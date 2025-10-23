Pepa Bueno y Alejandra Herranz llevan a La 1 a recortar distancia con los informativos de Antena 3

La 1 de Televisión Española (TVE) está dando la batalla por el liderazgo en la audiencia de televisión en España con cifras que, algunos días, superan a Antena 3 (propiedad de la alianza hispano-italiana Planeta-De Agostini). La principal cadena privada destronó hace cuatro años a Telecinco, en manos de Mediaset (controlada a su vez por los herederos del fallecido político populista italiano Silvio Berlusconi). Los informativos, sin embargo, son otra historia.

Los datos de audiencia permiten sacar dos conclusiones. La primera es que los informativos de La 1 de TVE ganan terreno en todas las franjas horarias y consiguen recortar la ventaja de Antena 3. La segunda, que la cadena privada mantiene su liderazgo en la sobremesa y el prime time informativo, aunque no en la franja horaria matinal, en la que La 1 ha tomado la delantera.

Todos los informativos de la televisión pública ganan audiencia, especialmente los Telediarios de sobremesa y prime time, mientras Telecinco y laSexta continúan su progresivo retroceso.

Golpe vs. Herranz

Si nos fijamos en los datos de este lunes, medidos por Kantar Media, Antena 3 Noticias 1, con Sandra Golpe al frente, mantiene en la sobremesa un liderazgo más que sólido con un 23,9% de cuota y 2.181.000 espectadores, 1,8 puntos por encima de las cifras de hace un año. Sin embargo, el dato más significativo es el avance del Telediario 1, presentado por Alejandra Herranz, que sube más de tres puntos en solo un año, hasta el 13,8%, y gana 234.000 espectadores, recortando buena parte de la distancia con Antena 3.

Una tendencia que, en parte, obedece al efecto arrastre de Mañaneros360, el programa de infoentretenimiento de Javier Ruiz y Adela González, uno de los grandes éxitos de la nueva parrilla de La 1, con un 16,5% de espectadores este lunes. El resultado es que Herranz ha conseguido reducir en 1,3 puntos la ventaja de Antena 3.

En contraste, Informativos Telecinco 15h (10,4%) y laSexta Noticias 14h (8,9%) pierden algunas décimas de seguimiento en comparación con los porcentajes que registraban hace un año.

Bueno vs. Vallés

El prime time confirma esta tendencia. Antena 3 Noticias 2, de la mano de Vicente Vallés, mejora su liderazgo en el último año hasta alcanzar, este lunes, un 19% de cuota de audiencia y un total de 2.189.000 espectadores. Sin embargo, el Telediario 2, presentado por Pepa Bueno, ha conseguido aumentar 2,3 puntos su audiencia en comparación con el que conducía en 2024 por estas fechas Marta Carazo. Gana 221.000 espectadores (casi 70.000 más que su rival), alcanzando el 12,9% de cuota.

El Telediario 2 se beneficia también del efecto arrastre del programa que le precede, Aquí la Tierra, con un 13,6% de cuota el pasado lunes. Un espacio que está mejorando en número de espectadores, pero que está aún lejos de las cifras que alcanza el popular concurso Pasapalabra (20,6%), que empuja la audiencia del informativo de Vicente Vallés en Antena 3.

El avance en la audiencia de La1 de TVE se apoya en datos excepcionalmente buenos en comunidades del PP Ver más

TVE está aún lejos del dominio de Antena 3, pero la televisión pública consolida una recuperación sostenida que reduce cuatro décimas la diferencia con la privada. Telecinco (8,2%) y laSexta (7,6%), en cambio, siguen en retroceso. Noticias Cuatro 2 mejora ligeramente hasta el 5,1%.

En la franja matinal, el consumo total de televisión desciende, pero el Telediario Matinal de La 1 se mantiene líder con un 16,5% de cuota, consolidando su posición frente a Antena 3 (12,6%) y Telecinco (8,9%), según datos registrados este lunes. En un año, el espacio informativo de la pública, que copresentan Álex Barreiro y Lorena Baeza, ha conseguido aumentar su ventaja en nada menos que ocho décimas. De hecho, el matinal es el único espacio informativo diario de Antena 3 que pierde terreno.

Por cadenas, después de unos primeros quince días de octubre muy prometedores para TVE, el duelo por el liderazgo entre La 1 y Antena 3 ha vuelto a inclinarse del lado de la privada, que va ganando por unas décimas (12,8% frente a 12,5%). Y eso que La Revuelta (David Broncano) consiguió este lunes derrotar a El Hormiguero (Pablo Motos), con Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como invitado estrella (14,8% frente a 13,8%).