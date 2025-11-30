Ence admite "errores" en la evaluación ambiental de una planta de biogás en Ourense con datos de Zamora

A comienzos de octubre la Consellería de Medio Ambiente inició la tramitación de una planta de biogás impulsada en A Limia por una filial de Ence, Biofertilizantes Xunqueira de Ambía SL. Pero la documentación justificativa del proyecto que sometió a información pública incluía datos ambientales de otra planta de biogás impulsada también por Ence en Zamora, en el municipio de Santovenia, a 200 kilómetros de distancia.

Advertida la consellería por Praza.gal de esa circunstancia, Medio Ambiente atribuyó la responsabilidad a la empresa y argumentó que analizaría la documentación "cuando corresponda". Ahora, mes y medio después, la consellería reinicia la información pública del proyecto indicando en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que la empresa "presentó un escrito en el que indicaba que en la documentación expuesta al público existían errores, por lo que la presenta de nuevo, corregida".

El proyecto para A Limia de una planta de biogás a partir de residuos agroganaderos, abundantes en esa comarca y que vienen causando una importante contaminación de las aguas, fue publicado en el DOG el viernes 3 de octubre. Praza.gal detectó en la documentación diversos datos ambientales que no se correspondían con la comarca de A Limia sino con Zamora, donde la empresa impulsa otra planta similar.

Entre otras cuestiones, en un índice y en el título de uno de los apartados de la documentación con errores se hablaba del "Plan de caracterización de suelos y aguas subterráneas para el proyecto de planta de biogás de Santovenia", la localidad zamorana en la que se impulsa el otro proyecto. En ese apartado se detallaban una serie de coordenadas geográficas con su numeración incompleta, lo que impedía comprobar los emplazamientos a los que se hacía referencia.

En otro punto de la documentación se señalaba que los datos ambientales empleados supuestamente para el proyecto de A Limia habían sido los de la "estación meteorológica de Zamora".

Igualmente, tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en el proyecto para su Autorización Ambiental Integrada y en el resumen no técnico de la documentación se citaba, a efectos de analizar los efectos en el tráfico, la carretera ZA-702, que discurre por el municipio zamorano de Santovenia.

Este diario preguntó el martes 7 de octubre a Medio Ambiente si la documentación era correcta con esas referencias a Santovenia y Zamora y no a Xunqueira de Ambía y A Limia y si la Xunta iba a instar su corrección. La respuesta de la consellería fue que "como en todos los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos y actividades, la documentación que está a exposición pública es la elaborada por la empresa promotora del proyecto para acompañar el expediente, por lo que todo su contenido es responsabilidad de la empresa".

El departamento que dirige la conselleira Ángeles Vázquez añadió que "esta documentación será evaluada, cuando corresponda, por todos los órganos sectoriales competentes en el marco del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada".

Según refleja ahora el DOG, seis días después de la alerta de este diario a la Xunta, el 13 de octubre la empresa "presentó un escrito en el que indicaba que en la documentación expuesta al público existían errores, por lo que la presenta de nuevo, corregida". En la nueva documentación ahora expuesta al público ya no aparece ninguno de los errores advertidos por Praza.gal a la consellería, que reinicia así la exposición pública del proyecto por otro plazo de otros 30 días hábiles.