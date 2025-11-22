Galicia se convierte en la autonomía que menos recicla por culpa del ‘modelo Sogama’

En los últimos meses se está hablando mucho de la gestión de residuos o, cuando menos, del precio que la ciudadanía debe pagar en los recibos de la recogida de la basura. La mayor parte de los ayuntamientos están incrementando las tarifas, un aumento que se debe al incremento de las tarifas de Sogama y a la aplicación de la nueva ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que en aplicación de directivas europeas establece que los ayuntamientos deben reflejar en estas tarifas el coste real del servicio.

El encarecimiento de las tarifas cobradas por Sogama —que gestiona los desechos de 295 de los 313 ayuntamientos de Galicia— procede en parte del modelo escogido por esta empresa público-privada (la Xunta posee el 51% y Naturgy el 49%), en el que prima la incineración de los residuos. La nueva ley estatal, con el objetivo de fomentar el reciclaje, grava con un nuevo impuesto la incineración de la basura y su envío a vertederos, en la línea de lo estipulado en 2018 por una directiva europea que la norma estatal incorporó a la legislación española. Ese impuesto tiene la gestión cedida a la Xunta. Según la Agencia Tributaria de Galicia, supuso unos ingresos de 10,8 millones en 2023.

Así pues, quemar la basura sale caro para el bolsillo de la ciudadanía, lo mismo que enviarla a un vertedero en lugar de apostar por el reciclaje y la recuperación de materiales. Y los últimos datos conocidos muestran que Galicia no está mejorando en este ámbito.

Este miércoles el INE publicó la estadística actualizada sobre recogida y tratamiento de residuos, con datos de 2023, que muestra para el conjunto del Estado una mejora muy leve en el porcentaje de desechos reciclados, que pasó del 43,1% al 43,3% en un año y que aún se sitúa por debajo de los datos de 2021 (43,7%). Muy lejos de los objetivos fijados por la Unión Europea para 2025 (55%), 2030 (60%) y 2035 (65%).

Los datos gallegos son aún peores y, de hecho, en los últimos datos conocidos hasta ahora a nivel de comunidades autónomas se convirtió en el territorio con un menor porcentaje de residuos reciclados, recuperados y compostados, apenas el 24%, 19 puntos por debajo de la media española. En el año 2021 ocupaba la penúltima posición, solo por delante de Asturias, que en 2022 superó a Galicia por unas décimas.

La mitad de la basura generada en Galicia se quema y el 26% restante se acumula en vertederos. Galicia es la segunda comunidad que más residuos incinera, solo por detrás de Baleares, que quema el 56%. La responsable de esta situación es Sogama, que gestiona la mayor parte de los residuos generados en el país. En 2022 incineró el 60% de la basura que recibió y envió al vertedero un 20%. La planta de Nostián, que gestiona la basura de A Coruña y su área metropolitana, presenta mejores cifras de reciclaje y no incinera sus residuos.

En los últimos años Galicia está mejorando muy lentamente sus resultados. Entre 2019 y 2022 el porcentaje de residuos reciclados o compostados aumentó en tres puntos, del 21,4% al 24,4%. En el conjunto del Estado la mejora fue de 5,2 puntos y en Baleares y la Comunitat Valenciana superó los diez puntos. Tan solo Murcia y Castilla y León —comunidades en las que VOX formaba parte del Gobierno— empeoraron sus datos.

En Galicia aumentó en ese período el porcentaje de basura incinerada —del 48,2% al 49,7%— y se redujo la enviada a vertederos —del 30,5% al 25,9%—.

En la última década Galicia viene ocupando sistemáticamente los últimos lugares en reciclaje y recuperación de residuos, manteniendo una lenta tendencia de ascenso (cinco puntos en ocho años), inferior a la que registra la media del Estado (12 puntos entre 2014 y 2022) y otras comunidades que sí se están acercando a los niveles exigidos por la UE, como La Rioja, Comunitat Valenciana, Cataluña, Extremadura o Navarra.

Los datos conocidos esta semana muestran, igualmente, que Galicia ocupa también los últimos lugares en la recogida separada de residuos, que apenas llega al 18,6% del total de residuos recogidos, siete puntos por debajo de la media española (25,6%). El dato gallego, en un lento ascenso desde el 15% del año 2016, solo mejora los indicadores de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.

En cambio, Cataluña, Navarra o Euskadi recogen de forma separada más del 40% de sus residuos, lo que les permite alcanzar unos niveles de reciclaje muy superiores a los gallegos.

La cantidad total de residuos recogidos en Galicia se mantiene estable en los últimos años, situándose en 2023 en 1,14 millones de toneladas. Crece ligeramente la recogida separada, que alcanzó en 2023 su máximo (211.000 toneladas) y, dentro de esta, destaca la tendencia de ascenso de la recogida de vidrio, papel y cartón y residuos animales y vegetales (orgánicos). Un ascenso, con todo, muy insuficiente.