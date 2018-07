Antonio Nadal Pería

Ciudadanos y PP han criticado que Pedro Sánchez usara un. El avión oficial o presidencial está para, así que su utilización debería ser a su libre albedrío. El presidente de Gobierno lo es las 24 horas del día, así que si acude a un concierto de música no deja de ser un acto oficial, aunque parezca absolutamente privado. Al parecer, según la vicepresidenta del Gobierno, la finalidad del viaje eray de propina firmó en el libro de honor del Ayuntamiento de Castellón. De paso, ya que estaba por allí, acudió al concierto de música en Benicàssim, como podía haber ido a un teatro. La cuestión es qué pesa más, si la justificación institucional o la cultural, si viajó en el avión por ver a Ximo Puig o por asistir al Festival Internacional de Benicasim (FIM).Ciudadanos y PP creen que el acto institucional fue, pero sólo Pedro Sánchez sabe la verdad, lo que realmente le movió a desplazarse. Lógicamente, para utilizar el avión oficial debía haber una razón de peso institucional con el fin de evitar críticas, lo que no ha conseguido. Además, ¿por qué es más importante un acto institucional que un acto cultural? Lo cierto es quepor su utilización, y no es la primera vez que ocurre. Ciudadanos quiere saber el coste económico y ambiental de dicho viaje, pero sospecho que en realidad sólo le interesa el coste económico.Hace ya unos cuantos años que Alfonso Guerra, siendo vicepresidente de Gobierno, utilizó un avión Mystère paratras pasar unos días de vacaciones en Portugal, que ya es tener morro. En este caso era difícil justificarse con que se trataba de un viaje institucional, aunque podía haber alegado que el deber le llamaba con urgencia. Los viajes en avión oficial resultan muy caros y. Pocos han sido los presidentes de Gobierno y adjuntos que no hayan sido acusados de lo segundo en la utilización de medios oficiales. Se criticó a Rajoy por utilizar un avión del Ejército para participar en varios actos de campaña del PP en Baleares en el año 2003 (aunque se justificó con una reunión de Patrimonio Nacional) y él, a su vez, denunció a Zapatero por lo mismo. Trillo, por su parte, también utilizó en 11 ocasiones un avión oficial para asistir a mítines. Comprendo que es