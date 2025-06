Los informes sobre el apagón se contradicen y complican la reclamación de daños a los afectados

En los últimos dos días se han presentado los primeros dos informes que analizan lo ocurrido el pasado 28 de abril, cuando España se fue a negro por primera vez en su historia reciente. El análisis del Gobierno apunta a Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, como principal responsable del cero de tensión, aunque reparte culpas con las grandes empresas generadoras de electricidad. Un día después, REE ha contestado con su propia investigación, en la que culpa únicamente a las grandes compañías y defiende que su labor fue "impecable".

Este choque de versiones aleja la posibilidad de reclamar las pérdidas milmillonarias de esa jornada que pueden exigir tanto empresas como hogares. Tampoco ayuda que en ninguno de los dos informes se pueda revelar cuáles de las grandes eléctricas fallaron en su operación, porque estas han exigido eliminar su nombre bajo amenazas legales, aunque los principales dueños de las centrales térmicas de España son Endesa, Iberdrola y Naturgy.

Las organizaciones de consumidores están en este momento estudiando ambos dosieres para ver cuál es el alcance jurídico de los análisis. El problema, según los portavoces de las organizaciones de consumidores, es que ninguna de las investigaciones encuentra un culpable o dice cuál es porcentaje de culpa que tiene una u otra empresa. Tras el apagón, el Ministerio de Consumo publicó una guía para reclamar las pérdidas por la interrupción del suministro eléctrico. "Hasta que no se conozca el origen del apagón eléctrico, no podrán determinarse derechos [a exigir]", dijo el ministerio.

Tanto el Ministerio de Transición Ecológica —que coordinó el informe del Gobierno— como Red Eléctrica insisten en que ninguno de los informes busca señalar a un culpable ni pedir responsabilidades, sino que eso tendrán que concluirlo las investigaciones que tienen en marcha la Audiencia Nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Unión Europea. Sin embargo, estas pesquisas pueden alargarse durante meses y no hay garantía de que vayan a arrojar un culpable claro.

Un "roto" millonario

Soledad Montero, responsable de Energía de la organización de consumidores CECU, afirma que los nuevos informes "nos dejan en la misma casilla que estábamos". "Me da la impresión de que nunca se va a encontrar a un culpable porque se trata de un cúmulo de fallos", opina la experta. Según explica, los hogares, en teoría, no deberían tener problema para reclamar los daños a su seguro, pero la cosa cambia con las grandes empresas que ese día perdieron toneladas de producto o no pudieron funcionar, puesto que probablemente tendrán que litigar para recuperar sus pérdidas millonarias.

Todas las viviendas también tienen derecho a recuperar el coste del servicio de electricidad que no disfrutaron ese día. La ley establece que el 30 de junio de cada año las eléctricas tienen que enviar a la CNMC un informe sobre la calidad del servicio en cada provincia, donde evidentemente reflejarán el apagón, y en el primer trimestre de 2026 tendrán que empezar las compensaciones, relata Montero. "Aunque la devolución es mínima, de unos euros, las compañías se enfrentarán a un roto millonario, y es probable que intenten pelearlo en los tribunales para no tener que pagar, porque están acostumbradas a hacerlo", añade.

Enrique García, portavoz de la organización de consumidores OCU, afirma que están analizando a fondo las dos versiones para ver si tienen validez jurídica y cuál predomina sobre la otra. "Necesitamos ver si las explicaciones son razonadas y evaluar las responsabilidades que se pueden exigir a las empresas. El artículo 30 de la ley del sector eléctrico dice que el operador del sistema (REE) es el responsable de garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, pero todavía lo estamos estudiando. Queremos hacer un análisis profundo porque estamos hablando del primer evento que ha afectado al 100% de la población", apunta García. También añade que no solo se pueden reclamar daños directos, como la indisponibilidad de electricidad, la rotura de aparatos o las pérdidas de la nevera, sino también daños morales, aunque ahí la interpretación es abierta.

Por su parte, Rubén Sánchez, portavoz de Facua, afirmó este martes en el programa Mañaneros 360 tras conocer el informe del Gobierno que "el número de horas sin luz tiene una indemnización establecida por ley, da igual que sea por este apagón o por otro distinto. Pero vamos a tener que esperar muchísimos meses a recibir la devolución del dinero, y en cualquier caso va a ser una minucia, porque es lo que establece la normativa".

Con la información que se conoce hasta ahora, el Gobierno subraya que Red Eléctrica es la principal responsable del apagón porque no programó las suficientes centrales de respaldo para garantizar la seguridad del sistema eléctrico español. También acusa a las grandes compañías de haber incumplido sus obligaciones como actores del sistema eléctrico, pues algunas plantas se desconectaron por seguridad antes de lo que permite la normativa y las 11 centrales de respaldo tampoco actuaron correctamente frenando los picos de tensión en la red. El operador del sistema, por su parte, confirma que esta segunda parte sucedió así y que las grandes eléctricas no cumplieron con su cometido, pero que los técnicos de REE sí programaron correctamente el sistema la mañana del 28 de abril.