El avance en la audiencia de La1 de TVE se apoya en datos excepcionalmente buenos en comunidades del PP

Las audiencias son como transatlánticos: les cuesta cambiar de rumbo. Por eso llaman tanto la atención las cifras sin precedentes que está alcanzando la radiotelevisión pública en solo unos meses. El crecimiento de la audiencia de La1 de TVE en lo que va de año y, en particular, en las últimas semanas, sugiere que estamos a las puertas de un cambio de era en la comunicación audiovisual a través de la TDT en España. Después de cuatro años de dominio incontestable de Antena 3, la cadena controlada por la alianza entre los grupos Planeta y De Agostini, propiedad de la familia española Lara y la italiana Drago, los datos de la cadena pública coquetean con la posibilidad de volver a la primera posición de la tabla, un lugar que perdió hace quince años.

En los primeros quince días de octubre, La1 alcanzó una cuota de audiencia del 12,9%, una décima por encima de Antena 3, con dos días de picos muy notables que el viernes de la semana pasada llegaron al 16,2%, según datos de Kantar Media a los que ha tenido acceso infoLibre. La cadena pública ha hecho nada menos que 2,4 puntos porcentuales más que en las mismas fechas de 2024 y lo ha conseguido a pesar de que Antena 3 también ha mejorado dos décimas en comparación con el año pasado. Caen un punto La Sexta y cuatro décimas Telecinco. La2 gana tres décimas; Cuatro, dos; y el conjunto de las autonómicas se mantiene.

Marta Rodríguez Castro, profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidade de Santiago (USC), atribuye enteramente estos buenos datos a la estrategia desplegada por el presidente de RTVE, José Pablo López, y su equipo. “Han apostado por jugar con las mismas cartas que sus competidores y han demostrado que pueden ser igual de habilidosos. El fichaje de rostros conocidos y consolidados, así como la apuesta por la información sin renunciar al entretenimiento de calidad, han sido factores fundamentales”.

“Orgullo de servicio público”

La profesora de la USC reconoce que, en parte, TVE se ha beneficiado de la caída de audiencias de Telecinco, pero destaca que detrás del éxito de la cadena pública están también las decisiones de “actuar con cierto orgullo de servicio público, poniendo en valor su programación, enfrentándose de forma directa a Atresmedia y desprendiéndose de los estigmas que tradicionalmente habían perseguido a la corporación”, entre ellos la poca capacidad para innovar o para ofrecer contenidos atractivos para las audiencias.

“Habrá que continuar analizando la evolución de esta estrategia que, más allá de impulsar los datos de audiencia del medio público (objetivo que está consiguiendo), debe también conjugar los valores asociados al servicio público”, como la independencia, la universalidad, la diversidad o la rendición de cuentas. “Necesitamos análisis más cualitativos que nos permitan valorar si se está cumpliendo también con esta parte”, concluye Rodríguez Castro.

El éxito de La1 se asienta sobre el rendimiento de programas que compiten de tú a tú en sus franjas horarias con otros que han sido líderes en el pasado y con otros que todavía lo son algunos días. Desde La hora de la 1 (Silvia Intxaurrondo, con cifras por encima del 20%) a Mañaneros360 (Javier Ruiz y Adela González), pasando por Directo al Grano (Marta Flich y Gonzalo Miró) y Malas Lenguas (Jesús Cintora). Pero también se apoya en la buena respuesta del público a formatos de entretenimiento puro como La Revuelta (David Broncano), Futuro Imperfecto (Andreu Buenafuente) o el concurso Cuánto, cuánto, cuánto (Eva Soriano y Aníbal Gómez), además de las series de ficción Valle Salvaje, La Promesa y Sin Gluten.

La 1 crece en todas las comunidades autónomas, pero en particular en algunas de las gobernadas por el PP, como Aragón (2,7 puntos), Balears (2,7), Madrid (2,6) o Andalucía (2,3), además del bloque que Kantar Media califica como resto de España, formado por Extremadura, La Rioja, Cantabria, Ceuta y Melilla (3,5 puntos).

El avance de La1 es particularmente llamativo en la Comunidad de Madrid, en la que, en los quince primeros días de octubre, ha alcanzado una cuota del 17,3% (2,6 puntos porcentuales más que el año pasado en las mismas fechas). Son casi seis puntos más que su inmediata perseguidora (Antena 3) y un 226% más que la audiencia de TeleMadrid, la cadena pública controlada por Isabel Díaz Ayuso, que sigue estancada en un 5,3%, sólo por delante de La2.

Mejoras en todas partes

No es la única comunidad con televisión en manos del Partido Popular en la que La1 está liderando y mejorando su presencia. En la Región de Murcia firmó una cuota del 14,7% (cinco décimas más que hace un año), arrebatando el primer puesto a Antena 3 (que está en un 14%; una caída de 1,1 puntos). Aquí, la autonómica 7TV está en un 3,8%.

En Galicia ha pasado lo mismo. La1 ha batido a su rival privada con un 11,7% de audiencia en la primera quincena de octubre (1,9 puntos más que en 2024). Antena 3 ha retrocedido aquí 1,2 puntos y la Televisión de Galicia (TVG), bajo un férreo control del Partido Popular desde los tiempos en que Alberto Núñez Feijóo era el presidente de la Xunta, ha caído al 7,9% (casi dos puntos menos que hace un año).

