Detenida una mujer en Murcia que transfirió 138 millones de dólares para la red criminal 'Tren de Aragua'

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad murciana de Molina de Segura a una fugitiva reclamada por Chile por su pertenencia a la organización criminal internacional Tren de Aragua, red cuya primera célula estable en España fue desmantelada hace escasas fechas por las autoridades.

La investigación comenzó el pasado mes de julio tras la solicitud de colaboración de las autoridades chilenas sobre la posible presencia en España de la reclamada, quien habría abandonado Chile tras una gran operación contra miembros de la organización realizada por la autoridad chilena en el pasado mes julio, donde se consiguió detener a 52 miembros de la organización. Poco antes, las autoridades colombianas habían conseguido atrapar a uno de los jefes del entramado en Chile.

En base a la colaboración internacional, y tras varias gestiones, los agentes lograron la ubicación de la fugitiva en la citada población de Molina de Segura, siendo arrestada el pasado viernes cuando abandonaba un inmueble.

Según la notificación roja emitida por las autoridades chilenas, la fugitiva se encargaba del lavado de activos provenientes de estafas y extorsiones de la red criminal venezolana.

Para ello, facilitaba cuentas y tarjetas bancarias donde recibía el dinero ilícito que, posteriormente, transfería a una de las empresas de fachada de la organización. Estas transferencias de dinero ascienden a unos 138 millones de dólares.

Los lectores de Narcodiario conocen bien el origen del Tren de Aragua, considerada la organización criminal más violenta de Sudamérica y liderada por Héctor Niño Guerrero, líder que se fugó de la prisión de Tocorón, punto de partida de la red delictiva, en 2023. El entramado destaca en todas las modalidades delictivas, entre ellas el narcotráfico, y tras expandirse por Sudamérica y llegar a Estados Unidos, está poniendo sus ojos en Europa ante la presión del gobierno de Trump.