Hace un año, el Partido Demócrata, tras la severa derrota de la vicepresidenta Kamala Harris frente a Donald Trump en las elecciones presidenciales, entró en una larga fase de dudas e introspección. Este martes 4 de noviembre, la formación opositora a Trump salió de su convalecencia, revitalizada por una jornada electoral victoriosa.

En el noreste del país, sus candidatos ganaron la alcaldía de Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos y su capital financiera, y los dos Estados en juego, Nueva Jersey y Virginia. Ya fuera Zohran Mamdani en Nueva York, Mikie Sherrill en Nueva Jersey o Abigail Spanberger en Virginia, cada uno obtuvo más del 50 % de los votos.

Aunque el primero se inclina más hacia la izquierda que los otros dos, los tres hicieron hincapié durante su campaña en el coste de la vida y en el fracaso de Donald Trump a la hora de bajar los precios, tal y como se había comprometido.

En Nueva Jersey, en la costa este, Mikie Sherrill, una exmilitar que será la próxima gobernadora de este Estado de más de 9 millones de habitantes, se ha comprometido a declarar el estado de emergencia por el coste de la electricidad tan pronto como asuma el cargo, previsto para el próximo 1 de enero, pues ha aumentado un 22 % este verano.

En Virginia, la demócrata Abigail Spanberger, una exagente de la CIA que será la primera mujer gobernadora del Estado y sucederá al republicano Glenn Youngkin, también hizo campaña sobre las dificultades económicas que atraviesa este Estado de la costa este. Allí vivven muchos funcionarios federales debido a su proximidad con la capital, Washington. Uno de sus eslóganes de los últimos días era: “Virginia sufre por las políticas de Trump que Sears [su adversaria republicana Winsome Earle-Sears, ndr] apoya”.

No Kings

El martes por la noche, Abigail Spanberger mencionó en su discurso los despidos masivos de funcionarios federales llevados a cabo por la administración Trump. “La economía de Virginia no puede funcionar cuando Washington considera a nuestros trabajadores virginianos como carne de cañón”, afirmó. “Y frente a aquellos que, al otro lado del Potomac [el río que separa Virginia de Washington, ndr], atacan nuestros puestos de trabajo y nuestra economía, no me quedaré de brazos cruzados.”

Las dos candidatas también alertaron sobre los ataques de Trump a la democracia. “Aquí, en Nueva Jersey, sabemos que esta nación nunca ha sido, ni será, gobernada por reyes”, advirtió Mikie Sherrill en su discurso de victoria el martes por la noche. “Juramos lealtad a una Constitución, no a un rey”, prosiguió, en referencia al lema de las recientes manifestaciones masivas No Kings (No a los reyes) del 18 de octubre.

Parte del electorado que se había volcado con Trump hace un año, especialmente los hombres jóvenes, pero también la comunidad hispana, ha vuelto al redil demócrata en estas tierras donde el Partido Demócrata es tradicionalmente dominante.

“Los americanos están consternados por lo que ven salir de esta administración”, comentó en la CNN Alexandria Ocasio-Cortez, representante de Nueva York en la Cámara de Representantes. “Están consternados por la cobardía del Congreso, por las mayorías republicanas en la Cámara y en el Senado. Creo que ahora ven a Donald Trump tal y como es en realidad, es decir, un servidor de los multimillonarios y de los intereses de las grandes empresas que hacen la vida imposible a la clase trabajadora americana. Y creo que quieren enviar combatientes a todos los rincones del país para defender a los trabajadores, para que la vida sea asequible y segura para todos.”

Los republicanos pagan el shutdown

Estas victorias también se producen en un momento de parálisis presupuestaria. Este cierre presupuestario, el shutdown, es el más largo de la historia de Estados Unidos, con treinta y seis días, y se traduce en la imposibilidad de que millones de personas accedan a la ayuda alimentaria y en el impago de los salarios de los funcionarios.

La trampa tendida por Trump al bando demócrata (apoyar su presupuesto so pena de represalias contra los programas sociales) no parece que haya funcionado entre los votantes que acudieron a las urnas el martes. La mayoría de los americanos culpan de la situación a los republicanos, debido a su negativa a negociar con los demócratas la prórroga de Medicaid, un programa público de seguro médico.

El gobernador de California ha advertido sobre la intención de Trump de amañar las próximas elecciones intermedias

Donald Trump no acudió personalmente a apoyar a los dos candidatos de su partido en Nueva Jersey y Virginia, sino que lo hizo a través de vídeos. En el último momento, pidió apoyar a Andrew Cuomo en Nueva York, en lugar del republicano Curtis Sliwa.

El presidente reaccionó el martes por la noche en su red social Truth Social. “Según los encuestadores, Trump no aparece en las papeletas y el shutdown son las dos razones por las que los republicanos han perdido las elecciones esta noche”, escribió el multimillonario.

En California, el presidente sufrió otra derrota. La “proposición 50” del gobernador demócrata Gavin Newsom, que consiste en modificar la circunscripción electoral para combatir los planes de redistribución de Donald Trump en los estados republicanos, fue aprobada por una amplia mayoría.

“¡Qué noche para el Partido Demócrata!”, exclamó Gavin Newsom en su primera intervención pública. “Estamos orgullosos, aquí en California, de formar parte de esta historia esta noche”. Pero advirtió sobre los peligros que se avecinan y sobre la voluntad del presidente de amañar las elecciones intermedias, dentro de un año.

“No es solo una victoria para el Partido Demócrata, es una victoria para los Estados Unidos de América, para la gente de este país y para los principios por los que vivieron y murieron nuestros padres fundadores”, declaró. “El Partido Demócrata ha vuelto”, quiere creer el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Para el partido del burro (su símbolo), esta noche de éxitos electorales abre un año de luchas por delante frente al proyecto autoritario de Donald Trump. Los demócratas tendrán que confirmar su vuelta en forma y resolver sus posibles divisiones. Por el momento, saborear una victoria ya es mucho.

Traducción de Miguel López