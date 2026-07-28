El incendio de la Vall d’Uixó evoluciona favorablemente mientras Madrid intenta frenar el avance del fuego

El incendio forestal de la Vall d’Uixó afronta este martes su cuarta jornada activo con una evolución que permite avanzar hacia un escenario más favorable, aunque los responsables de la extinción mantienen la cautela y todavía no lo dan por estabilizado. La mejoría registrada durante la noche ha permitido el regreso a sus viviendas de unos 6.000 vecinos, mientras alrededor de 10.000 personas continúan evacuadas en distintos municipios y urbanizaciones del sur de Castellón.

En la Comunidad de Madrid, la madrugada también ha dejado resultados positivos, pero la situación continúa siendo delicada. Más de 400 efectivos han trabajado para contener el avance de las llamas al norte del pantano de San Juan, el punto que concentra ahora la mayor atención del operativo, y evitar que el fuego continúe progresando en dirección a Valdemaqueda.

Las próximas horas serán determinantes para consolidar los avances logrados durante la noche. La ausencia de viento y el aumento de la humedad han favorecido las labores de los equipos desplegados en Madrid, Ávila y Castellón, aunque la subida de las temperaturas y los cambios en el viento previstos durante el día pueden volver a complicar los trabajos y provocar nuevas reproducciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "razonablemente positivo" el trabajo contra las llamas realizado esta noche que permite estar "un poco más tranquilos" ante las condiciones climatológicas peores que llegan a partir de este miércoles.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado optimista con la posibilidad de plantear el realojo de varios municipios tras la evolución favorable de los fuegos que afectan a la sierra oeste de Madrid. "La situación de los incendios mejora poco a poco", ha escrito este martes la presidenta regional en su cuenta en la red social X.

Una noche favorable en la Vall d’Uixó, pero sin estabilización

El fuego declarado el sábado en la Vall d’Uixó ha quemado ya unas 8.500 hectáreas y mantiene evacuadas a alrededor de 10.000 personas. La evolución durante la noche ha sido favorable gracias a un viento suave y a una humedad que podía alcanzar el 80%, unas condiciones que han ofrecido a los equipos de extinción una ventana de oportunidad de entre dos y cuatro horas. Esto ha permitido a la Generalitat Valenciana levantar este martes el confinamiento de la localidad de la Vall d’Uixó.

Los medios aéreos volverán a incorporarse a primera hora de este martes para reforzar los trabajos realizados durante la madrugada. La prioridad del operativo es consolidar las zonas contenidas, atacar los puntos que permanecen activos y evitar que las llamas vuelvan a aproximarse a los núcleos habitados.

Además, la mejoría permitió que el Centro de Coordinación Operativa Integrado autorizara el lunes por la noche el regreso de unos 6.000 vecinos que habían sido desalojados en cuatro barrios de la Vall d’Uixó. Los residentes han tenido que permanecer confinados en sus viviendas hasta las 8.00 horas de este martes, a la espera de una nueva valoración sobre la evolución del incendio y la calidad del aire.

Alrededor de 10.000 personas continúan fuera de sus casas en más de una quincena de municipios, núcleos y urbanizaciones del entorno. A las 10.00 horas está prevista una nueva reunión del Cecopi en la que se analizará si pueden levantarse más confinamientos o autorizarse nuevos regresos.

Los responsables de la extinción insisten, no obstante, en que el incendio continúa activo y todavía no puede darse por estabilizado. El aumento de las temperaturas previsto a medida que avance el día y los posibles cambios en la dirección del viento obligan a mantener la vigilancia sobre todo el perímetro.

Madrid concentra sus esfuerzos al norte del pantano de San Juan

La principal preocupación en la Sierra Oeste madrileña se sitúa al norte del pantano de San Juan. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, explicó al término de la reunión nocturna del Cecopi este lunes que, después de un día “muy complejo” y de trabajo intenso, los medios terrestres y aéreos habían logrado ralentizar la línea de avance del incendio.

“Después de un día muy complejo en el que se ha trabajado con mucha intensidad, hemos obtenido buenos resultados”, señaló Martín, quien subrayó que toda la atención del dispositivo se encuentra ahora en la evolución de este frente.

