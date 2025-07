La fórmula que explica que los termómetros marquen 40 °C justo cuando se da por terminada la ola de calor

España lleva sufriendo temperaturas muy por encima de lo normal en estas fechas desde finales de mayo, y es normal preguntarse estos días: ¿por qué hoy estamos en ola de calor y no ayer, o mañana? Este miércoles terminó el aviso por ola de calor de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) pero millones de españoles apenas lo notarán, porque seguirán sufriendo las consecuencias de que los termómetros marquen más de 35 °C e incluso de 40 °C.

La respuesta a esa pregunta se explica porque la definición de ola de calor tiene unos requisitos muy exigentes que pueden llevar a la paradoja de que grandes zonas del país sufran un calor tórrido sin que los técnicos de la Aemet puedan activar ese nivel de alerta.

Para hacerlo, deben registrarse avisos naranjas o rojos en al menos el 10% de las 182 zonas meteorológicas del país durante un mínimo de tres jornadas en un periodo de cuatro días seguidos. Por ejemplo, para este jueves se han declarado 16 zonas en alerta naranja por calor, una cifra insuficiente para alcanzar el umbral de ola de calor, establecido en 18 zonas. Por eso la emergencia se dio por terminada este miércoles.

Cada región climática tiene sus propios criterios de temperatura para declarar aviso amarillo, naranja o rojo, y no basta con que haga mucho calor en general, sino que tiene que superar valores realmente altos. Como se ve en el mapa inferior, en el 80% de España no se activa la alerta naranja si las máximas no superan los 39 °C. En el caso de que el episodio sea tórrido, pero dure dos días, tampoco se activa.

"Cuando hablamos de ola de calor es porque se superan unos umbrales de extensión, duración e intensidad", resume Rubén del Campo, portavoz de Aemet. "Pero también es cierto que antes de la ola de calor de esta semana ya habíamos sufrido muchos días de temperaturas muy altas. Todo el mes de junio hemos tenido un calor propio de un julio o agosto calurosos", añade.

El experto recuerda que el mes que acaba de terminar ha sido el junio más cálido de la historia y ese hito no se alcanza solo porque los últimos tres días del mes lo hayan sido. A mediados de mes ya se registraron días con máximas de 40 °C en el valle del Guadalquivir y del Guadiana, y en Aragón los avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas se repitieron durante prácticamente todos los días del mes.

Mar Gómez, directora meteorológica del eltiempo.es, subraya que "aunque haya terminado la ola, no significa que el calor se vaya a ir" porque el viernes se rozarán los 40 °C en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, aunque con el paso de los días las máximas se van a suavizar. "Las noches serán tropicales, por encima de 20 °C, pero al menos no serán tórridas, como estos días, por encima de 25 °C", asegura.

Es por ello que los expertos recomiendan no guiarse por el aviso de ola de calor, aunque sea el que más atención mediática acapara. El Ministerio de Sanidad publica cada día su mapa de riesgos para la salud por temperaturas con cuatro colores: verde, amarillo, naranja y rojo. Este mapa, conocido como Meteosalud, se divide también en 182 zonas, como el climatológico, pero los colores de nivel de alerta no tienen por qué corresponder.

En el mapa de Meteosalud los umbrales de riesgo son mucho más complejos y las temperaturas consideradas peligrosas se han calculado en función de la mortalidad por calor y frío que tiene cada una de estas regiones siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud. A continuación se muestra primero el mapa de este jueves de avisos de Aemet por calor, y después el mapa Meteosalud del Ministerio de Sanidad, el que realmente es la referencia sanitaria para la población.

Estos mapas muestran que, más allá de los criterios meteorológicos, es fundamental atender a las recomendaciones sanitarias y no bajar la guardia ante un verano que no ha hecho más que empezar.