El Gobierno pone en marcha el Panel Científico climático que empezará a trabajar en otoño

El Gobierno ha aprobado este martes la creación de un Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático que facilitará "análisis independientes, rigurosos y multidisciplinares" sobre los requerimientos de los diferentes departamentos del Gobierno y que se prevé empiece a trabajar en otoño.

La creación del panel se ha aprobado en la reunión del Consejo de Ministros, a propuesta de las carteras de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), y reforzará además la integración del conocimiento experto en la toma de decisiones públicas, según un comunicado.

Tras la aprobación del acuerdo para su formación, ahora se ha lanzado un proceso, abierto durante todo el verano, para la selección del personal científico que formará parte de la entidad.

Según el Ministerio de Transición, se estima que en otoño el panel pueda estar configurado y comience su actividad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la formación del Panel Científico durante la presentación de la Red de Refugios Climáticos, y da cumplimiento al primer eje de la propuesta del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentada en septiembre de 2025.

Funciones y estructura

Entre sus funciones, el Panel Científico estará encargado de emitir informes de evidencia científica y propuestas de protocolos de actuación y responder preguntas para informar acerca de las políticas públicas en situaciones de normalidad y ante crisis y emergencias, así como elaborar escenarios futuros derivados del cambio climático con ejercicios de prospectiva.

La gobernanza del panel se articulará a través de una doble estructura: una organizativa-técnica (Comité) y otra funcional-ejecutiva (Consejo Científico).

El comité será el encargado de dirigir e impulsar los trabajos del panel, desarrollar el proceso selectivo de expertos/as científicos y canalizar las peticiones de informes.

Estará integrado por seis representantes provenientes de la Oficina Española de Cambio Climático, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, el Asesor Científico del Miteco, y la Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del MICIU.

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Por su parte, el Consejo Científico tiene entre sus funciones la elaboración de informes, estudios y asesoramientos y estará conformado por 10 investigadores de reconocido prestigio procedentes de disciplinas vinculadas a la emergencia climática como ciencias del clima, cambio global y ecología; geografía y ordenación del territorio, ciclo hidrológico y recursos hídricos.

Asimismo, de campos de la agricultura sostenible y sistema alimentario, salud humana y cambio climático, costas y medio marino, ingeniería y tecnologías para la transición ecológica; derecho ambiental y climático, sociología ambiental y comunicación climática, y ciencias del comportamiento aplicadas a la transición ecológica.

Según el Miteco, para ayudar al Consejo Científico, se contempla la posibilidad de incorporar a más investigadores de reconocida trayectoria bajo la figura de colaborador experto del panel, quienes serán consultados de manera preferente de acuerdo a sus especializaciones.