Más de 400 efectivos han trabajado durante la madrugada para tratar de contener y extinguir la línea que avanza hacia Valdemaqueda, aprovechando las condiciones meteorológicas más favorables de la noche. El objetivo es consolidar el terreno ganado antes de que el aumento de las temperaturas y el viento puedan dificultar nuevamente las labores.

El delegado del Gobierno considera que la contención de este frente supondría un “magnífico resultado” y abriría la posibilidad de modificar durante este martes algunas de las restricciones impuestas a los municipios afectados. Cualquier decisión sobre el regreso de los vecinos o el levantamiento de los confinamientos dependerá, sin embargo, del comportamiento del fuego durante las próximas horas.

Ávila es “relativamente optimista” tras una jornada complicada

La situación también ha mejorado en el sur de Ávila, donde el incendio ya ha arrasado más de 50.000 hectáreas dentro de un perímetro de 160 kilómetros. Los responsables de la extinción consideran que el escenario es ahora “bastante más favorable de lo que era”, pese a que el lunes fue una jornada “muy complicada”.

El director técnico de extinción del operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, José Luis Gutiérrez, ha destacado que las maniobras desarrolladas durante el lunes fueron “muy efectivas” y permitieron actuar sobre algunos de los puntos más amenazados.

“Hemos tenido momentos de gran peligro, sobre todo defendiendo el entorno del puerto de Casillas, la entrada de la Reserva Natural de Iruelas y el Castañar de El Tiemblo, y también en el puerto de Mijares”, ha explicado..

Las operaciones salieron “razonablemente bien”, por lo que los responsables del dispositivo se muestran “relativamente optimistas”, aunque condicionan la evolución del incendio al comportamiento de los vientos durante este martes. La enorme extensión del perímetro hace prever que puedan registrarse reproducciones durante los próximos días.

En el sector de Mijares, uno de los más complejos, los efectivos consiguieron asegurar durante el lunes toda la zona occidental del incendio mediante maniobras de fuego técnico y ataque directo. Los trabajos continuaron durante la madrugada en las cumbres, donde desde el domingo permanecían dos focos especialmente conflictivos.

“No salió llama del perímetro. Se va enfriando, no hizo viento”, ha explicado uno de los trabajadores que permaneció durante la noche realizando labores de vigilancia. La mejoría permite afrontar la jornada con cierto optimismo, aunque el operativo mantiene la precaución ante la subida de las temperaturas y la llegada del viento previstas durante el día.

En el sector sur del Valle del Tiétar, la situación se mantuvo relativamente tranquila, aunque se produjeron pequeñas reproducciones en diferentes puntos. Los equipos trabajaron con maquinaria y fuego técnico para cerrar el alto de Casillas, otro de los lugares que más preocupaban después de que las llamas superaran la divisoria entre los valles del Alberche y el Tiétar.

El sector más comprometido continúa siendo el de Iruelas-El Tiemblo. El avance del fuego ha generado problemas hacia el norte, en dirección a Robledo de Chavela y Las Navas del Marqués, localidad que permanece confinada por la intensa presencia de humo.

Las carreteras continúan cortadas

Los incendios mantienen cerradas numerosas carreteras en las provincias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. La Dirección General de Tráfico recomienda evitar los desplazamientos por la Sierra Oeste madrileña y por el resto de las zonas afectadas, además de consultar los canales oficiales antes de iniciar cualquier viaje.

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En Madrid, los cortes afectan a diferentes vías que comunican los municipios de la Sierra Oeste y el entorno del pantano de San Juan. Las restricciones dificultan el acceso a los núcleos evacuados o confinados y obligan a reservar determinadas carreteras para el paso de los vehículos de emergencia.

En Ávila, las principales incidencias se concentran en el entorno de Cebreros, Burgohondo, Mijares, Casillas y Santa María del Tiétar. También continúa afectada la N-403 a la altura de Las Cruceras, uno de los principales ejes de comunicación entre Ávila, Toledo y la Comunidad de Madrid.

En la provincia de Castellón siguen cortadas ocho carreteras: la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l’Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida; la CV-223 en Nules, y la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d’Uixó.