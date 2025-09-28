La lluvia mejora la situación del incendio del Pico del Lobo, que ya afecta a 3.000 hectáreas

La aparición de la lluvia este domingo ha mejorado las perspectivas del incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara, que ya ha afectado a unas 3.000 hectáreas de terreno, de las cuales unas 400 están en la provincia de Segovia, a la que las llamas llegaron la pasada noche, informa EFE.

Así lo ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, que ha explicado en el puesto de mando que no se contaba con que lloviera en la zona, porque era mucho más probable que no hubiera precipitaciones, por lo que se habían diseñado una serie de operaciones que se van a mantener porque ha dicho: "La lluvia nos da un respiro pero nos queda mucho trabajo".

Sobre el salto del incendio a Segovia, ha indicado que se ha debido a las fuertes rachas de viento que hubo a finales de la tarde y principios de la noche del sábado, sobre todo de componente sur, que hicieron que el fuego terminara superando la línea de control que se había establecido.

Lo hizo por un lugar "relativamente pequeño", pero al cruzar a la ladera del monte en Segovia empezó a abrirse y se ha creado un nuevo sector en el incendio, ha detallado Almodóvar.

Petición de más medios al Ministerio para la Transición Ecológica

La aparición de este nuevo sector ha hecho necesario redistribuir los medios, por lo que tanto Castilla-La Mancha como Castilla y León han pedido más medios al Ministerio para la Transición, y ambas comunidades han aumentado los medios propios para combatir el incendio.

En estos momentos, solamente en la parte de Castilla-La Mancha están trabajando unas 300 personas, ha señalado Almodóvar, mientras que en el sistema Fidias de información de incendios forestales figura que operan 30 medios aéreos, 56 terrestres y 384 efectivos.

Almodóvar ha explicado que los trabajos van a centrarse en el sector este, con las brigadas terrestres y con los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con la maquinaria pesada, para seguir trabajando en el plan de contingencia que se ha diseñado "para ver si somos capaces de que cuando acabe la lluvia y salga el sol ya no haya ningún humo".

Si ocurre así "ya podremos pensar en otro tipo de escenarios", pero de momento se mantiene el escenario que se manejaba de que el incendio pueda amenazar a la carretera que va al puerto de La Quesera, que está a caballo de las provincias de Guadalajara y Segovia, y a través del que se comunican el municipio guadalajareño de Majaelrayo y el segoviano de Riaza.

Coordinación con Castilla y León

Los incendios de agosto en España contaminaron el doble que todo el sector de la aviación en un año Ver más

En cuento a la coordinación con Castilla y León, Almodóvar ha hecho hincapié en que ha sido muy buena "desde el principio" y ahora se ha constituido un mando unificado con la entrada de las llamas en Segovia, aunque debido a las dificultades orográficas y topográficas los centros de mando se están comunicando constantemente mediante videoconferencias.

La zona tiene "una topografía complejísima", ha advertido el viceconsejero de Medio Ambiente, y además la vegetación de piornos y brezos está complicando desde el principio los trabajos de extinción, ya que arden con mucha facilidad y muy rápido. Esta circunstancia, unida al viento, hizo que las llamas saltaran anoche la línea de control, ha señalado.

En este sentido, ha comentado que el objetivo es seguir aguantando durante el día línea de control en todos los sectores y afianzándola, con el fin de ir consolidando el perímetro del incendio "y aprovechar la ventana que nos da la lluvia".