Los Premios CLABE reconocen el compromiso de editores y periodistas con la información veraz

El Club Abierto de Editores (CLABE) celebró este jueves su gala de entrega de los XVIII Premios de Periodismo y Comunicación con un reconocimiento a la labor de los editores de medios de comunicación y a sus profesionales por su contribución al fortalecimiento de la democracia y compromiso para ofrecer a la ciudadanía una información veraz y útil.

Aunque los premios se estructuran en trece categorías, cada edición incluye un galardón adicional: el Premio Especial del Jurado. Este reconocimiento no admite candidaturas y se reserva para destacar, por decisión unánime del jurado, a una persona, medio u organización cuya labor represente de manera ejemplar los valores del periodismo, la comunicación y la defensa de la libertad informativa.

Este año, el jurado ha concedido el Premio Especial a Reporteros Sin Fronteras, por su defensa incansable de la libertad de prensa en todos los rincones del mundo. En un contexto en el que informar puede costar la vida, Reporteros Sin Fronteras ha demostrado un compromiso firme en la protección de periodistas, en la denuncia de abusos contra la libertad de expresión y en la promoción de un derecho fundamental: el acceso a una información veraz e independiente. Su labor no solo honra la dignidad del periodismo, sino que también recuerda que sin periodistas libres no hay sociedades libres.

El acto estuvo presidido por el presidente de CLABE Arsenio Escolar y contó con la presencia de la vicepresidenta de la asociación y directora de infoLibre, Virginia P. Alonso. A él acudieron representantes del ámbito editorial, académico y mediático. El jurado, encabezado por Juan Zafra, director general de CLABE, contó con Marta Perlado (Universidad Nebrija), Luis Collado (Google EMEA), Carlota Domínguez (CEPYME), Juan José Azcona (Página 7 Comunicación), Chus del Río (Nuevecuatrouno) y Marisol Sales Giménez (CLABE), con Carlos González como secretario.

El presidente del jurado, Juan Zafra, destacó “la calidad y el compromiso de las candidaturas presentadas, que reflejan la vitalidad del sector y el papel esencial del periodismo libre y responsable”.

La XVIII edición de los Premios de Periodismo y Comunicación CLABE reafirma así su compromiso con la promoción de un periodismo independiente, innovador y comprometido.

Tras analizar 96 candidaturas en las trece categorías, la decisión del jurado se dio a conocer durante la gala.

Los galardonados fueron: