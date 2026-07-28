Sánchez señala el “negacionismo climático” de la derecha: “Es el peor de los combustibles”

Pedro Sánchez ha situado la emergencia climática y la oleada de incendios que afecta a buena parte del país en el centro de su balance del curso político. El presidente del Gobierno ha reclamado unidad entre administraciones para afrontar tanto la prevención como la recuperación de las zonas afectadas y ha cargado contra los discursos de Vox y de algunos dirigentes del PP que niegan o minimizan los efectos del cambio climático.

“El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática”, ha advertido Sánchez durante su comparecencia desde el Palacio de la Moncloa. A su juicio, cuestionar las evidencias científicas no contribuye a proteger a la población, sino que aumenta su vulnerabilidad ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes. “La emergencia climática mata y el negacionismo desarma” a quienes trabajan para prevenir y combatir los incendios, ha resumido.

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a pedir un pacto de Estado frente a la emergencia climática, una propuesta que, por el momento, no cuenta con el respaldo de las comunidades gobernadas por el PP. Sánchez ha apelado directamente a las administraciones autonómicas y locales para que dejen a un lado sus diferencias políticas y participen en un acuerdo común que refuerce la prevención, la respuesta ante las catástrofes y la reconstrucción posterior.

Para defender la urgencia de ese pacto, el presidente ha recordado los incendios registrados en provincias como Almería, Guadalajara, Madrid, Ávila y Castellón. Según los datos ofrecidos durante su comparecencia, más de 170.000 hectáreas han ardido en lo que va de año, una superficie seis veces superior a la del ejercicio anterior. Sánchez también ha señalado que los incendios han dejado ya una decena de víctimas mortales cuando todavía quedan por delante agosto y septiembre, dos de los meses de mayor riesgo.

“¿Qué más tiene que pasar para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país?”, se ha preguntado. El presidente ha insistido en que negar la dimensión del problema o las advertencias de la comunidad científica debilita la capacidad de respuesta del país y genera una falsa sensación de seguridad.

Sánchez también ha advertido de que los próximos días serán “especialmente complejos” por el aumento progresivo de las temperaturas, que dificultará las tareas de extinción y elevará el riesgo de nuevos incendios en distintos puntos de España. Ante ese escenario, ha asegurado que el Gobierno seguirá movilizando, en coordinación con el resto de las instituciones, todos los medios necesarios “hasta apagar la última llama”.

El Consejo de Ministros ha aprobado además la declaración como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil de los territorios perjudicados por los incendios. Esta medida permitirá activar ayudas para hacer frente a los daños personales y materiales ocasionados por el fuego.

Sánchez: "Batir récords de empleo se ha convertido en la norma"

El presidente también ha destacado que la España de hoy es la que crea la mitad de los puestos de trabajo que se generan en la Unión Europea, "muy distinta" a la España de hace una década que condenaba a la ciudadanía al "paro crónico o al exilio".

"Batir cada poco tiempo récords de empleo se ha convertido en la norma", ha afirmado el presidente tras conocerse este martes que el mercado laboral marcó un nuevo máximo en 22,7 millones de ocupados de acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) del segundo trimestre.

Sánchez ha subrayado que ya son seis encuestas de población activa consecutivas en las que el empleo crece por encima del medio millón de empleos anuales, lo que considera un éxito de los empresarios, los autónomos, los trabajadores, las instituciones y todo el país.

Asimismo, ha destacado que la tasa de paro ha vuelto a descender del 10%, el nivel más bajo en 18 años, y que se está logrando generando empleo en sectores de alto valor añadido como la información y las telecomunicaciones, o las actividades científico-técnicas. "No solo es cuestión de cantidad, sino de calidad", ha incidido el presidente, que lo ha atribuido a una reforma laboral que ha favorecido que la temporalidad haya caído 11 puntos.

Todo ello "en un contexto muy complejo para la economía europea", que España está capeando creando valor añadido, tras dejar atrás "burbujas como la de la vivienda" y el empleo precario, y mejorando al mismo tiempo la salud de las cuentas públicas.

Respecto al crecimiento económico, ha hecho hincapié en la mejora de las previsiones internacionales para España este 2026, en un momento en el que la economía española está creciendo "cinco veces más que la italiana, cuatro veces más que la alemana y tres veces más que la francesa".

Sánchez descarta un adelanto electoral: “Queda un año"

El presidente del Ejecutivo también ha ratificado que “queda un año para culminar esta legislatura” y las reformas pendientes, y ha pedido a los ciudadanos que se sientan orgullosos de un país “que tiene las cosas muy claras, que defiende la convivencia y la paz, que juega limpio y que construye una sociedad mejor”.

Sánchez ha vuelto a dejar claro que no contempla un adelanto electoral y ha subrayado que las legislaturas duran cuatro años también cuando las elecciones las gana la izquierda.

Tras pedir que se asuman los resultados electorales, ha insistido en que “queda mucho camino por delante” y ha garantizado que su equipo tiene “los objetivos muy claros” tras ocho años de gobierno: “Somos el Gobierno de la gente, somos el Gobierno de coalición progresista, y este es el Gobierno de España”.

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Ante las vacaciones estivales, ha pedido a los españoles que viajen al extranjero que se fijen en la “admiración” que genera el país, y no solo por la selección de fútbol, y que se sientan orgullosos del mismo.

Sánchez ha defendido la agenda “del sentido común” que está llevando a cabo el Ejecutivo en un contexto “nada fácil” y marcado por una incertidumbre internacional “casi permanente”.

Ha recordado que llegó a la Moncloa tras una “década de recortes” del Ejecutivo del PP, en la que también se cercenaron “los derechos laborales y las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras”, y se ha mostrado convencido de que el país está “infinitamente mejor”.