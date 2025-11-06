Incautan cinco felinos africanos a un socio de José 'el del Buque', uno de los narcos más activos de España

La Guardia Civil ha incautado cinco felinos salvajes africanos e investiga a tres personas por un delito contra la fauna silvestre protegida, por la tenencia y cría de servales en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. La intervención se produjo a raíz de la operación Lazos de sangre, donde la Policía Nacional detuvo a José 'el del Buque', presunto líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España. En una de las inspecciones realizadas en una finca particular, en imágenes ofrecidas en exclusiva por Narcodiario, los agentes descubrieron la presencia de varios animales de origen exótico en una propiedad particular. Eran servales africanos.

El Seprona tomó en ese momento las riendas de esta parte de la investigación, y pudo comprobar que en la finca existía un recinto cerrado de unos 50 metros cuadrados dotado con malla metálica y doble puerta de acceso que albergaba cinco ejemplares de leptailurus serval: una hembra adulta gestante, un macho adulto y tres crías de aproximadamente cuatro meses de edad.

Continuando con las investigaciones, los agentes determinaron que los animales habían sido introducidos en Canarias sin la preceptiva autorización CITES ni control aduanero o sanitario. Por tal motivo, se incautaron los cinco ejemplares de serval africano y se abrieron las pesquisas sobre tres personas por su posible implicación en un delito contra la fauna silvestre protegida, además de posibles infracciones administrativas y aduaneras.

La custodia de los animales ha sido asumida por centros especializados en fauna exótica, tras la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los ejemplares se encuentran actualmente depositados en unas instalaciones acreditadas receptoras CITES, especializadas en la custodia, manejo y bienestar de fauna exótica.

La introducción de este tipo de animales constituye una infracción grave, dado que el Gobierno de Canarias prohíbe expresamente la tenencia, cría y comercio de animales salvajes potencialmente peligrosos, incluyendo todos los felinos de la familia felidae, salvo el gato doméstico (felis catus). Asimismo, la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales refuerza esta prohibición al no permitir su tenencia como animal de compañía.

En cuanto a la operación policial inicial, hay que recordar que se saldó con 17 detenciones y la caída de una organización que introducía grandes cantidades de droga en embarcaciones en España a través del archipiélago canario, todo ello dirigido por José 'El del buque', considerado Objetivo de Alto Valor (HVT, por sus siglas en inglés) por Europol.