La UE obliga a 21 aerolíneas a modificar su publicidad medioambiental por ser engañosa

El Ministerio de Consumo, junto a los Gobiernos de Bélgica, Países Bajos y Noruega, ha coordinado una iniciativa para que la Comisión Europea y la Red de Cooperación de Protección de los Consumidores supervisen la publicidad de 21 compañías aéreas y acabar con el 'greenwashing' o ecopostureo; un cambio en sus prácticas, al que se han comprometido las aerolíneas, asegura EFE.

Así lo ha señalado el Ministerio de Consumo y la Comisión Europea en sendos comunicados de prensa, en los que precisan cuáles son las aerolíneas que han acordado introducir cambios: Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling y Wizz Air.

Todas ellas tendrán que evitar imágenes y términos confusos o engañosos, proporcionar información clara relacionada con las emisiones de CO2 de sus vuelos y sustentar científicamente cualquier dato ambiental.

Las veintiuna aerolíneas se han comprometido a dejar de afirmar que las emisiones de CO2 de un vuelo específico podrían neutralizarse, compensarse o reducirse directamente mediante contribuciones financieras de los consumidores a proyectos de protección del clima o para el uso de combustibles de aviación alternativos.

Además, deberán utilizar el término 'combustibles sostenibles para la aviación' solo si ofrecen la debida justificación, y declarar claramente, según Consumo, que "la aviación es una industria altamente contaminante" y abstenerse de utilizar terminología o imágenes absolutamente ecológicas, o cualquier afirmación ambiental implícita. Tendrán también que aclarar las afirmaciones sobre el desempeño medioambiental futuro (por ejemplo, cero emisiones netas de gases de efecto invernadero), e incluir plazos definidos, medidas alcanzables y los tipos de emisiones en cuestión.

También garantizar que los cálculos de las emisiones de CO2 se muestren de manera clara y transparente, además de proporcionar pruebas e información científicas suficientes para respaldar las alegaciones de mejora del impacto ambiental.

Las autoridades nacionales de protección de los consumidores deberán supervisar la aplicación oportuna de estos compromisos con arreglo al calendario comunicado por cada compañía aérea.

Desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy se publicarán, en coordinación con la Comisión Europea y la Red CPC, directrices para establecer cómo se aplica el marco legislativo de la UE en materia de consumo a las declaraciones medioambientales en el sector de la aviación.