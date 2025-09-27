Cae un comando armado sospechoso de asaltar mercantes con cocaína en la península ibérica

El lugar, la praia do Amado, en Carrapeteira, en el término municipal de Aljezur. Al sur de Portugal. En el Algarve. Para situarnos, en el extremo sureste de la península ibérica. Muy cerca, cerquísima, del punto donde se dio la voz de alarma hace algunas semanas de la presencia de hombres armados asaltando un mercante que cubría la ruta Vigo-Málaga cargado, presuntamente, con un alijo de cocaína.

En ese enclave, efectivos de la Guardia Nacional Republicana portuguesa (GNR) llevan algún tiempo vigilando las costas. El motivo, la presencia de personas cuyo perfil se corresponde con las que acabaron siendo detenidas: siete individuos de entre 19 y 48 años provistos de un armamento con capacidad para acribillar, literalmente, a quien se les ponga por delante.

Estas personas fueron localizadas raíz del avistamiento de una embarcación tipo narcolancha en las inmediaciones del arenal. Llegaban en coches de gran tamaño. En concreto, dos todoterreno y una furgoneta que también fueron intervenidas. Ya estaban todos los elementos precisos para la actividad criminal que, se sospecha, lleva tiempo ejecutándose en esa zona de la península ibérica: el abordaje de grandes buques para la recogida de la cocaína, ya sea en connivencia con parte de su tripulación o en contra de su voluntad.

En el último caso del que dio cuenta este periódico en un amplio reportaje, los narcos tuvieron más de 11 horas desde que se dio la voz de alarma hasta que llegaron las autoridades portuguesas procedentes de Lagos, cuyo juzgado tiene en sus manos a los ahora detenidos. Podrá preguntarle acerca de estos hechos con tranquilidad. En el anterior, de hace algunos meses, la Guardia Civil llegó más rápido, logrando decomisar 1.300 kilos de cocaína que estaban en una zona perfectamente visible, probablemente preparados para su recogida por parte de un comando que, o se llevó parte, o no se llevó nada, en aquel momento. Pero consiguió huir.

Todo apunta a que los arrestados en Carrapeteira, que llevaban consigo dos fusiles tipo Kalashnikov (AK--47) y otros dos M-4 con su correspondiente munición (cuatro cargadores) formarían parte de uno de esos equipos que, al más puro estilo de los piratas, están cometiendo 'vuelcos' de droga en la citada ruta, o bien están recogiendo sustancia previamente preparada por otros miembros de la organización. Eso aún no se sabe bien.

El operativo, según explica la GNR, comenzó en la madrugada de este miércoles, cuando un equipo de vigilancia nocturna detectó una embarcación de alta velocidad que se dirigía lentamente hacia la costa, en circunstancias que indicaban claramente actividad ilícita. Simultáneamente, se identificaron los tres vehículos sospechosos que se dirigían a la playa.

Ante la actividad sospechosa, y tras observar indicios de un transbordo en curso, se activaron de inmediato los recursos operativos necesarios para neutralizar el incidente e interceptar a los citados individuos que acabarían siendo detenidos.

La Polícia Judiciária portuguesa, a las órdenes del Tribunal de Lagos, se encargan ahora de continuar con las pesquisas, todo ello en aras de determinar la participación de los arrestados en los citados hechos o en otras acciones delictivas similares en la región.