movimiento sin olvidar de dónde venía. “¿Cuál era el candidato ideal para integrarse en los Barjols?”, le preguntó el juez de instrucción. “Bueno, los que estaban en la Agrupación Nacional”, respondió. “Los aceptamos inmediatamente porque teníamos las mismas convicciones.”

Logan Nisin

Condenado en octubre de 2021 a nueve años de prisión firme en el caso “OAS”, fue militante y miembro del equipo de campaña del Frente Nacional en Bouches-du-Rhône durante las elecciones presidenciales y legislativas de 2017.

A finales de 2016, Logan Nisin creó un grupo denominado OAS (Organización de Ejércitos Sociales), cuyo objetivo era cometer atentados contra determinados sectores de la población (“yihadistas, descendientes de magrebíes, negros, traficantes, gentuza”) y contra políticos. Menos de un año después, la célula fue desmantelada cuando sus miembros estaban en posesión de armas y planeaban pasar a la acción. A finales de 2021 fueron condenadas nueve personas. Logan Nisin recibió la pena más severa: nueve años de prisión.

Al mismo tiempo que dirigía su célula terrorista y trataba de fabricar TATP, Nisin, nieto de una militante del FN, se había comprometido con la política. En Internet se le ve posando orgulloso junto a Marion Maréchal, entonces diputada del FN por Vaucluse. Formó parte del equipo de campaña para las elecciones presidenciales y luego para las legislativas de 2017 en la 12ª circunscripción de Bouches-du-Rhône. En Vitrolles, donde era apoderado en un colegio electoral, se negó a saludar a los votantes de origen magrebí. Según Le Monde, eso causó un gran escándalo.

Geoffrey Hanot

Condenado en octubre de 2021 a cuatro años de prisión con suspensión de la pena en el caso “OAS”. Militante y candidato en el puesto 11 de la lista del FN en Rosny-sous-Bois en las elecciones municipales de 2014.

Geoffrey Hanot es nombrado jefe de la sección parisina de la OAS. Bajo custodia policial, se niega a ir a la ducha acompañado de un policía negro, proclamando: “Si hay un negro, no me ducho”. Cuando se le pregunta durante el juicio sobre este incidente, responde: “No fue violencia: es etno-diferencialismo.”

Este hijo de gendarme se define a sí mismo como monárquico nacionalista, contrarrevolucionario y cercano al catolicismo social. Como cuenta Politis, se acerca al Frente Nacional hasta el punto de presentarse con su hermano en 2014 en la lista Rosny fait front a las elecciones municipales de Rosny-sous-Bois.

Más militantes de la RN implicados en la célula terrorista

Cuando los miembros de AFO hablan de su plan de envenenar alimentos halal, el que se hace llamar Mirabeau se opone. “No quiere arriesgarse a matar a niños y viejos”, por lo que propone en su lugar... asesinar al rapero Médine. Mirabeau nunca será imputado, ni siquiera detenido, en el caso “AFO”. Sufrió un grave accidente cardiovascular antes de poder ser interrogado. Y la PNAT solo podrá lamentar que “no pudiera ser oído en el marco de una vista debido a su estado de salud”. En su lugar, se interroga a su compañera, como simple testigo, que describe a un hombre “muy comprometido”, “desde hace treinta años en el Frente Nacional”. Mirabeau falleció el 31 de enero de 2022.

Como reveló Mediapart tras la redada que desmanteló AFO, el gendarme retirado que había elegido el apodo de Garbo era el responsable de la formación en tácticas paramilitares. Durante el registro se descubrió, en un pendrive, un artículo titulado “El coste de la inmigración” y una copia en PDF de Mein Kampf. Sin embargo, no estaba al corriente de los planes para envenenar alimentos halal y atacar mezquitas. Este hombre que, durante su detención, explicó que se había afiliado al Frente Nacional a principios de la década de 2010, fue absuelto del delito de asociación ilícita con fines terroristas. “En beneficio del Estado de derecho”, insistió la presidenta del tribunal.

Otros dos exmilitantes de la RN, sobre los que pesaban cargos menos graves, fueron absueltos.

El caso de Claude Sinké

En 2019, Claude Sinké intentó incendiar la mezquita de Bayona (Pirineos Atlánticos) y luego disparó varias veces a dos fieles septuagenarios, hiriéndolos gravemente.

Detenido pocas horas después del crimen, este hombre de 84 años fue procesado y encarcelado por intento de asesinato, daños y destrucción agravados y violencia con arma. Pero no fue procesado por actos de terrorismo, a pesar de que seis años antes la fiscalía de París había calificado de terrorismo el ataque a una mezquita... frustrado antes de que se produjera.

En el salón de la propiedad de Claude Sinké, como pudo constatar Mediapart, colgaba una bandera con el lema L'espérance Bleu Marine (¡La esperanza Azul Marino!), eslogan de campaña de la que entonces era presidenta del partido, Marine Le Pen. Cuatro años antes del ataque a la mezquita de Bayona, Sinké se había presentado por el FN en las elecciones departamentales de marzo de 2015. Cuando fue investido por el partido de extrema derecha, ya había hecho declaraciones públicas de odio e islamófobas.

Claude Sinké murió cuatro meses después de su ataque a la mezquita, que nunca será reconocido como un atentado.

Caja negra

Se contactó con los abogados de todos los acusados varios días antes de la publicación del artículo, pero algunos de ellos no quisieron responder ni comentar la información de Mediapart.

La radicalización de la extrema derecha en Francia Ver más

Ver los anexos aquí (en francés)

Traducción de Miguel López