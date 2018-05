El Gobierno espera obtener 2.100 millones de euros para pagar la subida de pensiones gravando la economía digital

Ahorro en gasto por intereses

Crecimiento, déficit, deuda, paro

El Gobierno ha remitido a Bruselas la actualización del, en el que le comunica la previsión de subir las pensiones un 1,6% este año y un 1,5% el próximo y que para sufragar el aumento planteará en el Pacto de Toledo la adopción de "nuevas figuras tributarias", como el nuevo tributo a las grandes tecnológica s, que permitiráSi finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE), entrarán en vigor las medidas del acuerdo en materia salarial y de empleo público alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el periodo 2018-2020 –que incluye–,, informa Europa Press.En concreto,y el resto de las pensiones mejorarárespectivamente. Este último aumento de las pensiones por encima de lo previsto inicialmente en el proyecto de Presupuestos supone, según cuantifica el Gobierno en el documento remitido a Bruselas.Para sufragar esta subida adicional el Ejecutivo planteará,, la adopción de "nuevas figuras tributarias" en línea con las iniciativas encuadradas en la cooperación y coordinación tributaria europea, que permitirán ampliar la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019. En particular, plantea la creaciónde un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales que seguirá los principios recogidos en la propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea el pasado 21 de marzo, anticipando su aplicación en España. No obstante, la directiva no tiene el apoyo de todos los países de la UE. Según explica el Ejecutivo, el objetivo de este impuesto esy lograr que las grandes empresas de la economía digital tributen allí donde se crea el valor añadido.Por ello, el nuevo gravamen se aplicará únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales, de forma que no grave a las pymes, y sólo gravará por los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales, que son los más difíciles de capturar por los sistemas tributarios vigentes. Estima que esta nueva figura tendrá un impacto recaudatorio de unos 600 millones de euros este año. Por tanto, esta nueva figura tributaria aportará un importe adicional de en torno a 2.100 millones de euros, inferior a los alrededor de, y se sumará al nuevo crédito del Estado superior a los 15.000 millones de euros En todo caso, tal y como ya avanzó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las nuevas medidas para las pensiones, con un alza ligada al IPC yse compensarán con una mayor recaudación fruto de nuevas figuras tributarias, así como por un menor gasto en intereses , que se ha revisado a la baja gracias a la evolución reciente de la prima de riesgo y de los tipos de interés, y por laotorgada por diversas agencias de rating a España.Además, las nuevas estimaciones del(RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje permiten un margen de ahorro adicional, a lo que se sumará quea lo largo del periodo de proyección, a medida que aumenta el empleo y se reduce la tasa de paro. Para este año se calcula un gasto des para atender la RPA derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores, lo que supone una revisión a la baja de este gasto contingente en base a la última información disponible por la Intervención General del Estado (IGAE), órgano responsable de auditar los pagos de la responsabilidad patrimonial.No obstante, el Gobierno explica que está trabajando paraLos posibles ingresos se calculan en cerca de. Los ingresos adicionales derivados de la relicitación de estas infraestructuras no están incorporados en la previsión de la evolución de la formación bruta de capital de 2018, por lo que suponen un "margen adicional para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit".El nuevo Plan de Estabilidad establece un avance de la economía española del, basado en el crecimiento de la inversión y al alza del sector exterior. Además, calcula que elcon superávit primario, y una continuada reducción del déficit tanto en 2019 (1,3%) como en 2020 (0,5%), hasta llegar a alcanzar el, cuando se registrará incluso un superávit de una décima, por primera vez desde 2007.De esta forma, establece como objetivos de deuda pública unas metas del, respectivamente.En lo relativo al desempleo, el Gobierno augurapara el ejercicio actual, que descenderá los años sucesivos, hasta, con una reducción de 5,9 puntos en el periodo 2017-2021. De este modo, no se volverá a los niveles de paro previos a la crisis hasta el año 2021.Así, la cifra de ocupados alcanzará los 19,9 millones el año que viene, y se superará el objetivo de 20 millones de afiliados en 2020 (20,3 millones) y seguirá en 2021 (20,7 millones). De 2018 a 2021 se crearán en total 1,7 millones de empleos yDe igual forma, la ratio de ingresos respecto al PIB aumenta desde 37,9% en 2017 hasta el 38,7% en 2021, mientras que la dese reduce desde el 41% del PIB en 2017 hasta, de manera que el gasto crece por debajo del PIB nominal en todo el periodo, gracias a la aplicación de la regla de gasto en todos los niveles de la Administración.