Vivendi niega presiones y amenazas del Gobierno o Telefónica por su papel en Prisa

El director general del grupo Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, rechazó este miércoles haber recibido presiones o amenazas por parte del Gobierno español o de Telefónica por su participación en el capital del Grupo Prisa.

De Puyfontaine, en una entrevista con EFE, rechazó también que el grupo francés de medios y comunicación quiera controlar Prisa, de cuyo capital tiene actualmente el 11 %. "No tenemos intención de hacernos con el control de Prisa", aseguró.

El alto ejecutivo francés manifestó su incomprensión por la serie de informaciones publicadas en España después de su breve encuentro con el ministro español de Transición Digital, Óscar López, y una reunión posterior con el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ambas en febrero.

De Puyfontaine afirmó que "es falso" que hubiera recibido presiones para que influyeran en la gestión de Prisa, al igual que rechazó que le hubieran amenazado con la no continuidad de los contratos publicitarios de Telefónica con Havas, filial de Vivendi.

"No he recibido amenazas de ningún tipo", aseveró, antes de añadir: "en mi posición, en caso de haber recibido amenazas, habría reaccionado de una forma muy diferente".

Recordó que con López se vio "unos minutos" en una mera toma de contacto "cordial" dentro de los muchos encuentros que mantuvo durante la Cumbre sobre Inteligencia Artificial que se desarrolló en París el 10 y el 11 de febrero. "No he tenido contactos ulteriores con el Gobierno", recalcó.

Sí detalló que mantuvo una reunión de trabajo con Murtra, como nuevo presidente de Telefónica, ya que mantienen "una estrecha colaboración desde hace muchos años".

"Tuvimos una conversación muy valiosa sobre el futuro de nuestra relación, incluido el trabajo que Havas ha realizado para Telefónica a lo largo de los años", añadió.

A pesar de todo, lamentó que "hubo muchas interpretaciones sin justificación" a esos contactos. "Soy un empresario que no quiere estar asociado a situaciones políticas de ningún tipo. Políticamente, soy agnóstico", insistió.

Voluntad de seguir en Prisa

Sobre Prisa, recalcó el interés de Vivendi en trabajar en el seno del grupo español de medios "por su proyecto empresarial", con la mentalidad de desempeñar "el papel maduro de un inversor maduro" en líneas con sus objetivos empresariales dentro del potencial de la compañía.

Vivendi tiene actualmente el 11 % del capital de Prisa y puede, según los estatutos, alcanzar el 15 %, aunque el directivo no entró en si podrían llegar a hacerlo. "Para mi, no cambiaría nada", dijo. Lo que sí dejó claro es que no tienen intención de hacerse con el control del grupo español.

De Puyfontaine no aclaró si apoyan la continuidad de Joseph Oughourlian como presidente no ejecutivo de Prisa y tampoco avanzó qué posición podrían tomar en la próxima asamblea general de accionistas.

Sobre la posibilidad de que Prisa lanzara un canal de televisión, pareció posicionarse en contra de manera indirecta al señalar que, después de toda una vida en el sector de los medios, es consciente de que "se trata de proyectos que requieren una gran inversión de capital y que son más que inciertos".

"La prioridad de las prioridades es, ante todo, poder garantizar la sostenibilidad y la solidez" de Prisa, cuya situación financiara, aunque ha mejorado "sigue siendo frágil", debido a su deuda, recalcó.

Vivendi mantiene también un 1 % del capital de Telefónica. Preguntado sobre el futuro de esa participación, De Puyfontaine recordó que las telecomunicaciones "ya no forman parte del negocio principal" de su grupo, centrado en medios, comunicación y el negocio editorial, por lo que están en un "proceso de reflexión" sobre su continuidad en el sector.

En este sentido, recordó que el pasado sábado se oficializó la venta del 15 % de las acciones de Telecom Italia a Poste Italiene. El grupo francés aún mantiene un 2,51 % del capital del operador italiano.

Además de en Prisa, Vivendi está presente en España con la empresa publicitaria Havas, la editorial Anaya, la productora audiovisual Bambú, el estudio de videojuegos Gameloft Barcelona o la cadena de tiendas Relay en estaciones o aeropuertos, entre otros negocios.

De Puyfontaine aseguró que están "muy interesados" en explorar otras posibilidades de ampliar su presencia en el país.