La Xunta ha ocultado 447 incendios en lo que va de agosto

"Cada día aparecen 30 nuevos incendios en Galicia, entre 30 y 35 diarios, que se apagan prácticamente en su totalidad. Y también tengo que decir que, en lo que llevamos de agosto hasta hoy, hemos registrado 492 incendios, es decir, 370 más que el año pasado". Estas declaraciones son de la conselleria de Medio Rural, María José Gómez, en una entrevista el lunes con la Cadena Ser. Estas cifras revelan que la Xunta ha ocultado hasta este lunes 447 incendios en lo que va de mes, ya que solo ha informado sobre 45 durante este mismo periodo.

La Xunta tarda casi una semana en prohibir la caza en Ourense mientras la permite en el resto de Galicia Ver más

La información facilitada ahora por la conselleira de Medio Rural incide en el camino iniciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que cuando aún estaba comenzando la ola de incendios, el 12 de agosto, informó de que en lo que iba de mes "se están extinguiendo alrededor de 30, 35 fuegos diarios por parte de los servicios de la Xunta de Galicia, lo que supone, para que se hagan una idea, 250 más de los que hubo que extinguir en el mismo periodo del año pasado".

Ni Rueda ni su conselleira aclararon si la comparación de este agosto con las cifras del año pasado se hacía con los incendios divulgados en su momento o con el total, incluyendo los ocultados. Del cruce de cifras se puede deducir que la comparación se realiza con los incendios del año pasado que tampoco se divulgaron, ya que durante todo el mes de agosto de 2024 la Xunta solo informó de cinco incendios, cuatro de ellos posteriores a estas fechas y solo uno, en Ponteareas (Pontevedra), que se inició antes, el 16 de agosto. Es decir, si este año se ocultaron 447 incendios en medio de una grave crisis, el año pasado, sin ninguna situación extraordinaria, la Xunta revela ahora que ocultó 121.

Esta situación de ocultación masiva de incendios, de los cuales la Xunta apenas divulga uno de cada diez, se debe a que el Gobierno gallego solo comunica aquellos incendios que superan las 20 hectáreas o los que afectan a zonas pobladas o protegidas. Este criterio comenzó a adoptarse tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno gallego y después de que el anterior Ejecutivo del PSdeG y el BNG divulgara más información y de forma más sistemática, como hacen hoy otros gobiernos del PP, como la Junta de Castilla y León, con muchos más recursos tecnológicos.