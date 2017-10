El escritor Javier Sierra gana el Premio Planeta con una novela histórica

Una fórmula infalible

A la sombra de la política

El premio mejor dotado de las letras en español se falló este domingo, como sucede cada 15 de octubre -una fecha especial para la familia Lara, fundadora del grupo Planeta- desde hace 65 años.se ha convertido en el ganador de esta noche marcada por el clima político yen el finalista. Los nombres fueron anunciados ceremoniosamente por la escritora Carmen Posadas, integrante del jurado, ante el millar de invitados que abarrotaban el Palau de Congressos de Catalunya y que habían asistido más o menos convencidos, más o menos expectantes, a la deliberación de un jurado que conversaba (o quizás debatía) el resultado en una sala aledaña.El escritor Javier Sierra firma una novela histórica,, que presentó al premio bajo el título de La montaña artificial y el pesudónimo de Victoria Goodman. Se trata de una trama de acción protagonizada por un profesor afincado en Dublín que se ve embarcado en la búsqueda de uno de los temas favoritos del escritor, el Santo Grial. Javier Sierra, un habitual del programa televisivo Cuarto Milenio, de Cuatro, fue el primer escritor español que logró entrar en el top ten de la lista de los más vendidos de Estados Unidos, elaborada por The New York Times, con su novela La cena secreta.La obra finalista, Niebla de Tánger, se presentó al premio bajo el título de Nueva vida de Penélope y estaba firmada con el pseudónimo de Bella Linardi. La novela de Cristina López Barrio essituada en la época actual protagonizada por una mujer de 40 años que un buen día se acuesta con un desconocido. Siguiendo su pista, acaba en la ciudad marroquí.Las votaciones, a las que llegan una decena del total de las obras candidatas (en esta ocasión 634 novelas, todo un récord para el certamen), se anunciaron a lo largo de la noche, en cinco rondas en las que se iban descartando el resto de títulos. Es habitual que los primeros en caerse de la quiniela sean aquellos que presentaron el manuscrito con su nombre real. El jurado de esta edición ha estado integrado por Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Emili Rosales, algunos de ellos, veteranos ganadores del premio.El primer premio de 601.000 euros (y un finalista que recibe 150.250 euros) suele, para desánimo de los que busquen aquí una profunda renovación o riesgo literario. El año pasado, los galardones recaían en Dolores Redondo , conocida por su exitosa Trilogía del Baztán; y, que convirtió su novela autoeditada El asesinato de Pitágoras en el ebook en español más vendido desde 2013. En 2015, la receta del Planeta fue similar: el ticket incluía a una autora con una larga trayectoria en el género negro,, y al conocido director de cine, autor de películas como Primos o La gran familia española.La lista de ingredientes infalibles se repite cada año, y este no ha sido una excepción:(la lista es amplia: Lorenzo Silva, Mario Vargas Llosa, Maruja Torres, Ángeles Caso…) y rostros familiares que despierten la curiosidad de un público amplio y variado. Fernando Delgado lo expresaba así en la rueda de prensa posterior a la ceremonia: "Es necesario tener en cuenta los gustos del lector y en este caso se trata de un lector amplio. En este sentido, las novelas están dentro de las características del Planeta".La fórmula no falla, lo corroboran los números que ofrece el gigante editorial: desde su fundación en 1952 hasta la actualidad han vendidode libros agraciados con el premio Planeta. Casi una novela por ciudadano español, si se cuentan incluso ese amplio porcentaje de españoles que no lee nunca. Entre dos y tres premios Planeta por hogar. Este éxito no se entendería sin el apoyo dey publicidad que pretende promover una narrativa amena con vocación popular. La historia del Planeta es un mandato fiel a una de las frases de cabecera del fundador del grupo, José Manuel Lara Hernández: “El oficio del editor es poner en contacto a aquel que quiera escribir con quien quiera leer”.En la 65ª edición, cenaron junto a, presidente del grupo Planeta, la presidenta del Congreso,; el conseller de Territorio del Govern, Santi Vila; el delegado del Gobierno en Catalunya y el subdelegado en Barcelona,y Emili Ablanedo.También estuvieron el segundo teniente de alcalde de Barcelona,; la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas; el líder del PSC, Miquel Iceta; el del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, y el líder popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, además del fiscal jefe de Catalunya,Del mundo económico se dejaron ver(Banc Sabadell), Miquel Valls (Cámara de Barcelona),(Mango), Enrique Lacalle (BMP), Josep Lluís Bonet (Fira de Barcelona, Freixenet, Cámara de España)."Pocas veces el libro es noticia", comenzó Creuheras la rueda de prensa del sábado . Tampoco resulta habitual el polvorín político en el que Planeta abre en esta ocasión la temporada de premios literarios.y ha despachado con evasivas las preguntas sobre esta cuestión. "En el momento en el que los creadores de esta tensión hagan crítica literaria, yo criticaré lo que ellos hagan", aseguró. En medio de una Barcelona cosida con retales de banderas (señeras, españolas, banderas a favor del referéndum del pasado 1 de octubre, del Barça, corazones que unen las banderas catalana y española….) se han empezado a cocinar dos superventas. La misión final consiste en vender cientos de miles de ejemplares que amorticen el grandioso despliegue que cada 15 de octubre se pone en marcha para celebrar el premio mejor dotado de la literatura escrita en castellano.