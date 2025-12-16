Extremadura decide su Gobierno con un ecosistema mediático muy dependiente de los fondos públicos

Una vez más, Extremadura se dispone a votar en unas elecciones sin que la relación económica entre sus instituciones —en particular las que dependen de la Junta autonómica— y los medios de comunicación se rija mediante normas transparentes, objetivas, proporcionadas y no discriminatorias. Un problema que, en el caso de una comunidad cuya debilidad estructural es un mercado con baja densidad de población y un tejido empresarial privado débil, provoca que la “tarta publicitaria” privada sea muy pequeña y convierte al sector público (Junta, diputaciones y ayuntamientos) en la piedra angular de la supervivencia económica de la mayoría de los medios.

La televisión, como en el resto del país, sigue siendo el medio mayoritario a través del cual los ciudadanos extremeños obtienen su información. A diferencia de lo que sucede en el conjunto de España, donde las cifras son muy apretadas, en Extremadura La 1 de RTVE es líder de audiencia con un 15,4% de cuota, más de tres puntos por encima del dato de la cadena a nivel nacional (12,3%). Aventaja a su competidor más cercano (Antena 3) en 1,3 puntos, según datos de Kantar Media del mes de octubre.

Sus principales informativos lideran también. Extremadura elige La 1 para enterarse de la actualidad informativa y en la sobremesa eligen alguno de los informativos territoriales: Noticias de Extremadura 1 (con un espectacular 20,8%) y Noticias de Extremadura 2 (17%) lideran con la actualidad de esta comunidad.

Los telediarios también lideran. El Matinal, con Álex Barreiro y Lorena Baeza, lo hace con un 31%; la primera edición, con Alejandra Herranz, con un 23%; y en el fin de semana, con Marc Sala y Lourdes Maldonado, con un 21,5%. La segunda edición lidera en el fin de semana con un 18,8%. El TD 2, con Pepa Bueno, se sitúa en el 17,4%.

El panorama audiovisual se completa con la oferta de las privadas (en particular Antena 3, en manos del Grupo Planeta) que, aunque no tiene programación específica para la comunidad, sí ofrece informativos que abordan la actualidad política en España y en Extremadura. Hay, además, un canal autonómico (Canal Extremadura TV) con cuotas de audiencia mucho más modestas (entre el 5% y el 6%), cuyo peso cualitativo es mayor que el cuantitativo. Diversas fuentes lo consideran la referencia informativa primaria en el mundo rural y para el público mayor de 55 años, además de ser, políticamente, el escaparate más importante para la Junta que preside María Guardiola (PP).

A este reparto de la audiencia es a lo que RTVE ha apelado, sin éxito, para tratar de convencer al PP de que su candidata acuda al debate electoral que ha organizado para el próximo 18 de diciembre y al que sí acudirán los demás aspirantes: PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. El programa se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para la comunidad, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, rtve.es y la plataforma gratuita RTVE Play (la señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten).

El mercado de prensa escrita en Extremadura sigue siendo un duopolio clásico con una clara división territorial, aunque ambos luchan por la hegemonía regional digital. Por un lado, el diario Hoy (propiedad del Grupo Vocento, dueño a su vez de Abc y cuyo mayor accionista es el inversor Francisco García Paramés), líder indiscutible en la provincia de Badajoz. Se le considera el diario de referencia por penetración y capilaridad, con una versión digital de las más leídas de la región.

Del otro lado está El Periódico Extremadura (Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll). Es una cabecera que históricamente ha sido fuerte en la provincia de Cáceres, en particular en Mérida, la capital autonómica.

Existen, además, medios digitales sin versión en papel cuya audiencia es más difícil de medir y cuya influencia real está a menudo vinculada a sus vínculos con cabeceras estatales más potentes. Es el caso de Región Digital, Extremadura 7 Días o elDiario.es – Extremadura.

La radio convencional sigue siendo de gran importancia en las áreas rurales, pero su penetración está por debajo de la media española, según datos de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC).

El liderazgo en la región está en manos de COPE, la emisora propiedad de los obispos, muy cercana al PP y a Vox, con cifras en torno a los 114.000 oyentes diarios. Ha mantenido una posición muy fuerte en la comunidad, especialmente impulsada por sus programas de mañana y mediodía. Cadena SER Extremadura se mantiene como la otra gran referencia, disputando el primer puesto muy de cerca. Onda Cero ocupa el tercer lugar del podio, seguida de Canal Extremadura Radio, la emisora pública.

La clave del ecosistema mediático extremeño es que, a diferencia de Madrid o Cataluña, donde grandes empresas (bancos, energéticas o compañías de telecomunicaciones) invierten millones en publicidad, en Extremadura hay pocas empresas privadas con músculo para sostener con publicidad un periódico o una emisora de televisión. Eso convierte al sector público, con diferencia, en el mayor anunciante de la región, con la Junta de Extremadura como principal protagonista, pero sin olvidar a las diputaciones de Badajoz y Cáceres —que inyectan dinero a través de convenios de promoción turística o cultural— y a los principales ayuntamientos (Badajoz, Cáceres y Mérida).

Las cifras corroboran la importancia de los fondos públicos que fluyen desde la Junta hacia los medios. La presidenta es quien controla casi la mitad de la publicidad que se financia con dinero público autonómico y que en 2024 superó los 5,4 millones de euros (5,1 para el presente año).

Ese dinero no se reparte con criterios objetivos. La propia Guardiola, en un debate en la Asamblea, llegó a justificar, en nombre del “pluralismo”, la inversión publicitaria que la Junta hace en medios de comunicación nacionales “condenados por difamar, calumniar y desinformar”.