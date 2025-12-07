La peste porcina no ha salido de la zona del brote, con trece jabalíes infectados

El brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace nueve días en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) sigue controlado en la zona del foco de infección, área en la que se han encontrado unos cien jabalíes muertos, de los que solo 13 han dado positivo de momento en el virus de la enfermedad.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat catalana, Òscar Ordeig, ha informado este domingo en conferencia de prensa de que esos datos revelan que "el objetivo" marcado "de contención", de que el brote no saliera de la zona del foco, "se ha conseguido" pasados nueve días, aunque ha pedido no bajar la guardia frente a esta enfermedad animal, que no se transmite a los humanos.

Esta situación permitirá en los próximos días "reabrir mercados" a los productos porcinos en terceros países, ha remarcado, al tiempo que "ha pedido paciencia" y dejar trabajar a los expertos para conocer el origen del brote, una labor que se ha encargado a los "mejores expertos en bioseguridad" de Cataluña, del Estado y de la Unión Europea.

Peinada la zona de alto riesgo de infección de peste, un perímetro fijado por la administración con un radio de seis kilómetros en torno al foco de la enfermedad, los efectivos que trabajan en la búsqueda de jabalíes y en cerrar posibles salidas de animales, han comenzado ya a trabajar en el área denominada de 'bajo riesgo' de infección, con un radio de 20 kilómetros.

Esos trabajos los hace un dispositivo integrado por unos mil efectivos, ha precisado, que son funcionarios de la Dirección General de Bosques de la Generalitat, Agents Rurals, policías locales, Mossos, Guardia Civil, unidades caninas de Madrid, Vall d'Aran y Andorra, Protección Civil, Cruz Roja, Sistema de Emergencias Médicas (SEM), UME, voluntarios y bomberos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros.

"Un dispositivo histórico de respuesta" al brote, con el que se buscarán ahora más jabalíes muertos y se impedirá la estampida de los vivos con la ayuda de perros, drones, vallas, sistemas de biocontención o trampas.

Apoyo al sector porcino

Ordeig ha pedido a los ciudadanos que respeten la prohibición de acceder al medio natural en ese perímetro de 20 kilómetros en torno al foco y también que no hagan caso a las noticias falsas que circulan por las redes sociales. Hay más de un centenar de animales muertos y solo trece positivos, ha agregado el conseller, quien ha precisado: "Vamos bien y las noticias son estas".

El conseller ha explicado, además, que se llevan a cabo conversaciones "al más alto nivel" por parte del Ministerio y del Gobierno central para conseguir que terceros países no veten los productos porcinos procedentes de España, trabajos a los que se ha sumado el presidente catalán, Salvador Illa.

"Y esperamos que en los próximos días tendremos noticias positivas en este sentido", ha avanzado.

Ordeig ha manifestado su "empatía" por el sector porcino y ha mandado "ánimos" a los ganaderos. "Estaremos a su lado pase lo que pase, dure lo que dure", ha continuado.

Esta próxima semana, ha adelantado, el presidente Illa se reunirá con representantes del sector para buscar líneas de ayuda que permitan mantener el empleo y ha pedido a todos, además, "complicidad, altura de miras", también a las fuerzas políticas, además de la colaboración de los ciudadanos con la compra de productor porcinos.

Los cerdos sanos, al matadero

El conseller ha explicado que en el radio de los veinte kilómetros en torno al foco de la peste hay ubicadas 55 granjas de cría de cerdo, con una capacidad total para unos 80.000 animales, pero que actualmente tienen una cabaña conjunta de 61.500.

De esos animales, cuando toque por fecha de engorde, irán al matadero que corresponda unos 35.600 ya que los otros 25.900 son las madres y sus crías. "No habrá sacrificio (...) ni vaciado" de granjas, ha remarcado.

Ordeig ha pedido también "paciencia". "Hay respuestas que hoy no tenemos", ha incidido, pero ha defendido que "es importante no perder el rumbo", "no perder de vista que si no contenemos el foco se generarán muchos más problemas", por lo que "hay que dejar trabajar" a los científicos y cuerpos de seguridad que estudian el foco de la peste.

Qué centros se auditan

El conseller ha recordado que, además de la investigación en curso de la Guardia Civil y los Mossos para determinar el origen del brote, sobre todo si el foco fue el laboratorio catalán del IRTA CReSa, la Generalitat ha abierto un expediente para auditar todos los centros que investigan la peste porcina y revisar sus protocolos de actuación.

Ordeig no ha dado la cifra exacta de los centros que se auditarán, incluido el propio IRTA CReSA, y ha informado de que mañana se dará a conocer la composición del comité de científicos que acometerá ese trabajo y decidirá los laboratorios a investigar, un grupo para el que se ha buscado "a los mejores".

Serán ellos, además, los que determinarán qué muestras o qué flujos de material se han de analizar. "No descartamos nada y tampoco confirmamos nada (...) Calma, que los mejores expertos en peste porcina están en ello, investigando sobre todo si hay algún fallo en bioseguridad", ha asegurado.

Ha reiterado la conveniencia de que esa labor la lidere el propio IRTA-CReSA, lo que supone, ha subrayado, "una defensa de nuestros centros de investigación, de nuestros investigadores, de nuestro sistema de conocimiento" y del propio laboratorio público catalán.