Neofascismo, narcotráfico y fútbol: así era la red criminal del grupo ultra Suburbios Firm

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a trece personas relacionadas con el grupo ultra deportivo Suburbios Firm, acusados presuntamente de cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Tres de los arrestados han ingresado en prisión. Los arrestos de la organización, de ideología neofascista y relacionada en sus inicios con aficionados radicales del Atlético de Madrid —es una escisión del Frente Atlético— se produjeron tras la boda de uno de sus cabecillas, alias 'El Ratilla'. Antes que esta, la propia Policía realizó otro operativo contra una red que, igual que los Suburbios Firm, enlazaba narcotráfico, violencia y fútbol. Fue en en la Costa del Sol y sus integrantes procedían de Polonia.

La actual investigación se inició durante el año 2023, cuando los investigadores detectaron un entramado delincuencial gestionado desde el grupo ultra Suburbios Firm, caracterizado por protagonizar incidentes violentos en el ámbito de los espectáculos futbolísticos. El grupo se financiaba de las ganancias obtenidas como resultado de las actividades de narcotráfico que llevaban a cabo en locales de ocio y vía pública en la zona sur de Madrid.

Sus integrantes conformaban un grupo muy cohesionado y jerarquizado en torno a su líder, incitando al odio y a la violencia extrema contra colectivos antagónicos y vulnerables. Este grupo participó activamente en la protesta homófoba y racista convocada en la plaza de Chueca de Madrid en el año 2021.

Durante el desarrollo de la investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción 3 de Pozuelo de Alarcón, los agentes pudieron comprobar cómo la organización se servía, principalmente, del tráfico de cocaína tanto para la financiación de sus actividades en el entorno del fútbol como para su propio beneficio personal.

Durante los registros, practicados de forma simultánea en diez viviendas y una empresa se han intervenido un arma de fuego, armas simuladas, dos chalecos antibalas, tres pistolas táser, más de cincuenta defensas extensibles, numerosas armas blancas, casi cinco kilos de cocaína, así como otras sustancias estupefacientes como hachís, ketamina o cristal.

También se ha intervenido numeroso material de carácter supremacista relativo a este grupo ultra radical Suburbios Firm y a otros grupos ultras hermanados con este. Además, se ha localizado un vehículo caleteado utilizado para el transporte clandestino de las sustancias estupefacientes y su posterior distribución.

Especialmente significativa es la gran cantidad de dinero en efectivo hallado durante los registros, logrando intervenir más de 100.000 euros en los domicilios de los integrantes de la cúpula del grupo.

La operación ha sido liderada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Brigada Local de Policía Judicial de Pozuelo y la Brigada Provincial de Información de Madrid. Las investigaciones continúan en curso bajo la dirección del titular del Juzgado de Pozuelo de Alarcón, quien ha decretado el ingreso en prisión para tres de ellos.