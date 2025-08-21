La Xunta retiró de los incendios a los bomberos provinciales mientras pedía más recursos al Estado

La Xunta retiró a varios efectivos de bomberos de los consorcios provinciales de Galicia de los trabajos de extinción en la ola de fuegos que azota la provincia de Ourense. Lo hizo el pasado martes a última hora a través de órdenes que fueron transmitidas por los superiores al personal, que, desconcertado, volvió a sus parques de origen.

Así lo confirmaron a Praza.gal este miércoles varios de estos bomberos que tuvieron que regresar, algunos incluso cuando ya se dirigían a alguno de los incendios que han quemado más de 80.000 hectáreas en lo que va de verano en Ourense. Lo hicieron después de que la Xunta instase a este personal a abandonar las tareas que llevaban días realizando para apoyar al personal de extinción ya presente en la zona o a los refuerzos enviados, tanto por el Estado y como por la Administración autonómica.

La decisión de la Xunta llegó el mismo día en que su presidente, Alfonso Rueda, volvió a exigir al Estado más medios, incluso aquellos que no se dedicarían directamente a combatir el incendio, sino que pudiesen colaborar con la maquinaria adecuada para abrir cortafuegos o realizar trabajos de desmonte. Esa misma jornada, el Gobierno central respondió que todo lo solicitado y posible ya se había enviado.

Precisamente, como explica alguno de los bomberos consultados por Praza.gal, el hecho de que este personal de los consorcios provinciales movilizados sea urbano y no especializado en fuegos forestales hace que habitualmente su trabajo se centre en dar apoyo a los especialistas desplegados en la zona, aportando agua principalmente a través de sus vehículos nodriza para agilizar los trabajos, según aclara Manuel, con el consorcio de Lugo.

En esta ocasión, y debido a las "circunstancias excepcionales" vividas en Ourense, los desplazados también atacaron directamente los incendios y trabajaron "a pie de fuego". "En estas circunstancias, todos acabamos haciendo de todo y todos somos bomberos perfectamente capacitados, a veces poniéndonos a las órdenes de las BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales) o realizando otras tareas", explica Moisés Fernández, bombero de Ribeira, del consorcio de la provincia de A Coruña. Entre estas otras labores, algunas realizados en los momentos de mayor caos, como hace unos días, cuando colaboraron en la evacuación de viviendas o en la atención a los vecinos.

Este bombero asegura, además, que tanto su retén como otros pasaron algunos de sus turnos de los primeros días de esta semana "sin hacer absolutamente nada" durante horas, esperando instrucciones, al igual que algunos compañeros llegados de Andalucía, lo que causó desconcierto e incluso indignación en buena parte del personal. Fue después de esos turnos cuando llegaron las órdenes de abandonar Ourense.

"Y todo esto ocurría, para nuestra sorpresa, mientras la Xunta reclamaba más recursos... Es incomprensible", añade. "Si alguien quiere justificar la decisión diciendo que somos bomberos urbanos y no forestales... Pues no lo entiendo. Hacemos lo que sea necesario y más en estas circunstancias", admite. Además, recuerda que en los peores momentos él y sus compañeros colaboraron en la extinción de incendios y también situaciones en las que trabajaron voluntarios, policías locales, guardias civiles o efectivos de Protección Civil.

La Xunta rectifica y reactiva los cuerpos autonómicos de bomberos

Las quejas, expresadas públicamente por bomberos y delegados sindicales, también llegaron a las redes sociales, donde el personal de extinción lamentó tener que retirarse a pesar de la emergencia de la situación y cuando el personal de los consorcios llevaba activo en Ourense desde la declaración de la Situación de 2 Emergencia en toda la provincia. Una movilización que, en el momento de producirse —aclaran varias fuentes— se hizo teniendo en cuenta la disponibilidad de los parques comarcales para no dejar desatendidas otras zonas de Galicia.

Pocas horas después de conocerse la decisión de retirada de la Xunta, según informó Radio Galicia, la Xunta decidió reactivar la movilización de bomberos de los consorcios provinciales. Según la Consellería de Presidencia, en respuesta a Praza.gal, y "dado que las necesidades están cambiando", lo que se está trasladando ahora a los consorcios es que "las tareas que se requieren actualmente son el saneamiento y la liquidación de perímetros en terrenos forestales". Por lo tanto, indica el Gobierno gallego, estos consorcios deberán comunicar ahora "los efectivos disponibles para estas tareas".