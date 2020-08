Publicada el 07/08/2020 a las 06:00

Ya hemos pasado la mitad del año. Sonaba bien 2020, en número es precioso, pero pasó lo que ha pasado. Así que veamos para olvidar y a quien le haya ido bien, que vea para celebrar. Los colaboradores de la sección de Continuará nos han recomendado una serie semanalmente, pero también les hemos preguntado por otras de sus favoritas y esto es lo que nos han contestado la mitad de ellos. La otra mitad, la semana que viene.

Ana Pastor, periodista y directora de Newtral, nos habló de Posverdad (HBO), un documental sobre el peligro muy real de las noticias falsas, pero también confesó estar enganchada a la serie francesa Baron Noir (HBO), que a su vez había analizado para infoLibre la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien la vio por recomendación de su pareja y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que a su vez había llegado a ella a través del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Esta brillantísima ficción cuenta la trayectoria de un alto cargo del Partido Socialista francés, y a través de él desvela las interioridades de la vida dentro de los partidos y la tensión que se vive en ellos entre la lucha por unos ideales y las tácticas necesarias para alcanzar y conservar el poder.

Pastor también mencionó entre sus series favoritas The good fight (Movistar) y The good wife (Amazon). Se trata de dos series de abogados, y muchas abogadas, creadas por el matrimonio King y que incorporan elementos del debate político o de las preocupaciones actuales, siempre con gracia y con fuerza.

Ana Pastor terminó mencionando Veneno, serie aún en emisión en Atresplayer Premium, creada por Los Javis –Javier Calvo y Javier Ambrossi–, sobre la mediática transexual Cristina Ortiz. La producción se ha visto muy afectada por el confinamiento y aunque solo hay disponibles dos episodios, está recogiendo muy buenas críticas.

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de Gobierno, analizó en su colaboración la serie Better call Saul (primeras cuatro temporadas en Netflix, quinta en Movistar +), extraordinaria secuela de Breaking Bad (Netflix), y se mostró como un voraz consumidor de series, llegando a ver tres horas diarias durante el confinamiento con su esposa, Sonsoles Espinosa. Zapatero menciona entre sus favoritas Fargo (HBO), que describe esa América profunda que tanto le interesa y que cree fundamental conocer para entender la deriva de Estados Unidos.

Fargo es una serie homenaje a la película de los hermanos Coen y que guarda de aquella el inmenso frio, la pequeña ciudad, el crimen chapucero que se va complicando de manera sangrienta, y la mirada llena de sentido común de alguno de los investigadores. Con estos ingredientes, cada temporada se renueva por completo, caso y personajes.

Zapatero no deja de mencionar Los Soprano (HBO), la ficción inaugural de la edad de oro de las series. El expresidente también rescata de entre sus favoritas, Mujeres Desesperadas, a la que define como más ligera, aunque de gran calidad. Entre las series españolas, señala que llegó tarde a La casa de papel (Netflix), pero le fascina como consigue que se empatice con personajes que son ladrones. “La gente les va a querer”, ríe. Antes de esta, también disfrutó mucho con las peripecias de Los hombres de Paco.

Cristina Boscá, DJ que fue la primera directora de Los 40, analizó la miniserie Mrs America (HBO), sobre la lucha feminista –y anti feminista– de los años setenta, y que espera los premios Emmy con 10 nominaciones. Su serie clásica favorita es Friends (Netflix), la comedia que nunca pasa de moda, y entre los clásicos recientes Juego de Tronos (HBO), poco citada por nuestros colaboradores, a pesar de haber sido la que más expectación y conversaciones ha generado durante años entre los seriéfilos.

Boscá también recomienda la comedia Big bang theory (Neox) y Big little lies (HBO), analizada recientemente por la periodista Luz Sánchez-Mellado en esta sección, y con varios seguidores entre nuestros colaboradores. Boscá, madre reciente, ha disfrutado con la complicada vida familiar de Berto Romero en su divertidísima serie Mira lo que has hecho (Movistar +), mencionada por el periodista Javier del Pino como recomendable y por el cómico Joaquín Reyes. Boscá coincide con Zapatero en La casa de papel y con Ana Pastor en This is us (Prime Video). Pastor no la mencionó para nosotros, pero a veces luce camiseta sobre esta serie que le encanta. A Boscá, esta ficción sobre los lazos familiares le parece conmovedora desde el minuto uno.

Antoni Daimiel, periodista deportivo que desmenuzó en la sección el documental de diez episodios El último baile (Netflix) sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls de los años 90, no es serieadicto. Se confiesa más aficionado al cine y se ríe un poco con que los seriéfilos veamos temporadas sin rechistar o salgamos del cine diciendo que a una película le sobraba media hora. A pesar de todo, tiene algunas series favoritas, entre las que cita dos antologías que se renuevan por completo cada temporada: las ya citadas por Zapatero Fargo y True Detective (HBO), que también gustaba al expresidente precisamente por tener en común ambas retratar a la América rural. Daimiel también se acuerda de citar a Perdidos (Amazon Prime Video), que, como pasa con Juego de tronos, para algunos espectadores no tuvo el mejor final pero durante su desarrollo provocó auténtica obsesión.

Gemma Nierga, periodista, analizó el documental de cuatro episodios Jeffrey Epstein: asquerosamente rico (Netflix), y desde que lo hizo no ha dejado de estar de actualidad. La cómplice y pareja del millonario pedófilo, Gheslaine Maxwell –que estaba en fuga desde hacía años– ha sido capturada por el FBI, está en prisión preventiva y, como muestra el documental, habrá numerosos testimonios en su contra. Aun así, el presidente Donald Trump ha vuelto a desearle lo mejor esta semana en una entrevista.

Trump tells #AxiosOnHBO that he stands by his comments wishing alleged child sex trafficker and Epstein associate Ghislaine Maxwell well.



“I wish her well. I'd wish you well. I'd wish a lot of people well.” pic.twitter.com/1MRxyqzCLk — Axios (@axios) August 4, 2020

Gemma Nierga tampoco ve series constantemente, pero disfruta mucho algunas de las que ve, como la clásica de Aaron Sorkin El ala oeste de la Casa Blanca, cuyos 155 episodios están disponibles en Amazon Prime Video desde este mismo mes. Nierga recomienda también Big little lies, como Cristina Boscá y Luz Sanchéz-Mellado y pone dos ejemplos de que cuando se mete en una serie se sumerge por completo. Le ha pasado con los niños de Stranger things (Netflix), con los que muchos tuvimos un flechazo instantáneo, y con The good wife (Prime Video), cuya protagonista sentía ya tan real que no le hubiera sorprendido verla aparecer tras una puerta.

Joaquín Reyes centró su colaboración en El show de Larry David (HBO), una comedia bochornosamente genial, y de paso nos dio pistas sobre alguna otra. Recordó que El fin de la comedia, con el cómico Ignatius Farray, optó a un Emmy. Gran dato, especialmente porque aún queda mucha gente por verla. Sus dos temporadas, 12 episodios en total, se encuentran en Prime Vídeo. Reyes también recomendó la serie de Berto, Mira lo que has hecho, ya mencionada y citó ¿Qué fue de Jorge Sanz? (Movistar+), de David Trueba, como recomendación para quien fuera seguidor de esas series, como la de Larry David, que siguen la vida de una persona real, mezclando elementos reales y ficticios como un falso reality.

Continuará…