La1 también se ha hecho con el liderazgo en Illes Balears con un espectacular 12,8% de cuota de pantalla (2,7 puntos más que hace un año). Y eso que en esta comunidad Antena 3 resiste (mantiene un 11,6%, aunque ahora en segundo lugar). La autonómica IB3, dominada por el PP, marcó un 5,1% en el mismo período.

La cadena pública domina también las cifras de audiencia en Navarra con un 16,2% (4,5 puntos porcentuales más que hace un año en las mismas fechas), muy por encima de la segunda (Antena 3, con un 12,7%). Y en el País Vasco, donde ha pasado en un año del 11,1 al 14,1%. En esta comunidad, Telecinco es segunda, con un 8,9%, aunque ha perdido tres décimas, seguida de cerca por Antena 3 (8,8%). ETB2, la emisora autonómica en español, cierra con un 8,3% (cuatro décimas más que en 2024).

En Extremadura, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, que Kantar Media audita bajo el mismo epígrafe, La1 también supera a Antena 3 al pasar de un 12,7 a un 16,2% de audiencia (nada menos que 3,5 puntos adicionales). La cadena de Planeta cae con fuerza en el mismo período en la misma zona (de un 14,5 a un 12,5%).

De Andalucía a la Comunitat Valenciana

En Andalucía, Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, comunidades también con televisiones autonómicas al servicio del Partido Popular (y en algunos casos de Vox), La1 también ha mejorado sustancialmente, pero todavía no ha conseguido el liderazgo.

En territorio andaluz domina con autoridad Antena 3 (14,3%, una décima más que hace un año), pero el avance de La1 es enorme: ha pasado de un 8,1 a un 10,3% (2,3 puntos más) y progresa del cuarto al segundo puesto, empatada con Telecinco. La autonómica Canal Sur firmó un 9,1% (dos décimas más que el año pasado), pese a estar sumergida en una grave crisis de credibilidad.

Los datos de la Comunitat Valenciana, muy agitada políticamente por los acontecimientos de la dana del año pasado, son muy reveladores. La1 ha pasado del 11 al 15,5% (cuatro puntos y medio más), aunque sigue en segundo lugar porque Antena 3 también ha mejorado considerablemente (del 13,9 al 15,8%). Pero las distancias se han acortado a solo tres décimas. La autonómica À Punt apenas alcanzó un 3,4% en la primera mitad de octubre.

En Castilla y León también se mantiene el liderazgo de Antena 3 (17,1%, una pérdida mínima de solo una décima), pero La1 vuelve a recortar distancias al pasar de un 14 a un 15,3%. La audiencia autonómica, marcadamente afín al PP, es residual (0,3%).

El caso de Aragón está marcado por el dominio de la cadena autonómica, con un llamativo 17,5% (1,2 puntos más que en 2024). Aquí Antena 3 ha retrocedido del 13,9 al 12,8%, lo que ha permitido a La1 situarse en el segundo puesto de la tabla con un 12,9% (2,7 puntos más que el año pasado).

Antena 3 mantiene su dominio en Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha. En el Principado sube del 11,5 al 11,9% en un año, con La1 pisándole los talones (la pública estatal ha pasado del 9,3 al 11% de cuota en el mismo período). Aquí, la autonómica está en datos marginales (3,5%). También sube la privada más vista en Castilla-La Mancha, del 16,3 al 16,9%. Lo hace también La1, que pasa del 11,2 al 13,2%. Castilla-La Mancha Media mejora también y alcanza el 6,4%.

En Canarias, el buque insignia de AtresMedia ha perdido empuje (del 13,8 al 13,5%), pero sigue primera. La1 mejora (del 6,8 al 7,5%), aunque continúa en tercer lugar, por detrás de Telecinco, que mejora de manera notable (pasa del 11,7 al 13,2%). La TV Canaria también avanza y sube al cuarto puesto (pasa de 4,9 a 6,2% de audiencia en la comunidad).

Avance en Cataluña

En Cataluña se mantiene el dominio de TV3, con un 14,5% (medio punto más que el año pasado por estas fechas de inicio de temporada). Pero La1 también mejora, pasando del 9,3 al 10,6% (1,3 puntos más). Antena 3 conserva el tercer puesto con una leve subida que le permite alcanzar el 8,4% de cuota.

Las herramientas de las que ha echado mano el presidente de RTVE para conseguir estos resultados (fundamentalmente contratos de productores y profesionales ajenos a la casa) no son del gusto de todos. El PP ha redoblado en las últimas semanas su campaña contra la televisión pública, a la que acusa de estar al servicio del Gobierno.

Y el Consejo de Informativos (CdI), el órgano de representación de los profesionales de plantilla, ha acusado a la dirección de presiones para impedir una encuesta interna en torno a “la actual situación de RTVE con el cambio de ley en 2024 y su independencia”, refiriéndose principalmente a los programas informativos, la carrera profesional, los programas de actualidad informativa y la externalización, barajando tomar posibles acciones de protesta y dejando un apartado para quejas o sugerencias.

La dirección de RTVE respondió diciendo que el Consejo de Informativos “no puede realizar dicha encuesta entre la totalidad de la plantilla sino únicamente entre los profesionales de la información audiovisual”, y que para realizarla debe cumplirse “la legislación vigente en materia de protección de datos”, algo que “la Delegada de Protección de Datos así lo ha advertido al CdI, puesto que no se garantizaba la anonimidad del voto o de las respuestas”.