La CNMC propone eliminar la rebaja del IBI y del IRPF al autoconsumo solar para que las ayudas sean eficientes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha estudiado los más de 2.000 millones de euros en fondos europeos que se han entregado en los últimos tres años para promover la instalación de plantas fotovoltaicas, además de otras tantas deducciones o bonificaciones en IBI, ICIO, IAE o IRPF. La conclusión del regulador, recogida en un informe publicado este miércoles, es que se deberían eliminar estas últimas ayudas municipales porque se basan en el valor del suelo o en el coste de la instalación, no en su impacto a la hora de reducir las emisiones de CO₂, que es el objetivo último de las renovables.

La CNMC plantea que, a partir de ahora, una vez que las ayudas europeas se han agotado, habría que repensar el sistema de incentivos al autoconsumo "para no distorsionar la competencia y evitar un uso ineficiente de los recursos públicos". La fórmula que propone es agrupar las ayudas en una ventanilla única –en lugar de estatal, autonómica y local– y en los mínimos instrumentos posibles. La razón es que estos incentivos, además de no ser eficientes, son un rompecabezas para los ciudadanos y empresas que quieren acceder a ellos.

"En particular, en aquellos municipios donde se ofrecen simultáneamente bonificaciones en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y/o el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), se recomienda valorar fusionar algunos de los incentivos en un único impuesto", aclara el regulador.

Su argumento es que los criterios para fijar la cuantía de esas ayudas no tiene criterios ambientales (reducción de emisiones), energéticos (ahorro de energía) o estratégicos (aumentar la eficiencia de la red eléctrica), sino que dependen de dónde se sitúe la instalación y el coste de montarla. "Esto podría suponer la introducción de ventajas competitivas para determinadas empresas frente a otras, sin que esto se justifique por un mayor cumplimiento del fin perseguido", opina la CNMC. En función del municipio que se estudie, los técnicos han identificado reducciones del coste de la instalación de hasta el 50% en la cuota del IBI, hasta el 95% del impuesto sobre el ICIO, y hasta el 50% del IAE. Las deducciones de IRPF todavía en vigor (hasta enero de 2026) llegan a los 9.000 euros.

En concreto, las bonificaciones sobre el IBI a la instalación de autoconsumo es la ayuda local más extendida, y ha crecido notablemente entre 2021 y 2024 (el periodo estudiado en el análisis), pasando del 48% de los ayuntamientos de España (de más de 10.000 habitantes) al 64%. Se estima, según la CNMC, que en 2024 la bonificación media del IBI para hogares era de 730 euros por domicilio, lo que equivale a 147 euros/kW para una instalación típica de 5 kW.

Sin embargo, el regulador detecta un desequilibro en la ayuda porque los municipios con más poder adquisitivo tienen un valor catastral superior, y por tanto las bonificaciones son mayores. "En igualdad de condiciones en el diseño de las bonificaciones, los municipios con mayores valores catastrales tenderán a ofrecer, en promedio, ayudas monetarias superiores", concluye el informe.

El ICIO también está muy extendido en este momento (63% de municipios de más de 10.000 habitantes), aunque la cuantía de la ayuda es menor, del orden de 43 euros/kW por domicilio. El IAE, por su parte, lo subvencionan el 27% de los municipios de más de 10.000 habitantes, con una bonificación del 34% de la cuota íntegra anual.

A nivel estatal, el IRPF también tiene desde 2021 tres deducciones diferentes para promover la instalación de autoconsumo solar, pero dos de ellas solo se aplicaban a obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2024. La que sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 es la deducción del 60% para obras de rehabilitación energética integral en edificios que logren una reducción igual o superior al 30% del consumo energético no renovable, con una base acumulada máxima de 15.000 euros por contribuyente y una deducción máxima de 9.000 euros. En el tramo autonómico del IRPF también hay bonificaciones de las comunidades, siendo la mayor la de Baleares (50% hasta 10.000 euros)

El estudio también analiza las subvenciones directas financiadas con fondos europeos, que comenzaron con 660 millones de euros, pero fueron aumentando hasta los 2.086 millones. Sin embargo, estas ayudas ya están cerradas. Para un hogar con una potencia contratada inferior a 10 kW la subvención era de 600 euros por kW de potencia de la instalación. Según el análisis de la CNMC, Castilla-La Mancha fue la comunidad que lideró el número de solicitudes de subvención, con 12 por cada 1.000 habitantes, seguida por Navarra, Cataluña y Extremadura.

El dinero de los fondos europeos fue impulsado por el Gobierno central, y este fue quien fijó las condiciones para acceder a él, pero fueron las comunidades autónomas las que gestionaron su canalización, y la CNMC critica la demora de muchas regiones a la hora de gestionar la transferencia. El tiempo transcurrido entre la solicitud y la recepción de las ayudas excedió largamente los dos años en la mayoría de las autonomías. La más veloz en su gestión fue País Vasco.