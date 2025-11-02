Joaquín Nieto, elegido Vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos

El español Joaquín Nieto, quien fuera el director de OIT en España, será vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) dentro de la junta directiva que eligió el pasado día 31 de octubre como presidente al belga Alexis Deswaef y que lo acompañará durante su mandato de tres años para hacer de la FIDH una "organización combativa, al servicio de los derechos humanos en todo el mundo. Las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil estarán en el centro de nuestra lucha".

Nieto es un destacado defensor de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza y el medio ambiente en España, tanto es así que antes de su llegada en 2011 a la OIT, fue el responsable de medio ambiente en CCOO.

El ya exdirector de la OIT para España (2011-2021) ha sido el primer secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO (1992-2008) y pionero del sindicalismo medioambiental en el mundo, representando a los trabajadores en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas (1994-2010).

Nieto también ha promovido la Transición Justa en la agenda climática, adoptada en el Acuerdo de París, que busca el cambio hacia una economía baja en carbono de manera inclusiva y equitativa, priorizando a trabajadores y comunidades vulnerables para mitigar los impactos negativos de la descarbonización.

En la actualidad, Nieto es presidente de la Asociación pro Derechos Humanos APDHE, vocal experto del Consejo de Desarrollo Sostenible; miembro de la Junta Directiva de SEO/BirdLife y Premio Nacional extraordinario de Medio Ambiente y Clima 2023.

En los últimos años ha centrado su actividad en la defensa de los derechos humanos, en riesgo en todo el mundo, por considerar que hoy los derechos humanos están en el centro de los desafíos para el devenir de la humanidad, de la paz y la convivencia.