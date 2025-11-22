El borrador final de la COP30, sin mención a la hoja de ruta sobre combustibles fósiles

La presidencia brasileña de la cumbre climática de la ONU (COP30) presentó este sábado un nuevo texto en el que omite la mención a una “hoja de ruta" para superar los combustibles fósiles, uno de los temas más controvertidos de los últimos días, informa EFE.

El documento, de ocho páginas, que será sometido a votación en instantes en la sesión plenaria, va en la línea con el borrador de este jueves y se divulga tras un día de intensas negociaciones que se extendieron durante la madrugada, con críticas de más de treinta países y la presión de los estados petroleros para mantener la omisión.

Impulsado por la presidencia brasileña y con un apoyo inicial de las partes involucradas, en el capítulo de financiación se mantiene el acuerdo alcanzado en la COP29 de Bakú, en el que se "urge" a los países ricos a mantenerse "en el rumbo" hacia el objetivo de aportar 300.000 millones de dólares anuales a los emergentes.

El documento también decide "avanzar acciones urgentemente" para aumentar la financiación hasta 1,3 billones de dólares anuales para 2035, con fuentes públicas y privadas, también sin cambios con respecto a Bakú.

Una de las demandas principales de los países emergentes en esta cumbre climática era triplicar el financiamiento de los fondos públicos.

Asimismo, el documento "toma nota" de la hoja de ruta Bakú-Belém, una propuesta presentada al inicio de la COP30 que propone ideas para recaudar fondos, tales como gravar el lujo, la tecnología o el material bélico.

En tanto, reafirma que las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las medidas unilaterales, "no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta del comercio internacional".

El texto reconoce que el cambio climático "es una preocupación común de la humanidad", así como reafirma el compromiso de las partes con lo establecido en el Acuerdo de París.

Y también con uno de sus objetivos principales: "proseguir los esfuerzos" para limitar el aumento de temperatura 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

Para acercarse al objetivo, el documento llama, entre otras acciones, a "conservar, proteger y restaurar la naturaleza y los ecosistemas" a través de "la intensificación de los esfuerzos para detener y revertir la deforestación y la degradación forestal para 2030", uno de los objetivos del Acuerdo.

Asimismo, "reconoce la importancia fundamental de la cooperación internacional" para avanzar en los objetivos del Acuerdo de París "a largo plazo" y sostiene "la importancia" de "crear oportunidades que permitan responder a la urgente necesidad de hacer frente al cambio climático".

En tanto, destaca los avances "colectivos significativos" desde la adopción del Acuerdo de París hace diez años, que preveía un aumento de temperatura mundial por encima de los cuatro grados.

La UE apoya el documento de la COP30, pero critica la falta de ambición

La Unión Europea llegó a un acuerdo para apoyar este sábado el documento final de la cumbre sobre el cambio climático de la ONU (COP30), aunque se quejó de falta de ambición. "Vamos a apoyarlo; entendemos que la acción climática es fundamental, el multilateralismo, la solidaridad, y tenemos que actuar unidos", dijo a medios españoles, si bien aclaró que la UE no considera que sea "el mejor texto posible".

"Nos hubiese gustado un acuerdo muchísimo más ambicioso, más equilibrado, más balanceado, donde la mitigación tuviera un papel protagonista", admitió.

Pese a la ausencia de los combustibles fósiles, Aagesen destacó otros aspectos que considera positivos, como los "avances" en materia de acciones de adaptación y en la "defensa" de los países más vulnerables al cambio climático.

Además, la vicepresidenta española apuntó a la creación de un "sistema de seguimiento" para abordar la brecha que existe entre las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), los planes de reducción de emisiones de cada país y la meta de limitar a 1,5 grados centígrados el calentamiento global.

"El Acuerdo de París sigue vivo, pero tenemos que ir muchísimo más rápido", dijo.

En la misma línea, el comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra, reconoció que el texto, que ahora debe ser sometido a votación en el plenario, no es lo "ambicioso" que les gustaría, pero que era un paso "en la buena dirección".