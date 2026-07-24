Libertad con comparecencias quincenales para Moncho Vilaboa

La gran redada realizada a nivel internacional este miércoles que, en España, tuvo su punto álgido con la detención del histórico Moncho Vilaboa acusado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, se ha saldado con la puesta en libertad provisional de los cinco arrestados en Galicia. Los cuatro primeros ya en sede policial, mientras que el quinto, el conocido capo de Cambados, ha comparecido en la mañana de este viernes en Madrid, ante la Audiencia Nacional.

Golpe de mano al dinero de la droga en Galicia: cae el histórico narco Moncho Vilaboa Ver más

El resultado de dicha comparecencia, y en contra del criterio de la Fiscalía, fue la puesta en libertad de Ramón Canto Nine, eso sí, en calidad de investigado por el citado delito de blanqueo de capitales, al tiempo que se sospecha también acerca de su participación en el alijo del Nehir. Deberá presentarse en sede judicial cada quince días, según dictaminó Ismael Moreno, titular del Juzgado Central que instruye la investigación. Se ha procedido, además, al bloqueo de las cuentas bancarias de todo el núcleo objeto de pesquisas, esto es, Vilaboa, su hermano y las tres mujeres.

A partir de ahora continuarán las investigaciones para determinar los flujos de dinero y su procedencia en el marco de la red delictiva investigada, que tiene ramificaciones muy relevantes en lugares tan lejanos como Dubái. Respecto al emirato, se sospecha que dinero procedente de Galicia se mueve en esas latitudes, si bien habrá que acreditarlo, una circunstancia muy complicada dada la escasa o nula cooperación de las autoridades dubaitíes con las españolas en este caso.

Un elemento que influyó mucho en la decisión del juez de poner en libertad a Vilaboa es el tiempo transcurrido desde la operación del Nehir, más de cinco años, si bien se sigue analizando si la prueba aportada por la Policía unida a las conversaciones de Sky y sus evidencias anexas son suficientes para incriminar al vecino de Cambados y a su organización.